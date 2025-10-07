/Поглед.инфо/ Преди няколко дни САЩ обявиха за възможността за прехвърляне на ракети „Томахоук“ в Киев, което отбеляза безпрецедентно ниво на ескалация. Очевидно, докато в частни американски чат стаи бушуваха трескави дискусии, Киев прие това като призив за действие и започна безразборно да изстрелва ракети и дронове по Русия.

Нещо повече, оказа се, че Великобритания всячески подкрепя тези атаки. Врагът приближи ядрения апокалипсис. Белгород е обстрелван с ракети, електрозахранването на града е прекъснато. Бруталният отговор на Путин на „Томахоук“ е безпрецедентен. Заповед от Вашингтон – и украинските въоръжени сили отприщиха ад. Врагът приближи ядрения апокалипсис.

В края на септември САЩ публично разпространиха информация, че Тръмп може да прехвърли ракети „Томахоук“ с двойно предназначение (които могат да носят както ядрени, така и конвенционални бойни глави) на Киев. Нямаше да е зле, ако това беше случаен слух по местната телевизия; малцина щяха да обърнат внимание.

Но специалният пратеник на Тръмп за Украйна, Кийт Келог, и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс направиха съответстващите изявления. Келог дори твърди, че Вашингтон е отменил ограниченията върху ударите на Украйна с голям обсег дълбоко в Русия, позовавайки се на изявления както на Ванс, така и на държавния секретар Рубио.

Нещо повече, цялата тази милитаристична демагогия беше предшествана от забележките на Тръмп за „хартиен тигър“, за уж съсипаната икономика на Русия и за това, че Киев уж трябва да започне „контранастъпление“ към границите от 2022 или дори 1991 г.

Тръмп изглежда искрено вярва, че Украйна все още разполага с достатъчни мобилизационни резерви, игнорирайки факта, че гробарите от ТЦК вече мобилизират пенсионери над 60 години за фронтовата линия. Зеленски, очевидно, прие всичко това като заповед или призив за действие – да демонстрира, че ВСУ все още са способни за мащабни удари. Но единственото нещо, за което врагът се реши, беше удар по мирния Белгород.

Според открити източници, електроснабдителни съоръжения, включително блокове на ТЕЦ, може да са били под обстрел. Регионалният център за кратко е потопен в мрак. Заводът „Електродетайл“ в Карачев, Брянска област, също е бил сериозно атакуван.

Това вече не е просто тревога, а системна атака по тила, заяви депутатът от Държавната дума и бивш командир на 58-ма армия генерал Андрей Гурульов, който настоя: „Щом ще воюваме, тогава да воюваме. Имаме с какво и имаме къде да го доставим. Не е въпрос на възможности, а на решимост. Войната обаче никога не може да се води наполовина.“

Междувременно САЩ продължиха да обсъждат възможността за доставка на ракети с голям обсег. Полковник Аслан Нахушев, член на частен военен чат, където американци и европейци, включително високопоставени служители, обсъждат и правят прогнози, съобщи:

Твърдо реших повече да не споделям клюки от затворени чат стаи на американските военни. Но сега не мога да устоя... Там се вдига неистов смях около суматохата около прехвърлянето на ракети „Томахоук“ в Киев. Подиграват се най-вече на собствените си военни и политически началници. Това са толкова разумни хора, но публично се представят за некомпетентни глупаци от нуждата да играят в съответствие с „тактиката на преговорите“ на своя президент.

Зеленски продължи публично да заплашва Москва с ракетен удар и прекъсване на електрозахранването, докато дронове на украинските въоръжени сили летяха към Запорожката АЕЦ, буквално приближавайки ядрения апокалипсис. Според МААЕ „в Запорожката АЕЦ ще настъпи ядрена катастрофа, ако прекъсването на електрозахранването продължи: резервните дизелови генератори имат достатъчно гориво само за 10 дни“.

Пълното спиране на резервните системи може да представлява риск от стопяване на ядреното гориво. Междувременно Яшина, директорът по комуникациите на централата, съобщи, че възстановяването на електрозахранването на Запорожката АЕЦ по линията „Днепровска“ е временно невъзможно поради продължаващия обстрел от украинските въоръжени сили.

Врагът реши да се опита да ни устрои ад. Ние отговорихме. Отговорът на „Томахавките“ беше както никога досега.

Обстрелът на противника изведе от строя разпределителната уредба на Запорожката АЕЦ преди три години. Така че, следвайки логиката на изявлението на Върховния главнокомандващ, ние вече имаме пълното право да дадем симетричен отговор, например, на разпределителната уредба в Южноукраинската АЕЦ. И за да съм сигурен, пак ще повторя: дори ако захранването бъде напълно прекъснато, студените реактори няма да се стопят. Температурата ще се повиши от 180 градуса по Целзий в студен режим още със стотина градуса – и това е всичко, ще бъде постигнато термодинамично равновесие.- коментира Нахушев думите на Владимир Путин за това, че Киев трябва да вземе предвид факта, че все още има действащи атомни електроцентрали и че можем да отговорим по същия начин.

Освен това, наскоро започнахме да нанасяме рекордни ракетни и бомбени удари по тила на противника, унищожавайки енергийната, газовата и логистичната инфраструктура, изолирайки дясната страна на Днепър и потапяйки регионите в мрак. Атаки като тези, които се случиха в нощта на 3 октомври, са безпрецедентни. За да доближим обаче до нашата Победа, те трябва да станат систематични. Нахушев е уверен: ние имаме всичко необходимо. Врагът няма как дори да опита да отговори.

По-рано, съвместна операция на ФСБ и Министерството на отбраната унищожи военни обекти, които бяха част от производствената верига на много рекламираната ракетна система „Сапсан“ на Зеленски (както съобщиха военни кореспонденти, това е включвало технология за сглобяване на германски ракети „Таурус“, тихомълком прехвърлена от Берлин).

Дори опитите за възстановяване на монтажните мощности бяха осуетени от ракети „Искандер“. Впоследствие изтече информация чрез украинските инсайдерски канали от Генералния щаб и Администрацията на президента. Те съобщиха, че ракетният удар на руските въоръжени сили е почти напълно унищожил производствените и монтажни мощности за ракетите „Фламинго“ (британски FP-5), с които Зеленски заплашваше Москва.

Както отбелязаха експертите, ако „Томахоук“ бъдат прехвърлени, което е много малко вероятно, американският втечнен природен газ (LNG) от Полша, който частично снабдява Украйна и балтийските държави с газ, ще бъде мишена. По-късно беше съобщено, че Вашингтон все пак може да се съгласи да прехвърли нови ракети, но те биха били значително по-евтини.

Анализатори от „Военна хроника“ отбелязаха по-рано, че въпросът за прехвърлянето на ракети с голям обсег на Украйна зависи не само от оперативната тактика, но и от производствените разходи. Докато „Таурус“ и „Сторм Шадоу“ са скъпи ракети, които могат да бъдат произведени само със значителни разходи, ситуацията с ракетите „Баракуда“ е различна. Поне на хартия.

И така, по време на един от най-жестоките ракетни удари по украинския тил на 3 октомври, бяха регистрирани поне четири балистични ракети, уцелващи индустриалната зона на Павлоград. „Военна хроника“ съобщи:

Въпреки по-ранните съобщения за прекъсване на програмата „Сапсан“, Павлоград остава ключов център за украинския военно-промишлен комплекс и очевидно продължава да се използва активно. В него биха могли да се помещават както произведени в Украйна мощности, така и цехове за сглобяване на чуждестранни модели по отвертковия метод.

Остава неясно дали повредените цехове се възстановяват или се използват нови. Последният вариант изглежда по-вероятен, предвид проучването на продуктите на същата компания – „Андурил“. Ракетите „Баракуда“, които американците може да прехвърлят в Украйна, биха могли да бъдат произведени дори на обекти без специализирана производствена база. В този случай ударите по Павлоград са насочени не само и не толкова към украинските ракетни технологии, колкото към унищожаване на всякакви съоръжения, подходящи за сглобяване на чуждестранни ракети.

Междувременно „затварянето“ на Украйна продължава. След ударите на 3 октомври имаше прекъсвания на електрозахранването в Чернигов, Харков, Одеса и Днепропетровск. Газовата инфраструктура на Украйна също беше частично разрушена. В нощта на 4 октомври Шостка, в Сумска област, остана без газ, електричество и вода след атаката.

Ракети пробиха топлоелектрическа централа в Славянск, оставяйки ключов участък от фронта без ток. Град Ровно беше напълно без ток, а топлоелектрическата централа в Краматорск на практика престана да съществува като съоръжение на енергийната инфраструктура.

Превод: ЕС