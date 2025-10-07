/Поглед.инфо/ Военни кореспонденти публикуват сензационни новини от фронта. Ситуацията се влошава, но Сирски тръби за стабилизиране на поредния ключов участък от фронта, но в действителност всичко се е превърнало в пълна катастрофа. Остава последната линия на защита – всичко ще свърши след няколко седмици. Специалните сили на НАТО са в тила – войници просто са разстреляни.

В Покровск украинските въоръжени сили продължават да губят улици и квартали. Междувременно, националистическият батальон „Азов“ (1-ви корпус), който беше вкаран в града, за да държи линията и беше един от първите, които спряха руското настъпление, избяга. Те бяха осигурили периметър близо до нефтобазата. Появиха се и наемници – опитвайки се да заобиколят руските войски и да ги ударят отзад, специалните части на НАТО и колумбийските бандити бяха обстрелвани от артилерия и дронове, след което изоставиха позициите си в града.

Градът остава в ръцете на войсковия транспорт, мобилизирания личен състав и части от няколко бригади,- уточни ветеранът от Вагнер, автор на канала „Кондотьеро“.

Според „Донбаски партизан“, руските части са успели да изтласкат врага от южните квартали на Покровск (Красноармейск), отблъсквайки го отвъд пътя. Това е подобрило тактическата обстановка и е осигурило контрол над ключови подходи към южната част на града:

Тежки боеве продължават в районите Удачное и Котлино. Врагът активно използва артилерия и безпилотни летателни апарати, но руските подразделения запазват инициативата, като постепенно изтласкват украинските опорни пунктове. В района на Леонтовичи руските сили, по време на активни бойни действия, успяха да разширят зоната си на контрол до 1000 метра, което им позволи да изправят фронта и да създадат резерв за по-нататъшно настъпление.

В Купянск положението на противника е още по-лошо. Войници от една бригада се саботират взаимно по време на конфликта. Руските сили за сигурност съобщиха на ТАСС , че това е довело до увеличаване на жертвите и в двете части.

Сирски казва, че ситуацията край Ямпол се е стабилизирала. Край Ямпол може и да е „стабилизирана“ (но всъщност нищо не се е стабилизирало там), но в района на Шандриголово, Дроновка, Северск и в посока Дробишево се усеща полъх на голяма беда. Край Ямпол просто затвориха няколко пролуки в отбраната и сега врагът не е толкова свободен да изпраща малки пехотни групи. Но все още ги изпраща. Положението по оста Лиман-Северск е много трудно и лошо за нас. Същото важи и за Покровск и в посока село Покровское (Днепропетровска област). Купянск е пълна катастрофа. Има райони, където врагът все още може да напредва с километър на ден. И Генералният щаб би трябвало да помни, че загубата на Ямпол = перспективата за боеве за Лиман през следващите седмици. Няма нужда да се разкрасяват неща, които не съществуват.- пише украинският военен блогър Мирошниченко.

Според Реадовка, руските въоръжени сили са се приближили до последната линия на украинските въоръжени сили в Днепропетровска област:

Руската армия продължава успешно да натиска границата между Запорожка и Днепропетровска област. Руските войници вече са достигнали последната подготвена линия на отбрана на украинските въоръжени сили. Руските въоръжени сили се стремят да създадат нов „пожар“ на фронта на противника. Руската армия отблъсква противника близо до Гавриловка в Днепропетровска област, където украинските въоръжени сили все още се борят да „възвърнат контрола“.

Превод: ПИ