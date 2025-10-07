/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Георги Стамболиев с проф. Боян Дуранкев и доц. Григор Сарийски коментират икономическото състояние на страната ни и отговаря ли т на изискванита за влизането на България в еврозоната. В същото време двамата учени подчертават плюсовете и особено минусите за страната ни от влизането в този икономически и финансов съюз.

Твърди се, че ако България въведе еврото, ще загуби икономически суверенитет. Това вярно ли е? И какво означава „икономически суверенитет“ (на английски: economic sovereignty)?

Каква е разликата между идеята за „Обединена Европа“ („Общият европейски дом) и идеята за Европейския съюз? Има ли икономически суверенитет Европейският съюз, след като в него повечето страни имат обща валута - еврото? Еврото усилва ли суверенитета?

Европейският съюз има общ бюджет. Това не означава ли че Брюксел има власт над политиките и икономиките на всички страни-членки?

Какви са националните възможности за реализация на собствени икономически политики за промени сред страните членки на Европейския съюз? Брюксел може ли да спре реализацията на подобни национални проекти?

Взето е решение страните от Европейския съюз да увеличат военните си разходи на 5% от БВП, за да бъдат адекватни на САЩ в НАТО. Какво означава това за икономиките и социалните програми на страните, в случая – на България?

Обявеното на 27 юли т.г. търговско споразумение между ЕС и САЩ, според което американските продукти ще влизат свободно в Европа, докато европейският износ за Америка ще се облага с фиксирано мито от 15%, не означава ли нещо като икономическа капитулация на ЕС?

И страните от еврозоната, и страните от ЕС като цяло, не спазват изискването за бюджетен дефицит до -3% годишно (съответно: -3,1% и -3,2%). Този факт не означава ли че ще последват държавни банкрути като този от 1989 г. в България?

Какво е бъдещето на икономиката на Европейския съюз в конкуренцията с Китай и САЩ?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=ucgTwSgXaGU&t=1767s