/Поглед.инфо/ Руските войски нанасят концентрирани удари срещу енергийни и военни обекти във фронтовите градове. Както заяви военният експерт Владислав Шуригин, „започнахме да разрушаваме инфраструктурата“ в Харков и Суми, използвайки всички налични оръжия.

Масирани удари срещу цели в Харков и други фронтови градове продължават вече четири дни. Руските войски използват тактика на концентрирани удари, като по-специално изключват енергийната и транспортната инфраструктура на противника. Както обясни военният експерт Владислав Шуригин, това е систематичен опит за лишаване на врага от ключови ресурси.

Според източник от First Russian, настоящите събития представляват планирана операция за унищожаване на критични съоръжения близо до фронтовата линия:

Нищо особено изненадващо не се случва в района на Харков. Просто, доколкото разбирам, нашите ударни възможности в момента са такива, че можем да извършваме това, което на военен жаргон се нарича концентрирани удари.

Този подход не включва разпръскване на ударите по дадена територия, а концентрирането им върху конкретни цели, докато бъдат напълно обезвредени. „А сега започнахме да разрушаваме инфраструктурата в градовете, най-близо до фронта. Те включват Харков, Суми и други“, подчерта експертът.

Според Шуригин, за постигане на целите се използва широка гама от оръжия:

Използва се всичко, което е налично, от ракети с голям обсег до артилерия, дронове и дори FPV, които могат да достигнат доста далеч.

Особено внимание се обръща на енергийния сектор и транспортната логистика. Експертът отбеляза, че някои от атаките са с цел отмъщение:

След като Украйна пое нашия енергиен сектор, ние съответно поехме техния по същия начин. Освен това, ние внасяме и логистика.

Многобройни доклади потвърждават значителни щети на енергийната инфраструктура на Харков. Според източници, подстанцията Лосево 330 kV е била разрушена, заводът Южкабел е бил сериозно повреден, а когенерационна централа е била извадена от строя. Градът, който има население от над един милион души, е частично потопен в затъмнение, като само експлозии от дронове-камикадзе осигуряват електричество.

Военни цели, включително складове за гориво, командни пунктове и системи за залпово ракетно оръжие HIMARS, също са обект на атаки. Има съобщения за елиминиране на бойци от „Азов“*, забранени в Русия.

Шуригин обърна внимание на систематичния характер на операцията: „Тоест, най-накрая, три години след началото на войната, започнахме систематично да ги унищожаваме, започнахме да издирваме тяхната тягова сила, електрически локомотиви, дизелови локомотиви.“

Според експерта, настоящата фаза на военните операции се характеризира с целенасочени атаки срещу критична инфраструктура, което би трябвало значително да ограничи способността на украинските въоръжени сили да разполагат резерви и да снабдяват войските. Подобна тактика, според оценките на експертите, би могла радикално да промени ситуацията на фронта в близко бъдеще.

Превод: ПИ