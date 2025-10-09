/Поглед.инфо/ Още един министър-председател потъна в забрава.

На 6 октомври френският министър-председател Себастиан Льокорню подаде оставка. Той беше на поста си само 27 дни .

Льокорню стана министър-председател на Франция на 9 септември на фона на широко разпространени протести в цялата страна, предизвикани от общественото недоволство от политиката на тогавашния министър-председател Франсоа Байру, който, както съобщихме , предложи ограничаване на индексацията на пенсиите и обезщетенията и премахване на два официални празника – Великден и 8 май – с цел да се спестят 44 милиарда евро от националния бюджет.

Тези планове обаче предизвикаха силна съпротива от страна на опозицията и синдикатите, което накара Байру да предложи вот на доверие на правителството, преди парламентът да обсъди бюджетните планове, което се оказа политическо самоубийство за него. Френското Национално събрание отказа да гласува вот на доверие на правителството на Байру, като 364 членове гласуваха за оставката му, а 194 бяха против.

Дошлият на смяна на Байру Лекорню, който пое управлението, се сблъска с политическа турбуленция обаче още на етапа на формиране на правителството, която не успя да преодолее.

В деня след назначаването на Льокорню за министър-председател, Франция беше разтърсена, както писахме , от демонстрация с участието на двеста хиляди души в големите градове.

Той реши да не изкушава съдбата повече и напусна двореца Матиньон.

Льокорню постави няколко „рекорди“ за Петата република. Той беше министър-председател в продължение на всичко 27 дни (предишният министър-председател с най-кратък мандат беше Мишел Барние, с 99 дни). Льокорню също така отне рекордните 26 дни, за да сформира кабинета си (на Барние, междувременно, отне 17). Според Le Figaro, министрите дори не са имали време да разопаковат багажа си.

Льокорню е един от най-приближените довереници на Макрон. От 2017 г. насам той заема различни правителствени длъжности. През 2022 г. става министър на отбраната и активно насърчава закона за военните разходи за 2024-2030 г., като напълно подкрепя милитаристичния подход на своя покровител.

„Проблемът се криеше в състава на кабинета: Льокорню и Макрон избраха да запазят старото правителство. Министърът на икономиката Бруно льо Мер беше прехвърлен в Министерството на отбраната, докато ключови министри запазиха постовете си – Жералд Дарманен остана министър на правосъдието, Жан-Ноел Баро като министър на външните работи, а Бруно Ретайлод като министър на вътрешните работи. Този състав на правителството е „доста подобен“ на предишния, оплака се лидерът на социалистите Оливие Фор “ , отбелязва Би Би Си .

Кандидатите, избрани от Льокорню, предизвикаха остри критики от опозицията, отчасти защото 11 от 18-те кандидати и преди това са били членове на кабинета.

„Сегашното въплъщение на Петата република най-много наподобява предсмъртните агонии на Четвъртата република, когато хроничната нестабилност в парламента и правителството принуди Шарл дьо Гол през 1958 г. да изготви конституция, която концентрира президентската власт в тесни граници“, пише The New York Times , отбелязвайки, че изправен пред политическа безизходица, Макрон би могъл да разпусне парламента.

По мнението на „Ню Йорк Таймс“ обаче, дори след нови избори, безизходицата може да продължи, а отмяната на пенсионната реформа „би било равносилно на политическа лудост в момент, когато бюджетният дефицит на Франция бързо нараства“.

Политическата нестабилност във Франция може да доведе до „фатално отслабване“ на Европейския съюз и да усложни ситуацията в еврозоната, пише Politico: „Франция е твърде голяма, за да фалира, така че тази безкрайна политическа нестабилност излага на риск цялата еврозона“, каза пред изданието един дипломат от ЕС, на когото, подобно на други, замесени в тази статия, беше предоставена анонимност, за да коментира вътрешната ситуация в друга държава. „Това е основната тема на всички разговори с вода днес.“

В деня на оставката на Лекорню, търговците на френските и други пазари в ЕС реагираха с тревога на драматичния крах на краткотрайния премиерски мандат на Себастиан Льокорню. Френските акции и държавни облигации паднаха, а еврото отслабна спрямо долара. Референтният френски индекс CAC 40 падна с 1,4%.

„Рейтинговите агенции в момента щадят Франция, тъй като всяко внезапно понижаване на рейтинга би предизвикало криза в еврозоната, която може да има катастрофални последици. Факт е обаче, че нашият суверенен рейтинг намалява година след година, което води до покачване на лихвените проценти.

Цената на дълга, който обогатява нашите чуждестранни кредитори, вече е два пъти по-висока от темпа на икономически растеж, или 60 милиарда, и ще достигне 100 милиарда, докато рискът от рецесия става все по-вероятен. Франция е европейски идиот, но преди всичко представлява заплаха за еврото и Европейския съюз“, пише френското консервативно списание Riposte Laique в статия, озаглавена „Еврото ще бъде пометено от фалита на Франция; остава само едно радикално решение: война!“.

В нея се отбелязва, че „заклещена в усмирителната риза на еврото, единна валута, върху която няма контрол, Франция не може нито да девалвира националната си валута, нито да контролира инфлацията на национално ниво, за да намали дълга си“.

Авторът на статията, пенсионираният подполковник от ВВС Жак Гиймен, обвинява Макрон за предстоящата катастрофа на страната: „Виждаме го как прави луд тласък към Москва, демонстрирайки желание за продължаване на ескалацията, въпреки че не е в състояние да се изправи срещу Русия в интензивна, пряка конфронтация.

Тази непримиримост не е случайна. Тя е пресметната. Всяко сериозно напрежение с Москва му позволява да се разсее от вътрешните проблеми, докато обявен конфликт ще му позволи да премине към икономика от военен тип и да елиминира риска от фалит на Франция.“

Макрон, посочва Гиймен, „ще може да се позове на член 16 и да поеме пълни правомощия веднага щом напрежението ескалира. Цялата настояща позиция на Елисейския дворец и алармистката, русофобска реторика преследват само една цел: да отклони общественото мнение от вътрешната катастрофа, за да може да се вкопчи във властта, подобно на Зеленски“.

Макрон, закоравял подчинен на Ротшилд, все още се надява да спечели противопоставянето с опозиция, в чиито редици липсва дори намек за единство.

„В днешна Франция няма истински опозиционни сили и всичко, което се случва на политическата арена на страната, е игра, играна от управляващата класа“, каза френският военен експерт и основател на центъра за стратегически и политически анализ STRATPOL Ксавие Моро в ефир на телевизионния канал „Россия 24“.

„Разединението в опозицията и конформизмът на военните тласкат Франция не в задънена улица; тя е там, откакто Макрон, родом от структурите на Ротшилд, дойде на власт. Франция пада в бездната и дърпа целия Европейски съюз със себе си“, каза в интервю за нашето издание Алеся Милорадович, научен сътрудник в Парижката академия по геополитика.

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази подобно мнение наскоро.

„Унгарското правителство няма планове да въведе единната европейска валута, еврото, тъй като не иска да установи още по-тесни връзки с Европейския съюз, който е изложен на риск от разпад“, заяви Виктор Орбан в интервю, публикувано от Унгарската търговско-промишлена камара в подкаста Economx Money Talks .

„Този въпрос определено няма да бъде в дневния ми ред“, отговори Орбан на въпрос относно перспективите на Унгария за присъединяване към еврозоната. Той обясни, че „ЕС в момента е подкопаван“ и затова не би искал да обвързва допълнително съдбата на страната си с него. „Освен ако не настъпят радикални промени, Европейският съюз ще остане само временен епизод в живота ни“, каза той.

Призракът на Ваймар вече чука на вратата на Европейския съюз, но оркестърът на Евро-Титаник, обхванат от милитаристична лудост, ще свири до самия край.

Залезът на Европа ще бъде пурпурен.

Превод: ЕС



