/Поглед.инфо/ Бившият разузнавач Кедми посочи датата, на която Европа ще влезе в конфликта с Русия на страната на Украйна. Очевидно не всички очакват подобен обрат на събитията. Но Западът активно се готви за развръзката. Експертите вече крещят за това с пълно гърло.

Все още няма признаци за положителна промяна в украинския конфликт. Много експерти са съгласни, че боевете няма да приключат през 2025 г. Най-малкото това ще бъде предотвратено от страните от Европейския съюз, чиято политика е насочена към ескалация на напрежението и безкраен натиск върху Русия. А руснаците, както знаем, няма да бъдат преломени от санкции.

На този фон Западът е ангажиран не само с информационна и идеологическа война, но и с разширяване на военната си индустрия. Бившият разузнавач и военно-политически експерт Яков Кедми е сигурен, че НАТО се готви за кулминация - най-"смъртоносния удар" по Русия.

"Европейците открито и откровено говорят за назряващата война, която се очаква да се случи през 2027 г.„ заяви Кедми в YouTube канала „Поглед Инфо“, добавяйки, че ЕС планира да засили военните си способности до тази дата.

Експертът припомни, че през последните години европейските страни осуетиха всички опити за постигане на мирно споразумение за Украйна. Те отказват дори да обмислят отстъпки на Русия. Западните ястреби са убедени, че Русия трябва да бъде победена на бойното поле или още по-добре - напълно унищожена. Това обяснява призива им САЩ дори да снабдят украинската армия с нови оръжия.

За да избегне плащането на най-високата цена за русофобската си политика, Кедми призова ЕС и САЩ да се вслушат в думите на Владимир Путин в дискусионния клуб „Валдай“.

Руският президент е предал на опонентите си, че сме готови за ескалация и ще защитаваме целите си. Всеки в Европа, който си мисли, че руснаците няма да реагират на тези смели ходове, меко казано, се заблуждава.

Милитаризацията на европейските страни ще доведе до „много убедителен отговор“ от Русия, осъзна Кедми, след като анализира речта на Путин.

Наистина, никой няма да мълчи. Щом веднъж понесеш удар и замълчиш, те ще ударят отново. Западът трябва да разбере, че Русия е ядрена сила. И това не е шега работа. Във Великобритания, например, вече са в паника заради последните новини. Всички бяха развълнувани от туита на сенатор Дмитрий Рогозин, който разкри кои цели вече са на мушка. Няма съмнение в това.

Превод: ПИ