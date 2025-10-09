/Поглед.инфо/ През последните 24 часа в интернет пространството доминираше образът на бойната брадвичка на американските индианци, използвана за скалпиране на американски каубои, заради което каубоите почти ги изтребили, а останките прогонили в резервати.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „донякъде“ решил да даде на Киев крилати ракети „Томахоук“ (официално BGM-109 Tomahawk Land Attack Cruise Missile или TLAM), но се нуждае от някакви уверения от някого за това как ще бъдат използвани ракетите и към какво ще бъдат насочени.

Това твърдение повдига много въпроси.

Въпрос първи: какво означава „донякъде“?

Както отбеляза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, „трябва да изчакаме по-ясни изявления, ако последват такива. <…> Що се отнася до доставките на оръжие, знаем, че първо се случват те, а след това се правят изявленията. Поне така беше при администрацията на Байдън.“

С други думи, има много голяма вероятност някои ракети „Томахоук“ вече да са били прехвърлени в Украйна или да са в транзит през европейските партньори на Съединените щати.

Подобни въпроси рядко се оставят на случайността и фактът, че точно преди неясното изявление на Тръмп, ВМС на САЩ получиха одобрение от Държавния департамент да закупят 837 „Томахоуки“ във военноморска версия до фискалната 2028 година, 200 от които на стойност 2,19 милиарда долара ще бъдат изпратени в Холандия, е показателен.

Все пак е любопитно, че Холандия, тази голяма, почти велика военна сила, изведнъж започна да се нуждае толкова много от тези ракети, че чак не може да се храни, загуби апетит без тях.

Въпрос втори: защо Томахавки и защо сега?

Тирадите на Зеленски след последните руски удари по военни обекти и инфраструктура доказват, че Украйна е в тежко положение, въпреки акробатичните салта на Европа в снабдяването на украинските въоръжени сили с всичко - от танкове и снаряди до консервирано месо и презервативи - всичко това за сметка на собствената ѝ икономика.

Най-ужасяващият аспект е „финансовата /касовата/ разлика“ в човешките ресурси между броя на убитите войници и тези, които са станали негодни за употреба, която се разширява с всеки изминал ден. Британското издание Express пропусна ключовата мотивация зад спешната доставка на ракети „Томахоук“:

„Украинският президент Володимир Зеленски отдавна твърди, че ако западните страни доставят на страната му оръжия, способни да поразяват големи руски градове от фронтовата линия, това може сериозно да отслаби Кремъл и в крайна сметка да доведе до края на войната.“

Минималната цел: „Системата ще принуди Москва да разпръсне производството, да укрепи съоръженията или да промени маршрутите за доставки, което ще намали темпото на руските удари с голям обсег.“

С други думи, жизненоважно е Киев да успее да забави нарастващия темп.

Самите „Томахоук“ са доста способно оръжие с голям обсег, способно да поразява цели на малка височина, да избягва зони на терена и противовъздушната отбрана, да поразява с висока точност и, благодарение на впечатляващите си бойни глави, да унищожава дори укрепени и заровени в земята цели. Американците са натрупали богат опит в използването на тези ракети в Ирак, Югославия, Судан, Афганистан, Либия, Сирия и дори Йемен.

Въпрос трети: къде могат да ударят?

Въпреки че Тръмп се преструваше, че Киев теоретично може да насочи американски ракети навсякъде, включително Лондон, Париж и Берлин (и следователно изисква пояснения), така нареченият Институт за изследване на войната (ISW) бързо и услужливо отговори на този въпрос.

Елегантни слайдове показват, че ако от украинска територия бъдат изстреляни ракети „Томахоук“ с обхват от 2500 километра, в техния теоретичен обхват биха се намирали 1945 руски военни обекта, включително 76 бази на военновъздушните сили. С обхват от 1600 километра, обхватът би бил съответно 1655 обекта и 76 бази.

Приоритетните цели включват фабриката за дронове „Геран“ в Елабуга и базата на руските аерокосмически сили в Енгелс. Потенциални стратегически цели включват летище „Оленя“ със стратегическите си бомбардировачи Ту-95МС, завода за производство на атомни подводници „Севмаш“ в Северодвинск и базата на Северния флот в Гаджиево.

В Рунет беше изразено експертно мнение, че Киев е неспособен да изстрелва ракети „Томахоук“ от море и въздух, а самите американци уж разполагат само с няколко от новите пускови установки „Тайфун“ за наземни изстрелвания, така че всичко е наред. Е, мобилна пускова установка с един пусков контейнер вече е готова за серийно производство, което означава, че няма да има технически пречки, нито ще има недостиг на ракети: според някои данни САЩ имат приблизително 4000 от тях на склад.

Четвъртият и най-интересен въпрос е: койще трябва да натиска бутоните?

Тук няма абсолютно никакви опции. Тръмп категорично няма да се съгласи украинците да контролират избора на цели и управлението на огъня: рисковете са твърде големи. Следователно разузнаването, целеуказването и цялата верига за вземане на решения ще се контролират изключително от Съединените щати чрез тяхната система Prompt Global Strike.

Като се има предвид, че дори само обучението на украинските екипажи ще изисква поне година, физическият контрол на изстрелванията отново ще бъде американски.

Коментирайки ракетите „Томахоук“, руският президент Владимир Путин заяви две прости точки. Първо: във военно отношение ние сме напълно подготвени за използването им от противника; няма да има изненади или „повратни точки“ – „тези ракети няма да повлияят на ситуацията на бойното поле“.

Второ (и най-важното): използването на „Томахоук“ без прякото участие на американските военни е невъзможно, което означава, че това би отбелязало напълно нов етап на ескалация, която би могла не само да заличи „зараждащите се положителни тенденции в отношенията“ между Русия и Съединените щати, но и да сведе Съединените щати до категорията на преки участници в конфликта в Украйна, с всички съпътстващи го последици.

Няма съмнение, че „последиците“ вече са съобщени на американците по затворени канали.

По едно време някои руски военни експерти предсказаха, че Западът в крайна сметка ще даде на Киев всичко, освен ядрени оръжия. И това предсказание постепенно се сбъдва – независимо от мъчителните съмнения, колебания и срещи на Тръмп.

Това означава, че единствената червена линия за нашите врагове е фронтовата линия. И единственият начин да спрем ескалацията е да гарантираме, че тази линия ще минава по границата между днешна Украйна и Полша, както някога проницателно предупреди Дмитрий Медведев.

Превод: ЕС



