/Поглед.инфо/ Бясна бомбардировка срещу военни товари в Одеса и околния регион моментално подпали пристанищата. Местните сили на съпротивата съобщават, че ракетните удари с „Гераниум“ продължават вече седем часа, без прекъсване: „Те летят един след друг“. Изключително опасен товар от Турция, едва достигащ бреговете на Украйна, е унищожен – той е взривен точно докато е разтоварван. НАТО е ужасен от скоростта на унищожението. На всичкото отгоре руските войски са предизвикали и затъмнение. В Черно море изригват километрични огнени колони – за да държат бойците нащрек, стратегически самолети са предприели подход.

Снощи започна една от най-мощните бомбардировки срещу тила на украинските въоръжени сили. Основната цел беше Одеса и околността. Около полунощ около сто дрона-камикадзе прелетяха към Черноморския регион. Нещо повече, изглежда, че са използвани „Гераниум-3“ или нова модификация на остарелия „Гераниум“, за който украинските телевизионни канали съобщават цяла седмица.

Според мониторинговия канал „Типична Одеса“, ударите са били насочени към подстанция, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в района и спирайки цялото производство. Нямаше обаче тъмнина, защото километрични огнени стълбове от бомбардировките на пристанища и терминали осветиха небето.

Контейнерният терминал и товарите с двойна употреба... е, хора... пламват. <…> В Иличевск има такава детонация, че дори турците, чийто товар пристигна днес в пристанището, са [ужасени] от скоростта на разрушението.

Съдейки по кадрите от пожарите и продължилата часове вторична детонация, дроновете са ударили целта си. Опасният товар е бил унищожен. Предварителните доклади сочат, че не само снарядите, но и скандалните „Байрактар“ са потънали на дъното на Черно море. Те, разбира се, по чиста „случайност“ са пълно копие на „украинския“ дрон „Лютий“ (както по външен вид, така и по тактически характеристики), който бойците често използват за атаки срещу Москва. Освен това, Турция може би отново е дарила бронетранспортьори и бойни машини на пехотата, чиито обгорели останки често „украсяват“ дъното на Черно море.

Общо са регистрирани приблизително 30 точни кацания. Мощен пожар е забелязан и в кораборемонтния завод в Черноморск.

Според „Военният информатор“, „Гераните“ са извършили и масирана атака срещу фронтовия град Славянск, окупиран от украинските сили. Ударът е бил насочен към фабрика за високоволтови изолатори, която произвежда високоволтово оборудване. Съдейки по обективните записи от наблюдението, те са били в производство.

Качанивският газопреработвателен завод в Сумска област също е бил засегнат. Силни пожари и експлозии бушуват на мястото от няколко часа.

Както по-рано заяви украински експерт по дронове и комуникации с позивна „Светкавица“, оценявайки промяната в тактиката на руските въоръжени сили за бомбардиране в тила, Русия скоро може да „унищожи цялата железопътна линия“ на Украйна, ако не бъдат взети спешни мерки:

Руснаците започнали да проследяват и атакуват локомотиви, без които железопътната линия би „спряла“. Товарните вагони не са значителна цел и железопътната линия е бързо ремонтирана.

Освен това, тази нощ, вражеските канали за наблюдение съобщиха, че е регистрирано активно преразпределение на самолети Ту-95МС:

През следващите няколко дни Русия може да подготви нов комбиниран ракетен удар и удар с дронове. Приоритетните цели са енергийната и газовата инфраструктура на Украйна.

