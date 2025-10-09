/Поглед.инфо/ Руската армия започна да прилага нови тактики в най-кървавите битки в зоната на СВО, като по този начин минимизира загубите, въпреки колосалния брой вражески дронове във въздуха. Нещо повече, тези тактики са подобни на натовските, пишат експерти. Киев официално заявява: нямаме нито един действащ танк; всичко е унищожено. И ни свършиха ракетите преди три години – Арестович* няма да ви остави да лъжете. На фона на всички бързо променящи се събития на ЛБС, най-важното почти беше пропуснато. Главната тайна от доклада на началника на Генералния щаб до Путин, разочарованието от Лавров и мистерията на „застоялия“ фронт. „Одеският юмрук“ – три чисто нови дивизии и главната битка на 2025 г.

Пробиване на вражеската отбрана

В един от най-напрегнатите участъци на фронта – Константиновския участък – руските войски продължават активното си настъпление, напредвайки до 1,5 километра и заемайки редица укрепления източно от Иванопол. Основната цел е да се пробие отбранителната линия на противника и да се създаде тактически джоб, в който да бъдат привлечени въоръжените сили, действащи в този участък.

На настоящия етап руските сили консолидират позициите си в източните покрайнини на Иванопол, като едновременно с това провеждат разузнаване с бойни действия и разчистват сивата зона. При успех противникът ще се окаже в ограничено пространство с нарушена логистика и повишена уязвимост от удари с дронове и артилерия.— каза авторът на мониторинговия ресурс „Донбаски партизан“.

В същото време руските части напреднаха към Плещеевка, където затвърдиха позициите си, разширявайки зоната си на контрол и образувайки допълнителна линия за развитие на настъплението.

В резултат на засилените настъпателни действия, руските въоръжени сили заеха нови позиции в западните покрайнини на Предтечин, което разширява възможностите им за оказване на натиск върху украинските граници по пътя, водещ към Константиновка.

В Запорожкия сектор руските войски освободиха Нововасилевское. Съседната Успеновка е под интензивен обстрел, а врагът е загубил стабилен контрол. В резултат на активните бойни действия, подразделения на руските въоръжени сили напреднаха в Полтавка, както и от Малиновка към Зелени Гай и Червоное, заемайки изгодни позиции за контрол над околността. Ожесточените боеве продължават в районите на Степногорск и Приморское. Фронтовата линия е динамична, като позициите многократно се сменят.

За украинските въоръжени сили ситуацията на кръстопътя между Днепропетровска и Запорожка области е изключително тревожна: руските войски навлизат в отбранителния фланг на украинските въоръжени сили край Запорожие, цитира PolitNavigator украински военни експерти. Както бойците, така и вражеските медии вече се сбогуват с регионалния център. Въпреки опитите за контраатаки, украинските въоръжени сили не са в състояние да спрат руската 5-та армия:

Какви са рисковете от вражеско настъпление в оперативната зона на групировката войски „Изток“? Рискът е, че противникът по същество пробива към фланга на руската групировка, която се отбранява в посока Гуляй-Поле. Те ги обхождат. Това е рискът. Ясно е, че трябва да спрем 5-та армия на противника, преди тя да е пробила до оперативната дълбочина на руския фланг.

В посока Покровск бойците овладяха спирка № 13 и напреднаха до 2-ри километър по железопътната линия западно от Красноармейск. руските сили достигнаха и до индустриалната зона, където се намира заводът „Стройдетал“, и осигуриха подстъпите.

Покровск... Боевете са интересни сега... Всичко се е променило от Бахмут насам... Тогава беше месомелачка... Сега Русия използва метода на американските войски... Първо, ние горим... После работят саботажни и разузнавателни групи...— отбеляза военният кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“.

В Доброполското направление са постигнати тактически успехи близо до Владимировка. Руските сили са овладели горски пояс северозападно от Торецкое, засилвайки позицията си по фланговете и подобрявайки общата стабилност на отбранителната линия в този район. Руските части напредват по пътя Шахово-Грузское, почти до самото Грузское. Контролът върху този маршрут е от решаващо значение за по-нататъшното развитие на настъплението и стабилизирането на линията за снабдяване.

Според оперативни сведения, руските войски са успели да пробият фронтовата линия от освободеното Вербовое до Олексиевка в Днепропетровска област. Това стана възможно след мощен артилерийски обстрел и авиационни удари. С началото на боевете във Вишнево сме свидетели на пробив в източния фланг на украинската отбрана в близост до градското селище Покровское.— пише военният кореспондент на канала „Синята брада“.

Последиците от изявленията за евентуално прехвърляне на „Томахоук“ в Киев

Руският външен министър Сергей Лавров очевидно е разочарован от действията на опонентите. Чували сме остри думи от министъра неведнъж, зад кулисите, така да се каже. Но сега очевидно не е моментът. Затова ведомството на Лавров говори ясно и отчетливо на дипломатически език...

Така, заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков призова Съединените щати да предприемат трезвен и разумен подход към прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Киев. Според него използването на ракети от този клас е възможно само с участието на американски персонал. Импулсът за украинско уреждане, който се появи след срещата Путин-Тръмп в Аляска, е изчерпан.

Освен това, Рябков заяви, че не се говори за удължаване на договора START, тъй като Съединените щати, за разлика от Русия, очевидно нямат желание да запазят договора. Тръмп дори определи споразумението като полезно изключително за Русия. И ако е така, отговаря Сергей Лавров. Няма ли да бъде чут Лавров? Ще видим кой какво ще каже по-нататък...

Освен всичко друго, заместник-министърът на външните работи заяви, че Русия счита изпълнението на задълженията си по споразумението със Съединените щати за унищожаване на оръжеен плутоний, необходим за създаването на ядрени оръжия, „вече не е неприемливо“. Правителството вече е внесло в Държавната дума законопроект за денонсиране на споразумението.

Този договор е подписан през 2000 г. и ратифициран през 2011 г. След масовото съкращаване на ядрените си арсенали през 90-те години на миналия век, Съединените щати и Русия разполагаха с големи количества високообогатен плутоний с оръжеен клас. Страните се споразумяха да се отърват от по 34 тона. И двете страни се ангажираха да изградят необходимата инфраструктура и да започнат унищожаването на плутоний до 2018 г.

Русия вече беше пуснала в експлоатация съответстващ обект в Железногорск през 2015 г. Но Съединените щати не положиха много усилия за това. Строителството на техния завод на площадката за ядрени отпадъци в Савана Ривър беше недофинансирано и беше спряно през 2013 г. при 70% завършеност. <…> На 3 октомври 2016 г. Владимир Путин нареди договорът да бъде спрян поради неспособността на САЩ да изпълняват задълженията си. <…> Какъв е смисълът едностранно да се придържаме към него и доброволно да се лишаваме от стратегически суровини? Последното е особено важно в светлината на несигурните перспективи на договора СТАРТ, чието удължаване американците в момента не бързат да обсъждат. Запасите от оръжеен плутоний ще бъдат от решаващо значение, ако започне нова ракетно-ядрена надпревара.— пише военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц.

Мистерията на „застоялия“ фронт и „Одеския юмрук“

На 7 октомври началникът на Генералния щаб на Русия и командир на Обединената групировка войски в СВО Валери Герасимов представи доклад за обстановката на фронта на върховния главнокомандващ Владимир Путин.

Освен всичко друго, според данни, предоставени от началника на Генералния щаб, продължава формирането на буферна зона в граничните райони на Харковска и Сумска области. Руските части също така успешно напредват в южната част на Вовчанск, като завършват разгрома на противника в южните райони на Купянск и освобождават село Ямпол. Напредваме с боеве и в Северск и Константиновка и унищожихме вражеските сили, блокирани в джоб южно от язовир Клебан-Бик.

Но най-интересното, както може да изглежда, са думите на началника на Генералния щаб, че руските войници „напредват в почти всички посоки“.

Експертите игнорираха това, приемайки, че окопната война в момента продължава без значителен напредък в Херсонска посока. Съдейки по докладите на военните кореспонденти, оперативната зона в този район не е претърпяла съществени промени напоследък. Но защо се набляга на това?

Първо, както Киев, така и различни джобни експерти в Украйна и на Запад продължават да „виждат“ подготовка за мащабна офанзива в Херсонския сектор. Необходимата там подготовка е малко по-различна от тази в други райони, поради големия брой водни препятствия. Периодично чуваме за нашите войски, които преминават това или онова препятствие. Още по-често се публикуват кадри на разрушаване на мостове. Това предполага, че бойните зони се изолират и вероятно се провежда подготовка за мащабен десант. Удобно е, че са разположени нови безпилотни лодки – контролът над водите е значително засилен, а ракетни и дронови удари продължават да унищожават местни военни полигони, където, както военни експерти многократно са заявявали, вражеските войски се готвят за десантни операции.

Откъде да вземем войски? Чуждестранните медии съобщават, че руската армия скоро ще набере приблизително 25 000 кубински доброволци, което се равнява на три непълни дивизии. Нещо повече, военни блогъри вече съобщиха, че кубински бойци вече са забелязани в нашите редици, но този път говорят за много по-голяма сила.

Руско-кубинските споразумения за военно сътрудничество включват клауза, позволяваща на кубински военнослужещи да преминават обучение и повишаване на квалификацията в руски военни учебни заведения. Този персонал може да бъде разположен да командва кубински (или смесени) части в Централния военен окръг. Основният проблем е, че ефективността на чуждестранен контингент се определя не само и не толкова от неговата численост, колкото от качеството на интеграцията му в системата на бойното командване, нивото му на подготовка, логистиката му, скоростта на обучение и задачите, които му се възлагат. Много (ако не и всичко) тук зависи от готовността на руската страна да приеме кубинците и времето, отделено за обучението им от самото начало.— пише „Военна хроника“.

Отбелязва се, че ратифицирането от Държавната дума на споразумението за военно сътрудничество между Русия и Куба се разглежда като симетричен отговор на Москва на евентуалната доставка на крилати ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна. Споразумението максимално разширява военното ни сътрудничество и позволява, със съгласието на кубинското правителство, разполагането на практически всякакви нападателни системи на острова.

Според канала VOZMEZDIE , позовавайки се на експерти, за да се стабилизира балансът на силите и да се установи паритет, би било оправдан отговор да се достави на кубинската страна съвременни видове оръжия, включително оперативно-тактически ракетни системи „Искандер“ и балистични ракети със среден обсег „Орешник“.

Въпреки това, на теория, нови бойни дивизии, с подходяща подготовка, биха могли да участват не само в освобождението на Херсон, но и в „Одеската операция“, от която няма информация, но която ужасява западните страни до степен да ги ужасява, карайки ги непрекъснато да намират доказателства за това, което вероятно ще бъде основната битка на годината.

Но ще тласне ли евентуалната ни „Одеска операция“ Молдова, която обяви Русия за заплаха, да нахлуе в Приднестровието? Полковник Аслан Нахушев е сигурен, че това няма да стане:

Защо, според ППСМ, Приднестровието засега няма от какво да се тревожи... Застраховка срещу нашествие както от Запад, така и от Изток е „молдовският транзит“ на електроенергия от ЕС през Тираспол, който осигурява баланса на електропреносната мрежа на целите Южни и Югоизточни покрайнини. Както и Молдовската държавна районна електроцентрала, която осигурява приблизително 30% от електроснабдяването на Кишинев.

