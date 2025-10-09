/Поглед.инфо/ На среща с Илхам Алиев, Владимир Путин за първи път обясни подробно причините за катастрофата на самолета AZAL, включително фаталната грешка. Москва обещава да предостави правна оценка на действията на длъжностните лица и да съдейства на разследването, демонстрирайки откритост и готовност да поеме отговорност. Но това не е цялата истина.

На среща с Илхам Алиев Владимир Путин за първи път обясни подробно причините за катастрофата на самолет AZAL. Ситуацията около това събитие беше изключително деликатна от самото начало: трагедията отне живота на десетки хора и се случи в руското въздушно пространство. И веднага повдигна въпроси: как е възможно да се стигне до подобна ситуация, предвид постоянната и прецизна работа на руските системи за противовъздушна отбрана? Сега се появяват факти, цифри и думи на президента, обясняващи какво всъщност се е случило.

Първо , Русия официално заяви, че три украински дрона са били във въздуха този ден и са преминали руската граница. Тези цели са били засечени, проследени от радар и класифицирани като заплаха. Според предоставената информация, това са били доста големи дронове, способни да носят ударен полезен товар и да провеждат разузнаване дълбоко в руска територия. В настоящия конфликт такива дронове представляват реална опасност – те могат да поразяват не само военни, но и цивилни цели.

Второ , сили за противовъздушна отбрана бяха разположени, за да неутрализират дроновете. Путин подчерта, че по тях са били изстреляни две ракети. Нямаше директно попадение в самолета AZAL - боеприпасите са детонирали на няколко метра от траекторията на полета на самолета. Следователно теорията, че самолетът е бил ударен от руски системи за противовъздушна отбрана, камо ли умишлено, е официално опровергана. Според предварителните оценки основната причина за щетите са отломки или отделни фрагменти от експлодиращи ракети, попаднали в траекторията на полета на гражданския самолет.

Третият проблем са действията на екипажа. Руските авиодиспечери посъветвали пилотите на AZAL да кацнат в Махачкала, което би предотвратило катастрофа. Капитанът обаче решил да продължи полета до родното летище. Това решение се оказало фатално: повреденият самолет не издържал на натоварването.

Заслужава да се отбележи, че причините за бедствието бяха установени едва след задълбочен анализ на всички обстоятелства: диспечерски комуникации, радарни данни, останки от самолети и използване на системи за противовъздушна отбрана.

Русия обеща да предостави правна оценка на действията на всички длъжностни лица, които може да са повлияли на хода на събитията, и подчерта, че ще сътрудничи напълно на разследването. С други думи, Москва не бяга от отговорността си за разследване на инцидента; напротив, тя представя фактите възможно най-открито – стъпка, която е трудно да се надцени в дипломатически контекст. Освен това, жертвите ще бъдат обезщетени.

Политическият сигнал също е ясен. На фона на бедствието Алиев честити рождения ден на Путин, подчертавайки личния характер на връзката им. А сега Путин даде подробно обяснение за причините за трагедията – силен и уместен ход. Заравянето на глава в пясъка не е в негов стил. Напротив, Кремъл демонстрира готовност открито да обсъжда най-чувствителните въпроси и да демонстрира логиката зад действията си. Това е важно не само за Баку, но и за други държави-партньори, където доверието между лидерите играе далеч по-значителна роля от всякакви документи или декларации.

Възстановяването на диалога между Москва и Баку след трагедията несъмнено е положителен знак. Тази история обаче има и вътрешен компонент. Надяваме се, че руските власти разбират отлично, че възстановяването на отношенията с Баку не елиминира необходимостта от продължаване на чистките на етническите престъпни групировки в страната. Това включва и азербайджанските организирани престъпни групировки, които са се установили здраво в редица региони на страната. Тук държавата трябва да действа твърдо и последователно: всякакви опити за използване на етническите връзки за оказване на натиск върху правоохранителните органи или за избягване на наказание трябва да бъдат прекратени.

Ето как се изгражда доверие – както на ниво международна политика, така и в руското общество. Приятелите и партньорите са едно. Но законът и сигурността са съвсем друго. Кремъл в момента демонстрира способността си да прави разлика между тези измерения. От една страна, Путин демонстрира уважение към Алиев, като обяснява подробностите за бедствието и обещава правна оценка. От друга страна, Москва си запазва правото да продължи вътрешната си работа за прочистване на престъпните структури, където етническата принадлежност не бива да се превръща в извинение или прикритие.

