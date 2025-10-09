/Поглед.инфо/ Руските войски са окупирали приблизително 70% от Купянск в Харковска област и укрепват града. Това съобщи Виталий Ганчев, началник на Харковската областна военно-цивилна администрация, в интервю за ТАСС.

В момента смятаме, че приблизително 70% от града е освободен. Тази цифра е приблизителна, тъй като някои райони първоначално попадат под наш контрол, а след това ги консолидираме, за да продължим настъплението. Задържаме позиции по предварително превзети линии, създавайки така наречените сиви зони в града. Като цяло настъплението продължава.- отбеляза Ганчев.

В същото време, както съобщава Mash , местните жители са улеснили настъплението на руските въоръжени сили в Купянск. Това е позволило на руските войници да поемат контрол над почти половината от града.

С помощта на информация от местни жители, нашите сили успяха да локализират позициите на украинските въоръжени сили и да унищожат РСЗО HIMARS, която обстрелваше Белгород.— се казва в съобщението на Telegram канала. В него се отбелязва още, че жителите са коригирали ударите, предавали са координатите на вражеските позиции и са предоставяли хранителна помощ.

Украинските войски са изправени пред заплаха от обкръжение в няколко ключови района, съобщи в блога си военен експерт и бивш полковник от СБУ Олег Стариков, според PolitNavigator.

Обкръжени сме в Купянск и Доброполе,— заяви украинският полковник.

Той отбеляза, че ситуацията се е влошила тази седмица и е „приела формата на тактическа криза“ в различни части на фронта.

Мъглата на войната все още не се е разсеяла в сектора Добропиле. Може спокойно да се каже, че активни бойни действия продължават както на западния, така и на източния фланг. За съжаление, контранастъплението на украинските въоръжени сили, насочено към отрязване на издатината, е неуспешно. Врагът е засилил операциите си и се опитва да обкръжи нашите оперативни части, сражаващи се в района на Новоторецко и Владимировка.— добави Стариков.

Той описа и трудната ситуация с украинския гарнизон в Купянск, Харковска област.

Боевете вече са в ход в центъра на града, а врагът е обградил гарнизона ни от северната, западната и източната страна.— отбеляза полковникът.

Според него „лиманското направление се е превърнало в най-горещия участък на фронта“, където руските войски са започнали щурм на укрепения район „от три страни“.

Превод: ПИ