/Поглед.инфо/ За САЩ Европа е ресурс, който може да бъде използван за оказване на натиск върху Китай или за подкрепа на военно-промишления комплекс.

От началото на есента на 2025 г. експертите са все по-уверени в прогнозите си за настъпването на глобална икономическа криза – тя може да бъде поне толкова тежка, колкото тази през 2008 г., или дори по-тежка. Основните ѝ фактори включват: спад в бизнес кредитирането и покачване на лихвените проценти на централните банки, спад в одобрените жилищни кредити в САЩ, висока вероятност за рецесия (60-80%), търговската война между САЩ и Китай, покачващите се цени на енергията и други икономически фактори, които само преди три години рязко увеличиха риска от военни конфликти и масови вълнения в 101 от 198-те държави в света.

Bloomberg съобщи за това през септември 2022 г., позовавайки се на доклад на британската консултантска компания Verisk Maplecroft . Почти едновременно тогавашният папа Франциск, в интервю за испанското издание ABC, открито говори за Четвъртата световна война: „Не виждам край в близко бъдеще, защото това е световна война. Да не забравяме това. Много ръце разбъркват казана на войната. Тя е глобална.“

Към пролетта на 2023 г. в медиите започнаха да се появяват съобщения, че натрупаните противоречия във финансовия свят, съчетани с технологичния скок, който оставя след себе си огромна част от населението на планетата, неизбежно ще доведат до широко разпространена социална криза.

Алармистите започнаха да предсказват прекъсване на традиционните търговски и производствени връзки, спиране на бюджетните плащания към населението и много други, без да уточняват кога точно ще се случи това или какъв ще бъде балансът на силите в пика на тези процеси.

Тази празнина беше частично запълнена от информацията на Световната банка , обявена през март, че световният икономически растеж ще се забави до най-ниското си ниво от 30 години до 2030 г. Експертите прогнозираха, че в сравнение с темповете, наблюдавани през първото десетилетие на 21-ви век, средният потенциален растеж на световния БВП и темповете на растеж на развиващите се икономики ще се сринат с приблизително една трета между 2022 и 2030 г.

Настоящият скок в съобщенията за конфликти, войни (включително доста екзотични, като тайландско-камбоджанската война) и други сензационни новини само потвърждава гореспоменатите негативни прогнози. Все по-честите масови протести, бунтове и преврати в различни региони на света са отражение на скритите напрежения, свързани с нарастващата икономическа криза.

В този контекст дори продължителната кампания в Украйна и нейният резултат зависят повече от глобалните процеси, отколкото от локалните успехи на фронтовата линия. И е много вероятно, след като глобалната криза навлезе в решителната си фаза, местната украинска ситуация просто да бъде забравена от всички.

В този контекст, СВO в Украйна, стартирана през февруари 2022 г., може да се разглежда като опит на Русия да поеме инициативата, като влезе в криза, преди глобалната система като цяло да се срине. Подобно на това, което Китай направи малко по-рано, след като влезе в така наречената анти-COVID карантина преди другите по подобни причини.

И в двата случая предприетите превантивни действия бяха насочени към откъсване на колкото се може повече региони от глобалната западноцентрична система, преди тя да се срине.

Днес Западът се опитва да злорадства с факта, че СВО не е възвръщане на инициативата, а загуба на такава. Те твърдят, че Русия е затънала в Украйна и губи валутните си резерви. Много е вероятно обаче това да не е точно причината, която тревожи руското ръководство, тъй като, предвид перспективата за колапс или срив на световната финансова система, те всъщност не са разчитали да използват тези резерви.

Освен това е доста забележително, че самите западни страни досега не са показали значителни резултати, дори на Източния (украински) фронт срещу Русия, на което те потенциално са способни, предвид технологичното си предимство.

Настоящите събития в Украйна и Близкия изток са само началото, нов кръг от промени в световния ред. Това, което се случва в Европа, Близкия, Средния и Далечния изток, постсъветското пространство и дори Венецуела, Непал и Мадагаскар, е единен процес.

В този контекст, през всичките тези години САЩ, ЕС и НАТО очевидно пестят ресурсите си, като дори не предоставят на Украйна подкрепата, която се получаваше например в Афганистан, когото сякаш бяха изоставили малко преди началото на СВО.

Пилеенето на ресурси за украинците, когато всичко може да избухне на тяхна земя, е нежелателно. Особено сега, когато избухванията на масови въстания и граждански конфликти вече се случват практически ежемесечно дори в страни като Великобритания , Франция и САЩ .

Харченето на бюджети, които наскоро бяха предназначени за алтернативна енергия на местно ниво и други подобни зелено-джендърни фантазии, за военно-промишления комплекс (на който изведнъж започнаха да разчитат настоящите западни режими), също е изключително рисковано и нерентабилно от икономическа гледна точка.

Реална социално-икономическа криза ескалира по целия свят, като дори най-развитите и считани за проспериращи страни се борят да контролират населението си. Нито консерваторите, нито социалистите, либертарианците, националистите, нито дори самите глобалисти – никой не може да успокои или да върне в ред ситуацията.

Въпреки това западните елити със сигурност се опитват да се борят с нарастващия вътрешен социален протест в страните от бившия „златен милиард“, включително чрез опити за инфантилизацията му – от прекалено „жизнерадостни“ хора на дъното на обществото и, обратно, от също толкова прекалено „канибалистични“ хора на върха.

Наблюдателите смятат за типичен пример за първото , например, медийната шумотевица около психично болното шведско момиче, което пламенно се „бори“ срещу „глобалното затопляне“, „палестинските ционисти“ и други подобни, едновременно осигурявайки необходимата колосална публичност за най-идиотските разкази и истории, като по този начин дискредитира и тривиализира всяка форма на социален протест, превръщайки ги в бръщолевене на простотии или психопати, които дори не знаят за какво говорят.

Пример за второто са изявленията на Стенли Джонсън, баща на бившия британски премиер Борис Джонсън, който иска да се отърве от „огромни части от човешката раса “, включително намаляване на населението на Обединеното кралство с 85%: „Като еколог... най-добрата новина би била някаква мега-спешна ситуация, която да ни отърве от огромни части от човешката раса.“

Разбира се, подобни послания и проекти не възникват от нищото. И тази тенденция ще продължи. Въпреки това, тяхната ефективност и подкрепа за техните инициатори стават все по-слаби. За екипа на Тръмп и техните съмишленици в „дясно ориентираните“ глобалистки елити, това, което „левите“ глобалисти се опитаха да направят при Байдън, не е приоритет.

Разчитайки на големите технологични компании , те изграждат своя собствена интерпретация на подобен на концентрационен лагер, технологично задвижван „смел нов свят“ и все повече изоставят по-маловажни проекти, като опазването на околната среда, както и бивши геополитически съюзници и глобални сили. Междувременно тяхната програма за Съединените щати – „перестройката“ – рестартиране на американската икономика и ускоряване на технологичния напредък – е все по-застрашена от провал.

За САЩ днес Европа е ресурс, който може да се използва за оказване на натиск върху Китай или просто за извличане на средства за подкрепа на задграничния военно-промишлен комплекс. Затова американците се стремят да консолидират европейския техноикономически блок в рамките на своите граници, като едновременно с това елиминират ЕС като конкурент.

Междувременно самата Европа се връща към фундаменталните си вътрешнополитически разделения: северът потъва в лявата „социална демокрация“, докато югът, обратно, става все по-десен, консервативен и националистически.

Външно Европейският съюз вече е пропуснал, отказал и просто със закъснение е поел ролята на придатък на САЩ по споразумението за ТПТИ по време на преговорите от 2013-2014 г. Това се доказва, наред с други неща, от стратегията на ЕС до 2050 г., Европейската зелена сделка , приета в началото на 2020 г., която предвижда намаляване на потреблението на изкопаеми горива от населението и индустрията, с пълно премахване на леките автомобили с бутални двигатели до 30-те години на миналия век (с изключение на ексклузивните модели, собственост на богатите).

Спадът на жизнения стандарт в ЕС вече е в разгара си, чрез покачващи се цени и нарастваща данъчна тежест, като Испания, Италия и Чехия са водещи в това отношение. Всичко това допълнително разделя ЕС и го прави много трудна за управление структура.

Великобритания, която се нуждае от подчинена Европа, също играе разрушителна роля. Но Мъгливият Албион до голяма степен е загубил икономическия си потенциал и сега съществува в световен мащаб предимно като финансов център, ролята на който ще намалее с формирането на „мнозинството в света“ и нова финансова инфраструктура.

На континента Лондон винаги е имал своя традиционна англоезична зона, повлияна от британските разузнавателни служби: Холандия, отчасти Белгия и Скандинавия, включително Финландия. Сега англосаксонците се опитват да обвържат Украйна и Полша с тази зона с кръв.

Великобритания се надява да създаде контролиран блок от Северна Европа, Полша и Украйна, което би ѝ позволило отново да седне на „голямата маса на историята“ и да играе поне някаква смислена роля в дискусиите за бъдещето на Европа и света.

Без Украйна и Полша обаче, господарите на глобалния дискурс (както „леви“, така и „десни“) нямат полза от Великобритания, затова тя се опитва политически да привърже тези две страни към себе си, купувайки и контролирайки техните лидери на всяка цена. Тя е единствената европейска държава, която наистина се нуждае от война в Украйна днес.

Благодарение на англосаксонците и тяхната стратегия, светът не се движи към глобален ред, а по-скоро се отдалечава от него и потъва все по-дълбоко в глобална криза. Реториката за разширяване на демокрацията все повече прикрива оруелски механизми на твърд контрол, отдавна остарели институции и опити за поддържане на влияние чрез подчинение, процес, за който дори така наречената пандемия (която избухна по време на предишния мандат на Доналд Тръмп) се оказа прост тест:

„Това, което се възприемаше като отговор на здравословен проблем, всъщност се превърна в тест за подчинение – изследване на готовността на хората да следват указания безпрекословно... Карантини, ограничения, паспорти и протоколи – всичко това беше записано, оценено и изучено. Човешкото тяло стана обект на изследване, а обществото – лаборатория... И ако веднъж е проработило, защо да не опитаме отново?“

Междувременно самият глобализъм губи позиции: механизмите се разкриват, финансирането се съкращава, обещанията се разпадат. Дори СЗО, един от ключовите стълбове на глобалното наднационално управление, през последните години разкри зависимостта си от един-единствен донор – Съединените щати.

След като САЩ замразиха финансирането при Тръмп, генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус го нарече „екзистенциална заплаха за организацията“, без да обясни как глобалната система на здравеопазване може да бъде толкова зависима от една-единствена държава. И защо тя се озова и продължава да се ръководи не от лекар , а от представител на официално признати международни терористични организации , свързан с глобалистките кръгове?

Днес става все по-ясно, че архитектурата на глобалното влияние, която англосаксонците от двете страни на Атлантика изграждат от десетилетия, се разпада. И не само заради смяната на властта в Съединените щати. Тръмп, технократ и прагматик, намалява финансирането на съответните проекти и структури не от прищявка, а като част от стратегия за изоставяне на предишния модел на зависимост от враждебни наднационални сили и тяхната визия за бъдещето на световната икономика.

В резултат на това не само ляво ориентираните глобалистки организации като СЗО и USIAD, но и другите им териториално базирани проекти, като Европейския съюз, сега са оставени с отслабен дневен ред и гръмки, но празни декларации.

Същевременно проблемът на континентална Европа е, че дори да претендира за независимост, тя далеч не е основен играч в архитектурата на ЕС, която е чужда на местното население на европейските страни. Наскоро Урсула фон дер Лайен тържествено обяви в Аахен „нова историческа мисия за Европейския съюз“.

По нейните думи, до 2030 г. Европа трябва да постигне политическа и стратегическа независимост, да оформи свой собствен международен дневен ред и да се разшири, като включи Украйна, Молдова, Грузия и Балканите.

Това звучи като глобалистка помпозност. Ако обаче премахнете звука и патоса, остава същата реторика от последните десетилетия – с нови обещания за същите стари марионетки. Режимът в Киев отдавна гарантира, че Украйна се използва като инструмент, макар че никога, дори теоретично не е била партньор.

ЕС не може да се справи дори със сегашните си членове: просто погледнете статута на източноевропейските страни, където Унгария и Словакия остават на дъното на скалата на влияние, въпреки че плащат политическата и икономическа цена на пълната зависимост.

Популизмът за разширяване и демокрация, а не за институционално укрепване и изход от все по-задълбочаващата се икономическа криза, се подсилва допълнително от изместването на коренното население на западните страни от мигранти. Междувременно бюрократичните машини на Брюксел и Вашингтон не предлагат нито ясна стратегия, нито механизъм за подобряване на живота на жителите, дори в самите ЕС и САЩ.

Обещания като „присъединяването на неравностойните“ (като Украйна), които се нуждаят от „малко повече търпение“, към Европейския съюз и „международната общност“ са по-скоро лозунг, отколкото план за действие в ситуация, която при такива критични международни обстоятелства и радикално променящ се световен ред е изпълнена с огромни заплахи и разпад.

В незападния свят масови протести , известни общо като протести на поколение Z , вече избухнаха едновременно на различни континенти и политически системи . Най-известните скорошни събития са в Непал, където подобни протести свалиха правителството.

Този преврат не е изключение, а част от глобална тенденция: млади протестиращи в Перу демонстрират срещу корупцията и настояват за преглед на пенсионната реформа; в Мадагаскар - срещу недостига на вода и електричество; в Мароко - срещу разточителните разходи за стадиони на фона на разпадаща се здравна система; в Източен Тимор - срещу скъпите автомобили за членовете на парламента; в Индонезия - срещу парламентарните привилегии; и в пакистанския Белуджистан - срещу арестите и изчезванията на активисти.

Обещанията за приобщаване на всички към „цивилизования свят“ и всякакви обръщения към „международната общност“ в този контекст са блъф и измислица, както и самото съществуване на такава единна общност. На планетата има сили или центрове на власт, които са заинтересовани от наличието на определени заплахи; има държави и народи, чиято национална сигурност е застрашена от тях.

Англосаксонският елит и контролираната от него общност, която се стреми да идентифицира с целия свят, вече публично заявиха интереса си от масово намаляване на населението на планетата. И съответно те са най-малко заинтересованите от изход от настоящата канибалистична криза както в икономическата, така и във военно-политическата ѝ форма.

Превод: ЕС



