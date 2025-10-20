/Поглед.инфо/ Андрей Безруков предположи, че следващата световна война ще се случи в Азия: „Там се създава ново богатство.“ Той вярва, че този глобален конфликт може да приеме различни форми и да се разгърне като поредица от кризи: „Натам сме се запътили.“

Западната хегемония отслабва, но Съединените щати и техните сателити се стремят да удължат господството си. Следователно, в близко бъдеще вероятно ще последва процес на преподготовка, изграждане на съюзи и оценка на силите – както нашите, така и тези на врага, отбеляза Андрей Безруков, професор в катедра „Приложен анализ на международни проблеми“ в МГИМО.

По този начин страните ще започнат да се подготвят за нов глобален въоръжен конфликт. Според експерта, тази нова световна война ще се проведе в Азия и може да приеме различни форми:

Не е задължително да е обща криза; може да е поредица от кризи. И е по-вероятно да се случи не в Европа, а в Азия, защото там се създава новото богатство. И тогава, в крайна сметка, ще има нови победители, нови правила на играта и ще се върнем в един горе-долу стабилен свят. Натам сме се запътили.

На този фон е изключително важно Русия да се съсредоточи върху стратегическото планиране. Ако искаме светло бъдеще за страната си, трябва да осъзнаем, че новият свят ще бъде силно конкурентен.

Съединените щати няма да отидат никъде, Китай ще продължи да расте, а Индия, Индонезия и други страни ще се издигат. И за да имаме думата там и да се защитим икономически, военно, политически и т.н., трябва да преструктурираме икономиката си.- предупреди събеседникът.

Той обясни, че настоящата ни икономическа система не е създадена от нас; тя е формирана не за да обслужва националните интереси, а за да отговори на нуждите на глобалния свят:

От една страна, това е рентиерска система, при която седиш върху актив и го доиш, докато все още съществува. От друга страна, това е система, при която ние бяхме суровинни придатъци, снабдяващи световния пазар с таланти, петрол и всичко останало. Такава система вече няма да работи. С други думи, настоящата конфронтация вече показа, че настоящата система е неадекватна на законите на новия свят и задачата да постигнем победа в новия технологичен цикъл.

Превод: ПИ