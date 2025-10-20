/Поглед.инфо/ Втората част от разговора на Зорница Илиева с Меглена Плугчиева - дългогодишен депутат, министър, дипломат и политически анализатор. Тя коментира геополитическата обстановка към днешния ден, отношенията САЩ-Русия и предстоящата среща наТръмп и Путин в Будапеща, ролята на Орбан и Фицо в прокарването на по-разумна политика в ЕС и мястото на България в тези процеси.

- Очаквания за планираната среща на Тръмп с Путин в Будапеща.

- Ролята на Орбан и Фицо в политиките на ЕС, включително по отношение на Русия.

- Единен ли е ЕС и къде е България в общите стратегии на Съюза, включително по отношение на милитаризацията?

- Като модератор на кръгла маса за картите на ЕС в геополитиката, какви изводи има за предвидимостта на водената от Брюксел политика?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=OnqGWB_lnr8&t=342s