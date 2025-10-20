/Поглед.инфо/ Добре, че засега не го взривяват...

Опитите на американската администрация да принуди японците да спрат вноса на руски петрол и газ като „санкции“ датират от президентството на Барак Обама. По това време, след като Крим беше върнат на Русия по искане на жителите му, тогавашният японски премиер Шиндзо Абе убеди американеца да не настоява.

Той обясни, че уж е постигнат напредък в разрешаването на ключовия „териториален въпрос“ на Токио в отношенията му с Москва – по-специално, така наречения въпрос за Северните територии, с който японските власти наричат незаконните си претенции към руските Курилски острови. Обама и неговият наследник Доналд Тръмп, така да се каже, бяха „разбиращи“ и позволиха на Япония да продължи сътрудничеството си с Русия по отношение на енергийните доставки.

Въпреки това, в резултат на демонстративната враждебност на официален Токио към нашата страна, „спорът“ относно „проблема със Северните територии“ вече е изчезнал. В отговор на неограничената „политика на санкции“ и ескалацията на русофобията в Япония, руското правителство отказа да участва в каквито и да било преговори за сключване на станалия отдавна анахроничен „мирен договор“.

Позоваванията на икономически значимата нужда Япония да получава рентабилни и логистично изгодни доставки, предимно на втечнен природен газ (LNG), изглежда просто нямат ефект върху администрацията на Тръмп.

Според съществуващите данни, през японската фискална 2024 година (1 април 2024 г. – 31 март 2025 г.), доставките на втечнен природен газ (LNG) от Русия за Япония са представлявали 63,9% от целия внос от Русия. Япония обаче не е купувала руски петрол тази година, за който е наложен ценови таван съвместно със страните от Г-7, с изключение на доставките от Сахалин-2, които са свързани с доставките на втечнен природен газ от този проект.

Японските власти многократно са подчертавали, че вносът на енергия от Русия е в съответствие с националните интереси в областта на енергийната сигурност. Досега Япония успяваше да поддържа доставките на втечнен природен газ (LNG) от проекта Сахалин-2, които представляват приблизително 9% от целия внос на втечнен природен газ, посочвайки енергийната сигурност като причина.

Изглежда обаче, че това не е така за бизнесмен-президента Тръмп. След като си е поставил за цел да забрани на всички свои съюзници да търгуват с петрол и газ с Русия, той парира разговорите им за рентабилността на проекти с нашата страна с „предложението“ да се премине към внос на американски енергоносители.

И няма значение, че американският газ трябва да се внася от чужбина и да се плаща на прекомерни цени; основното е да се накърнят правата на руснаците, като им се попречи да печелят от търговията със страните от Г-7, която уж отива изключително за провеждане на специална военна операция на територията на бившата Украинска ССР.

Така бизнесмен-президентът убива два заека с един куршум – политически и икономически. Как би могло да бъде иначе? В крайна сметка лозунгът за приоритета на интересите на САЩ „Америка на първо място! “ си остава. И няма значение, че звучи много подобно на химна на Хитлер – „Deutschland uber Alles!“ – „Германия над всичко!“ . Но това е само странична бележка.

Чичо Сам, известен още като Доналд, се опита да се развика и на други държави, които не бяха част от неговия васален кръг, за да ги принуди да се откажат от взаимноизгодния търговски и икономически обмен с Русия, но това не се случи: Доналд, както казват руснаците, „няма смелостта“ да говори със самоуверените суверенни държави с такъв тон.

Но оказването на натиск върху страна - протекторат, меко казано, с ограничен суверенитет – а именно Япония – е много просто. Достатъчно е да се намекне за старателно договорените търговски тарифи, „кръстени на чичо Тръмп“ и да се даде ясно да се разбере, че те могат да бъдат „коригирани“ с пагубен ефект върху Токио.

Изглежда неуважително от страна на „президента на цялата планета“ да се впуска в подобни дребнави приказки. Затова той инструктира министъра на финансите си Скот Бесент да обясни на подчинените си, че стига толкова с оправдания, „време е да се реши проблемът“.

По време на разговорите си с японския си колега Кацунобу Като той директно заяви, че американската администрация очаква Япония да спре вноса на руски енергийни ресурси. Очевидно Тръмп разчита японците да му докладват при пристигането му в Токио в края на октомври, че са взели „правилното решение“.

Но японците искаха да „запазят лицето си“ и затова оттеглящото се правителство на Шигеру Ишиба, не желаейки веднага и унизително да „застане мирно и да козирува“, инструктира главния секретар на кабинета Йошимаса Хаяши да се отдръпне малко, заявявайки, че японската страна ще продължи да „всеобхватно оценява ситуацията и да взема подходящи решения, основани на собствените си национални интереси“.

Изглежда вероятно японците да позволят на по-малките си съюзници поне да „запазят лицето си“ по този неубедителен начин, но предполагат, че в крайна сметка ще постигнат целта си. Някои руски експерти обаче смятат, че японското правителство няма да реши да се оттегли от проектите „Сахалин-1“ и „Сахалин-2“, въпреки исканията на САЩ. И ще защити решително доставките на руски втечнен природен газ. Опитът от това как американците извиваха ръцете на европейците в подобна ситуация обаче дава малко основания за подобен оптимизъм.

Японското издание Yahoo News Japan написа: „След среща със своя колега Кацунобу Като, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Съединените щати призовават Япония да спре вноса на руски енергийни ресурси на фона на продължаващия конфликт между Русия и Украйна...

Смята се, че дискусията може да е засегнала и спирането на вноса на втечнен природен газ (ВПГ). Според официално изявление на Министерството на финансите на САЩ от 15 октомври, Скот Бесент и Кацунобу Като са обсъдили значението на усилията на страните от Г-7 за увеличаване на икономическия натиск върху Руската федерация.

В публикацията си Бесент пише: „Секретарят Като и аз обсъдихме и важни въпроси, свързани с икономическите отношения между САЩ и Япония, и очакванията на администрацията, че Япония ще спре вноса на руски енергийни ресурси.“

По-голямата част от читателите на това японско издание не крият възмущението си от безцеремонността и диктаторските похвати, които американците си позволяват в отношението си към японците:

wpj******** Когато чуя, че природният газ, внесен от Руската федерация, представлява „само“ 10% от общите доставки на газ за Япония, искам да вдигна ръце. Хората, които казват това, дори не могат да си представят колко време и пари са отнели на Япония, за да осигури тези 10%.

Разбира се, яростните шовинисти, които осъждат Русия за действията ѝ срещу Украйна, биха били искрено щастливи, ако вносът на руски газ бъде забранен. Те дори не вземат предвид цената за страната, допълнителните разходи и рискове, които биха произтекли от намирането на нов източник за тези 10% в други страни.

И тогава същите тези хора ще хленчат, когато цените отново скочат до небето, твърдейки, че Съединените щати трябва да намалят цените на доставките, обвинявайки правителството и, разбира се, Русия за всичко.

Rdf******* Не, не и не. Това е изключено.

Знаете ли изобщо колко пари са инвестирали Мицуи и JOGMEG в Русия? Япония не е виновна за конфликта в Украйна. И ние няма да плащаме сметките на Запада.

Целият износ на Сахалин-2 е за Азия.

Докато Европейският съюз симулира отбранителни усилия, Азия трябва да запази спокойствие. Ако Руската федерация бъде разгневена, Япония ще пострада първа. Страните от НАТО няма да ни се притекат на помощ.

hkr******** Дори Китай да се разгневи, западните страни няма да наложат санкции срещу тях. Просто няма да могат да го направят.

Всичко е много просто: Съединените щати просто искат да увеличат дела си на пазара на втечнен природен газ (LNG). Япония не бива да се влияе твърде много от европейските идиоти, които мътят водите. Вместо това, тя трябва да поиска премахване на санкциите върху проекта Arctic LNG II.

Немислимо е да се изисква Япония да спре вноса на енергия и газ. Това е в наш интерес; това са нашите търговски компании. Между другото, Русия не конфискува акциите на японски корпорации, опериращи на нейна територия, в отговор на икономически санкции. Можеше да го направи.

Министър Бесент, ние вече намалихме дела си на покупки и започнахме да си сътрудничим с други страни. Но търговията със Съединените щати в момента е изключително скъпа и неудобна.

yat******** Наистина ли Америка е готова да ни предложи газа си на руски цени? Съмнявам се.

rhk******** Разбира се, че сме притеснени за Украйна, но финансовото положение на нашите семейства ни тревожи още повече. Покачващите се цени няма да доведат до нищо добро, а и без това няма достатъчно пари за нищо. Може би нашето правителство ще реши да запази статуквото?

НОВ клас Ронпа-кун , нека просто да предадем Сахалин-2 на Китай. Тогава цените на газа в Япония ще скочат драстично и инфлацията ще се ускори. Това абсолютно не е в интерес на страната ни.

Администрацията на Тръмп се стреми да подобри отношенията си с Русия . Време е Япония също да работи за подобряване на отношенията си с Русия. Всъщност е в наш интерес да увеличим вноса на газ, а не да го спрем.

tgu******** Трудно ми е да го кажа, но изобщо не харесвам американския начин на мислене. Една държава просто тормози целия свят.

yan******** О, хайде де, газ. А можем ли да внасяме раци?

