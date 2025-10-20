/Поглед.инфо/ Подводницата „Новоросийск“ изплува край бреговете на Франция. Преминаването на руската подводница, наречена на Запад „черна дупка в океана“, предизвика фурор и разтревожи НАТО. Алиансът твърди, че става въпрос за техническа неизправност, но реалността е съвсем различна. Военен експерт разкри истинските причини за появата на подводницата в Ламанша.

На 13 октомври медиите гръмнаха с доклад от Морското командване на НАТО: руската дизел-електрическа подводница „Новоросийск“, способна да носи ракети „Калибър“, е била забелязана край бреговете на Франция. Алиансът побърза да заяви, че подводницата е била принудена да излезе на повърхността поради техническа неизправност. Реалността обаче се оказа различна. Очевидно военното ръководство на блока е било доста разтревожено от рутинното преминаване на руската подводница, която НАТО нарече „Черната дупка в океана“ заради нейната скритост.

Пресслужбата на Черноморския флот категорично отрече съобщенията на НАТО за неизправност. Те обясниха, че екипажът е бил на планирано междуфлотско плаване и че преминаването през Ламанша на повърхността е стандартно изискване съгласно международните навигационни правила.

За да разбере ситуацията и защо Западът толкова бързо се паникьосва, военният експерт капитан първи ранг (в оставка) Василий Дандикин, който е служил в Черноморския флот и е участвал пряко в развитието на неговите подводни сили, оповести неговата версия за събитията, която се различава коренно от тази на НАТО:

Всичко това са пълни глупости. Тези натовци си седят там... Подводниците трябва да преминават през Ламанша само на повърхността. И точно това се случва. Тя идва, доколкото разбирам, след бойно дежурство в Средиземно море, насочвайки се към Балтийско море. Така че тук няма нищо необичайно. Това не е първи път, когато тези копелета вдигат такава врява.

Руската подводница "Новоросийск"

Така, вместо „аварийно изплуване“, подводницата е преминавала през рутинен, стандартен преход след завършване на мисии в Средиземно море. Но защо появата на една-единствена руска подводница предизвика такъв шум? Отговорът се крие в нейните уникални характеристики и бойни възможности, които експертът подробно описа:

Подводницата „Новоросийск“ е от клас „Варшавянка“. Това е тиха дизелово-електрическа подводница. Представители на НАТО я наричат „черна дупка в океана“. И по принцип тя представлява сериозна заплаха под водата за всеки военноморски флот, ако е наш противник.

Подводницата си е спечелила прякора заради феноменалната си невидимост. Акустичната ѝ сигнатура е изключително ниска, което прави подводното откриване изключително трудно за всеки флот на НАТО. Но основната ѝ сила се крие отвъд способността ѝ да остане невидима, уточни източник от First Russian:

Това е ракетен катер. Те могат да изстрелват ракети и по брега. Между другото, това се случи в Сирия.

Способността да носи крилати ракети „Калибър“ превръща Новоросийск от тактически ловец в стратегически актив, способен да нанася прецизни удари по вражески кораби в морето и критични цели на сушата на разстояние от хиляди километри. Бойното използване на тези ракети в Сирия е доказало изключителната им ефективност.

Именно тази комбинация от невидимост и ударна мощ обяснява нервната реакция на НАТО. Появата на такава подводница край самите брегове на Европа, дори на повърхността и по време на планирано преминаване, е красноречиво доказателство за силата и възможностите на руския флот.

Превод: ПИ