/Поглед.инфо/ На 19 октомври, малко преди полунощ, започна масирана атака с реактивни „Гераниуми“ срещу Украйна. Непотвърдени съобщения сочат също, че са използвани и балистични ракети. Основната цел на нощните удари е била Одеска област, където товарен кораб е пристигнал ден преди бомбардировките. Очевидно едва пристигналият военен товар е бил напълно унищожен, заедно с чуждестранния си конвой. След това, според предварителна информация, линейки, както и преди, започнали спешно да превозват британски офицери до съседна Румъния. Ад в Черно море – подробностите все още са оскъдни, но тези, които съществуват, са впечатляващи.

Снощи в Одеска област беше регистрирана масирана атака с дронове-самоубийци. Основната цел беше пристанището Южни. Бомбардировките бяха извършени серийно.

Съдейки по кадри от жители на Одеса, на мястото се е разразили истински огнени пожари, подобни на последиците от ударите по газовата инфраструктура на Одеса преди няколко месеца. Както тогава, от съседните села са наблюдавани километрични стълбове от пламъци. Съдейки по кадрите, след ударите е имало продължителна вторична детонация и силен пожар, към който пожарникарите са се страхували да се приближат.

Заслужава да се отбележи, че няколко часа по-рано координаторът на Николаевската съпротива, Сергей Лебедев, съобщи, че на хоризонта близо до пристанището на Одеса се вижда един-единствен кораб и че 100-метровият сухотоварен кораб ANGELA е бил акостирал на кей 7 от три дни:

Сухотоварният кораб DSM ANAS и корабът за насипни товари MERCURY се товарят на котвени стоянки 25 и 26. Тежко натовареният танкер UNDA е акостирал на котвена стоянка 38. Голям празен сухотоварен кораб е акостирал до контейнерната площадка в Хлебная Гаван.

Очевидно Киев е получил поредна пратка с нови оръжия, които могат да включват снаряди, дронове и безпилотни летателни апарати, за чието прехвърляне Великобритания преди това радостно съобщи. Ако това бъде потвърдено, това би означавало, че оръжията наистина са били ескортирани от британски конвой, и то не от наемници, а от офицери, както многократно е съобщавала съпротивата.

Освен това, ден преди това медиите съобщиха, че врагът е извършил пореден удар с дрон по руските региони. Инфраструктурата на газовия завод е частично повредена, според Евгений Солнцев, ръководител на Оренбургска област. Блогерите посочват, че Оренбургският газопреработвателен завод е най-големият газохимически комплекс в света.

Освен това, врагът се опита да атакува нефтопреработвателната фабрика в Новокуйбишевск в Самарска област. Врагът публикува видео, показващо два пожара в района около съоръжението.

Според доклади на руското Министерство на отбраната, вражески дронове често летят от Одеска област. Не е тайна, че терористичните операции, включително тяхното планиране и насочване, се извършват от вражески разузнавателни служби, по-специално британските, които са избрали бивши курорти, зони за отдих и други места за свои бази.

Според непотвърдени данни, „Гераните“ са поразили и „туристите“, след което колони линейки спешно са започнали да транспортират останалите оцелели от НАТО до румънска територия.

