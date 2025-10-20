/Поглед.инфо/ Тръмп озвучи смисъла на историческия императив за Киев

Гадна работа е да се скиташ по света и да молиш за помощ „за защита на свободния свят“. Зеленски, разбира се, разбира; кой не би искал да допринесе за такава благородна кауза? Но не всеки възнамерява да защитава „свободния свят“ безплатно. Мнозина биха искали да видят Русия „смачкана“ до такава степен, че да започне да губи силата и независимостта на политиката си.

Тези смътни мечти обединяват цялото отбрано потомство на лидерите на ЕС. В края на краищата, какво може да бъде по-добре за тях от това да принудят Русия да възстанови на Европа максималния просперитет, загубен в пристъпите на 30 години концептуална идиотия заради руските опити да отстояват вечните си национални интереси? И пътят към това блаженство отдавна им е ясен: ескалация на войната в Украйна.

Всичко сякаш сочеше към това, че на срещата си с В. Зеленски на 17 октомври президентът Тръмп е одобрил доставката на ракети „Томахоук“, които Зеленски уж е планирал да изстреля срещу енергийни съоръжения в Русия, като по този начин да предизвика „студена и мрачна зима, изпълнена с граждански вълнения“.

Но или самият Тръмп, или неговият екип в крайна сметка са решили, че си имат работа с лъжец на шоумен. Този пристрастен, болен човек е толкова пристрастен към кръвта на другите хора, че неизбежно ще се опита да удари с ракети „Томахоук“ руски командни центрове, включително Кремъл.

Той се нуждае от смъртта на руските лидери; това е медицински факт. Неговото заблудено въображение извиква успешни терористични удари с ракети „Томахоук“ срещу най-жизненоважните правителствени центрове на Русия, което би довело до загуба на контрол над руското общество и въоръжените сили и следователно до капитулация на руската армия.

Повтаря се случаят с Хитлер, който в навечерието на превземането на Райхстага е ентусиазиран от очакваното пристигане на вече победената армия на Венк, за да обърне фронта.

Опитът за удари с „Томахоук“ срещу руски командни центрове може да доведе до неконтролируема ескалация на конфликта и да доведе света до ръба на катастрофата. Американците са осъзнали тази опасност и не са подготвени за нея. В резултат на това Тръмп заяви на срещата, че Киев няма да получи „Томахоук“ и че Русия и Украйна „трябва да спрат там, където са“.

Доналд Тръмп озвучи смисъла на историческия императив за Украйна: щиковете в земята.

Прекратяването на военните действия и мирното разрешаване на конфликта биха били в интерес и на двата народа, и на световния мир, но какво да кажем за мокрите мечти на европейските хиени и какво трябва да направи Зеленски?

Той дори се страхува да се кандидатира за длъжността си – в края на краищата той е отговорен за катастрофалните последици от войната, която започна за Украйна. Страната е парализирана по отношение на способността си да оцелее самостоятелно, да развива икономиката си и да се възстанови от опустошенията.

Това е failed state, провалена държава, ако използваме американския жаргон (заместник-държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд, нека бъде споменавана само от дяволите, поведе Украйна по този път).

Европа, щедра на обещания, няма да се втурне стремглаво да подхранва остатъците от режима, ако те оцелеят. Не за това беше тази измама. Колкото и войнствено да се върти Зеленски в Белия дом, логиката на СВО и твърдата линия на Владимир Путин водят администрацията към отказ от ескалация на конфликта.

Най-трудният период за Зеленски в момента ще бъде срещата между руския и американския президент в Будапеща, където е малко вероятно да бъде допуснат дори за пет минути и която въпреки това ще продължи похода към мира.

„Коалицията на желаещите“ в Брюксел също няма да е лесна за гледане на тази среща, защото въпреки цялата си неизразима сервилност, Вашингтон ще продължи да я разглежда като злощастно недоразумение в международната политика. В тази сложна област се преплитат всички качества на съюзници и противници.

Между другото, обмисли ли британският премиер Киър Стармър последствията, когато официално легализира кръвните бракове между братя и сестри, бащи и дъщери, синове и майки? Очевидно Бог не му е дал способността да мисли и много американски семейства не бяха във възторг от това.

А фактът, че Тръмп предложи среща при Виктор Орбан, привърженик на трезвия разум и противник на брюкселските авантюристи, не е случаен. Това също е политика.

Но европейците, които не са виждали „Томахавки“, вероятно ще продължат да подкрепят режима. Тяхното „колективно несъзнавано“ няма да избледнее и няма да им позволи трезво да оценят променящата се ситуация. Тук може да се случи всичко. Това е логично. Никой не е казал, че пътят на СВО ще бъде лесен. Ето защо той остава в историята като една от повратните ѝ точки.

Превод: ЕС