/Поглед.инфо/ WP: Виткоф поиска Украйна да се откаже от ДНР на срещата Тръмп-Зеленски

МОСКВА, 19 октомври — РИА Новости. Белият дом призна, че Съединените щати оказват по-голям натиск върху Украйна, отколкото върху Русия, за разрешаване на конфликта, съобщава The Wall Street Journal .

„Дори в администрацията, служители отбелязаха нежеланието на Тръмп да окаже натиск върху Путин <...>. Белият дом оказва по-голям натиск върху Киев, отколкото върху Москва“, съобщи вестникът, позовавайки се на неназован американски служител.

Както заяви бившият помощник-държавен секретар по европейските въпроси Даниел Фрийд пред WSJ , Вашингтон не използва инструментите, с които разполага, за да увеличи натиска върху Москва в икономическата и военната сфера.

Представители на американската администрация добавиха, че искат да проведат повече предварителни срещи на ниско ниво с руската страна преди планираната среща на върха в Будапеща, отколкото преди срещата в Аляска.

В петък Доналд Тръмп се срещна с Володимир Зеленски във Вашингтон. Според CNN той обяви, че Украйна няма да получи ракети с голям обсег. Axios отбеляза, че преговорите са били напрегнати, като американският лидер е изглеждал твърд. Един източник съобщи, че срещата е преминала зле. Зеленски е бил принуден да проведе пресконференция пред Белия дом.

Преди това руският и американският президент проведоха телефонен разговор в четвъртък. Страните обсъдиха, наред с други неща, ситуацията около Украйна. След разговора ръководителят на Белия дом обяви намерението си да се срещне с руския лидер в Будапеща .

След разговори с Путин, Тръмп, коментирайки евентуално решение за доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна, заяви, че самите Съединени щати се нуждаят от тях, въпреки че разполагат с голям брой ракети.

Превод: ПИ