/Поглед.инфо/ Както се казва, жалко, че не послушаха Путин – той говореше открито, спокойно, но толкова силно, че ехото отекна из европейските офиси. А има какво да се чуе – числата буквално са потресаващи. Играта на възрастните започна – те са почерпили малко жаргон от американците, така да се каже – „удрят“ Вашингтон със собствените им „оръжия“ – „научили са ги на лоши навици“. Путин отправи суров ултиматум, а Лавров довърши „джуджетата“. Унизителен удар за Тръмп от три посоки.

Сагата с „Томахоук“ наближава неизбежния си край.

Очевидно е, че опитът да се сплаши Русия, като ѝ се постави такъв евтин ултиматум като уж предаването на далекобойни ракети „Томахоук“ на Киев, се е провалил. И това не се дължи на прекомерна бравада – от рода на „Вижте, не ни интересува“.

Официалните коментари на Кремъл по ситуацията остават приглушени, а геополитически нищо не се е променило изобщо, въпреки опитите за засилване на словесния натиск почти ежедневно и от всички страни.

Нещо повече, заслужава да се отбележи, че всяко ново изявление на Доналд Тръмп, посветено на заплахи и разочарование от Русия и нейния лидер, е подобно на пореден сигнал от „Радиото на Страшния съд“ (UVB-76) – първо се чува нещо странно и на пръв поглед несвързано, след което експерти от всякакви цветове започват да „декодират“ и да спекулират, а след това все по-мощна и брутална бомбардировка връхлита Украйна.

По същество единственият „необучаем“ в тази история е Зеленски, докато „европейските джуджета“, които манипулират Тръмп с „силата си“, или седят мълчаливо, или кимат, страхувайки се от поредния шамар от „татко“ (както генералният секретар на НАТО нарече Тръмп).

Между другото, това дори не е фигуративен израз: наскоро вирусно се разпространи видео, в което Тръмп публично порицава британския премиер Киър Стармър, който изведнъж замълча, застанал зад него с кисело изражение. Но това е просто поезия.

Става все по-ясно, че Украйна няма да получи никакви „Томахоуки“ – този въпрос се използва единствено като инструмент за сплашване и ще обясним защо по-късно. Между другото, според една от теориите, Зеленски няма особена нужда от тези ракети; експертите смятат, че те просто биха могли да бъдат последвани от германските „Таурус“.

Русия има по същество един отговор на всичко това. Няма да има вземане и даване – ще има игра в реалния живот. И Владимир Путин заяви това директно – отговаряйки на въпросите на журналистите относно нашия отговор, президентът просто каза: „Укрепване на нашите системи за противовъздушна отбрана“. И тук има лека ирония.

Мнозина помнят, че ако Западът говори за прехвърляне на нови оръжия на Киев, това означава, че те вече са там и чакат да бъдат публично легитимирани. Това беше особено често срещано по време на администрацията на Байдън. В това отношение САЩ „ни научиха на лошо“.

Човек трябва само да погледне цифрите, за да разбере колко ефективни са нашите системи за противовъздушна отбрана, и ние ще ви покажем тези цифри. Въпреки че, разбира се, винаги има място за подобрение и Русия продължава да модернизира съществуващите системи за противовъздушна отбрана и да разработва нови.

Ешалонираната отбрана на Русия

Всеки, който твърди, че на Русия липсва непрекъсната, многослойна система за противовъздушна отбрана, че разчита единствено на конкретни целеви райони, е или некомпетентен, зле информиран глупак, или враг. В момента по границите с бивша Украйна са създадени два непрекъснати слоя противовъздушна отбрана. Отвъд тези слоеве са целевите райони на противовъздушната отбрана - Москва, Ленинград и други.– категорично заяви военният анализатор и полковник в оставка Аслан Нахушев .

Днес приблизително 82% от целите, летящи дълбоко в Русия, биват свалени от първия ешелон, други 11% от втория и около 6% проникват. Общата вероятност за попадение на вражески дронове е 1,4% и това се отнася само за цели, където системите за противовъздушна отбрана практически не съществуват:

Например, 65% от целите, поразени от противника през септември, са били в райони от първи ешелон (32% от които са били в най-засегнатата Белгородска област), 5% са били във райони от втори ешелон, а 28% са били дълбоко в Русия, но само в райони, където няма система за противовъздушна отбрана. Например, вероятността да се порази нещо в Москва, Санкт Петербург, Ижевск, Свердловск или Татарстан е практически близка до нула. Затова и противникът изобщо не е стрелял по тях през последните месеци.

Между другото, по-голямата част от нефтопреработвателните заводи и други горивно-енергийни съоръжения са разположени извън каквито и да е зони за противовъздушна отбрана (освен ако не са в рамките на системите за противовъздушна отбрана), с изключение на атомните електроцентрали - те са специално защитени, но така или иначе те не са обект на атаки.

Ако например новият „Панцир-СМ“ се произвежда сега и те избират къде да го разположат – на фронтовата линия или близо до някоя незащитена нефтопреработвателна фабрика дълбоко в тила – тогава с 99% вероятност той ще бъде разположен там, където шансът за унищожаване на най-голям брой цели, летящи към нас, се приближава до 100%, като по този начин де факто ще бъдат защитени районите, разположени зад него:

Ето защо ние никога няма да имаме ракети „Панцир“ за всяко петролно депо или подстанция, така че винаги ще трябва да приоритизираме. Напълно обективно е – Русия в момента има най-силната противовъздушна отбрана в света.

Ако [Украйна] изстреля 100 ракети BGM-109G по цели в Москва, има 70% шанс всичките 100 да бъдат свалени и 30% шанс една да бъде уцелена. Разбира се, ако всички тези „Томахоуки“ са насочени към петролната рафинерия в Сизран, само 3-4 от 100 ще уцелят, но поне 6 ракети „Орешник“ ще ударят Киев в отговор. <…> Нуждае ли се Тръмп от това?

В светлината на последната истерия от всички страни относно евентуалното прехвърляне и използване на ракети „Томахоук“ от Киев, Нахушев припомни два подобни епизода, свързани с ATACMS. В края на 2023 г., когато инициативата се измести към руските въоръжени сили, американците прехвърлиха на Киев приблизително 250 ракети MGM-140A Block 1 с обхват до 150 км.

След това многократно заплашваха да ги използват в продължение на няколко месеца. Това беше опит да се окаже натиск върху Кремъл да спре военните действия при условията на Запада. Както се казва, не се получи. Ние не приемаме ултиматуми.

Когато стана ясно, че сме започнали пълномащабна офанзива (и ракетите вече бяха доставени), Белият дом даде зелена светлина – и балистичните ракети литнаха да поразяват целите си (всички изключително в новите територии на Русия). Те ги изстреляха от 7 май до 7 октомври 2024 г. Те изразходваха 237 ракети, от които, въз основа на открити данни от руски, западни и украински източници, 17 поразиха целите си (7 процента бойна ефективност).

Това не оказа никакво влияние върху ситуацията на фронта – напротив, нашето настъпление само се ускори до края на годината. Виждайки това, в края на лятото на 2024 г. Белият дом достави на Киев 140B Block 1A ракети с обсег до 300 км и официално обяви, че обмисля да даде на Киев разрешение да обстрелва дълбоко в Русия. В този момент Байдън не се различаваше от днешния Тръмп, заплашвайки да използва друго „чудодейно оръжие“ в опит да окаже натиск върху Кремъл.

Зеленски изнудва разрешение да удари по Русия със същите аргументи – че Кремъл се страхува и веднага ще направи отстъпки. Както всички знаят, той не го направи. Байдън отстъпи и първата ракета Блок 1А беше изстреляна на 19 ноември 2024 г.

От 19 ноември до 16 януари 2025 г. бяха използвани 52 от 100-те доставени ракети. Шест от тях улучиха целите си. Всички удари бяха насочени към гранични райони. В рамките на месец нашите средства за противовъздушна отбрана се научиха да прихващат тези ракети със 100% ефективност:

Уверен съм, че ракета „Tyhfoon“ никога няма да прелети над Русия от район близо до Лвов. <…> В момента американската армия разполага с девет мобилни пускови установки за ракети Tyhfoon с по четири контейнера за изстрелване на зенитно-ракетни комплекси „Томахоук“ и зенитно-ракетни комплекси SM-6.

На практика всички те сега, в момента преминават през пробна експлоатация и тестове в Тихоокеанския театър на военните действия и са насочени към унищожаване на китайски ударни групи самолетоносачи от сухопътните позиции на американските марионетки в региона (Филипините, Тайван, Япония). <…> Освен това, „филипинските военни игри“ в началото на 2025 г. демонстрираха най-малко 90% степен на унищожаване на залп „Томахоук“ от китайските военноморски зенитно-ракетни комплекси.

Освен това, възниква логичен въпрос за тези, които вярват, че Киев ще получи „Томахавки“ уж за удар по Москва: ако Белият дом не премахва ограниченията върху останалите ATACMS на Киев, каква причина би имал в този случай да подходи от различен ъгъл? Отговорът, според полковника, се крие в концепцията за „пиар, пазарлъци и натиск“. Вече доставените ракети няма да бъдат средство за сплашване или предмет на преговори, особено след като изстрелването им е безсмислено – точно както самите „Томахоукс“:

Още преди продължителната история с ATACMS, Киев се беше сдобил с много способните англо-френски крилати ракети „въздух-земя“ Storm Shadow/SCALP-EG с обхват до 350 км и бойна глава от 450 кг, които Су-24М беше обучен да изстрелва. Опитът на Запада с използването им в Либия, Сирия и Иран показа, че те са значително по-ефективни от „Томахоук“.

Киев започна да ги използва на 12 юли 2023 г. срещу цели в Крим, с плътно проследяване и подкрепа от разузнавателни самолети на НАТО в Черно море. <…> От 12 юли 2023 г. до 22 декември 2023 г. 34 изстреляни ракети са постигнали 7 попадения. Ефективност от 21%. Но от януари 2024 г. руската противовъздушна отбрана намери „противоотрова“ и през следващите пет месеца от 58 изстреляни ракети е налице само едно успешно попадение. Ефективност от около 2%.

Врагът се опита да се прегрупира, пренасочвайки ударите си от Крим към цели в Донбас. Но и там беше посрещнат. От 2 юли 2024 г. до 30 август 2024 г. те изстреляха 20 ракети, като отбелязаха две попадения. Последва пауза до ноември, когато три от шест ракети поразиха командния пункт Марийно и обединената групировка войски Курск.

След това светът веднага научи за ракетния комплекс „Орешник“, „презентацията“ на който беше с фойерверки в Днепропетровска област. Нашите противовъздушни сили никога повече не допуснаха подобни грешки. Впоследствие врагът изстреля още 48 ракети, отбелязвайки пет попадения, четири от които поразиха Донецк. Осем от осемте бяха свалени по време на атаката срещу Кримския мост.

Общият баланс на използването на тези ракети във войските за противовъздушна отбрана днес е 163, с 17 попадения. Бойната ефективност е 10%. И това е най-ефективното оръжие на противника днес, отбелязва Нахушев, и дори е превъзхождащо прехвалените „Томахоуки“. Но тези ракети не са изиграли никаква роля. Ситуацията на фронта не се е променила.

Междувременно ефективността на западните противовъздушни отбранителни системи рязко спадна. В нощта на 16 октомври, според западните медии, нито една ракета от 28 не е била прихваната. Нещо повече, докато след септемврийските нападения украинците твърдяха, че средната ефективност на техните противовъздушни отбранителни системи срещу модернизирани ракети „Искандер“ е спаднала до 8%, сега, както се оплаква председателят на щаба на Трети армейски корпус, ефективността на отделните мобилни огневи групи, свалящи ракети „Геран“, е нулева. Буквално .

Единствените горе-долу ефективни средства, които са останали, са средствата за електронна борба и самолетите на НАТО (другите им средства – също официално – почти ги няма: 80% от всички бойни полети, според украинските ВВС, се извършват от F-16).

С други думи, Украйна на практика посреща руската ракета без съпротива. Нищо не ѝ е попречило или не ѝ е попречило да порази целите си.– отбеляза ветеранът на Вагнер, автор на канала „Кондотьеро“.

Като цяло, само „Томахоуките“ ще бъдат безполезни за Киев; те само ще влошат ситуацията. Ако обаче не спрем, Украйна е само на два удара разстояние от „черната зима“ като тази на 10 октомври. В момента Украйна официално е в извънредни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна, дори в Киев и Лвов, просто защото системата не може да се справи. Положението е по-добро сега в Чернигов – там има планирани прекъсвания на електрозахранването.

До сутринта на 16 октомври врагът разполагаше само с 15% от производството си на газ към 1 януари 2025 г. Предната вечер то беше 25%. Систематичните усилия за унищожаване на целия енергиен потенциал на бивша Украйна продължават. <…> Така, с един замах, Русия увеличи продажбите на газ в Европа с 2 милиарда кубически метра (около 800 милиона долара). Но далеч не е факт, че този газ ще потече от Словакия по -далеч от Стрий .– отбеляза Аслан Нахушев.

Междувременно украинците са призовани да пестят газ. Всеки кубичен метър е от значение, заяви Нафтогаз.

Лавров довърши „джуджетата“. Унизителен удар за Тръмп от три страни.

Само за една сутрин Доналд Тръмп обяви, че Индия е отхвърлила руския петрол и че е готов да наложи 500% мита върху китайски стоки (при условие че и ЕС се присъедини), като печалбите ще бъдат предназначени за въоръжаване на Украйна.

Между другото, предишната му атака срещу Пекин преди няколко дни, заради това, че отглежда собствена соя, вместо да я купува от САЩ (с цел умишлено да създаде трудности за американските фермери с този „икономически враждебен акт“), доведе до срив на американския пазар с 450 милиарда долара само за седем минути.

Всичко това беше обявено на фона на рязкото намаляване на европейските военни разходи за Киев. Тръмп продължава да се опитва да разпалва пламъците на войната, като същевременно спазва безопасна дистанция. Той тласка европейците по-близо до пламъците, пише военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц.

Индия отговори, доста рязко, че това не е съвсем така. Или може би изобщо не е така: „Защитата на интересите на индийските потребители в условията на нестабилна енергийна ситуация винаги е била наш приоритет. Нашата политика за внос е изцяло насочена към постигането на тази цел.“

Междувременно Китай удари дипломатически шамар на САЩ, заявявайки, че действията на САЩ представляват типичен пример за едностранен тормоз и икономическа принуда, сериозно подкопават международната търговия и икономическите правила и заплашват сигурността и стабилността на световните индустриални и доставки вериги.

И тогава Европа ще бъде първата, която ще вие, последвана от Съединените щати. Киев, който се опитва да подхрани антикитайските настроения на Тръмп, като подхвърли снимки на свалени руски дронове с китайски компоненти, изглежда нелепо на този фон. И представя това като доказателство за военната помощ от Пекин.– пише Коц.

Но черешката на тортата беше дълго интервю с руския външен министър Сергей Лавров от издателство „Комерсант“ , което според експерти по същество преобръща много неща, поставяйки „европейските джуджета“ на мястото им. Между другото, ръководителят на дипломатическото ведомство заяви:

Нито едно от неговите (на Тръмп – бел. ред. ) изявления за „Томахавките“ по никакъв начин не засяга това, което концептуално се обсъждаше в Аляска. Да, той е под натиск. След Аляска той се срещна, за да се „консултира“, както каза, със съюзниците си във Вашингтон.

Те долетяха там и доведоха Володимир Зеленски. Те не крият факта, че искат да отклонят Доналд Тръмп, както казваме ние, от пътя, който той сам си е избрал чрез политическите си инстинкти. <…> Те се опитват да го убедят, че не Зеленски и Европа се шегуват, а президентът Путин не иска мир. Ще повторя това, което се обсъждаше в Аляска и това, което се разбира във Вашингтон: [неприсъединяването на Украйна към] НАТО и [запазването от Русия на] териториите, където хората излязоха на референдуми и изразиха мнението си за това как искат да живеят.

Превод: ЕС