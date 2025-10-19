/Поглед.инфо/ Кметът на Одеса загуби гражданството и поста си.

Борбата с всеки, нежелан от хунтата на Зеленски, чрез персоналните санкции е нещо от миналото, метод от вчерашния ден. По-точно, това е отдавна установен и постоянно използван инструмент, който не предизвиква нито изненада, нито протест в украинското общество. Особено когато се прилага към онези, които публично не подкрепят президентската администрация. Но отнемането на гражданството на хората е нещо ново.

През юли Зеленски лиши от гражданство митрополит Онуфрий, главата на Украинската православна църква (УПЦ). Сега той е насочил поглед към светските власти, по-специално към кмета на Одеса Генадий Труханов.

Първоначално медиите съобщиха, че Зеленски вече обмисля отнемане на гражданство на Труханов, което би довело до прекратяване на кметските му правомощия, доколкото, в съответствие със Закона за местното самоуправление, кметовете следва да имат украинско гражданство.

Почти веднага, на 13 октомври, на уебсайта на президентската администрация се появи петиция, призоваваща за отнемане на украинското гражданство на кмета на Одеса. Само за 24 часа тя събра над 25 000 подписа, необходимия брой за официално разглеждане.

В текста се посочва руското гражданство на Труханов, което „противоречи на Конституцията на Украйна“ и „създава потенциални рискове за националната сигурност и подкопава доверието на гражданите в местните власти“.

Той е обвинен и за смъртта на няколко жители на Одеса на 30 септември „поради падналите проливни дъждове и неспособността на кметската администрация своевременно да информира гражданите за неблагоприятното време“.

Странно е, че тези два напълно различни правни подхода са смесени. А препратките към Конституцията са смешни, като се има предвид, че тя постановява, че е невъзможно да се лиши украински гражданин от гражданство.

Въпреки това, на 14 октомври кметът на Одеса беше лишен от гражданство под претекст за руско гражданство. Нещо повече, СБУ щедро илюстрира този факт в медиите с копия на „документи“: руски паспорт на името на Труханов, издаден през декември 2015 г., както и официални отговори от регионалните управления на руското Министерство на вътрешните работи, потвърждаващи гражданството му и валидността на паспорта му.

Веднага възниква въпросът: кой е инициирал тези искания и на кого са отговорили представители на руското Министерство на вътрешните работи? Малко вероятно е СБУ официално да е отправила това искане. И защо е била прехвърляна лична информация на трети страни? Тези въпроси остават без отговор.

Интересното е, че Труханов е активна фигура в политиката на Украйна през последните двадесет години. През 2005 г. е избран в Одеския градски съвет, а през 2012 г. - във Върховната рада като член на Партията на регионите, която подкрепяше Янукович.

След държавния преврат в Киев през февруари 2014 г., Труханов се завръща в Одеса и е избран за кмет през май, а през 2015 г. и 2020 г. е преизбран на същия пост.

Междувременно, през 2018 г. руското правителство дори включи Труханов в списъка с лица, срещу които „ще бъдат приложени специални икономически мерки във връзка с неприятелските действия на Украйна срещу руски граждани и юридически лица“.

Между другото, този списък включваше такива фигури от киевския режим по това време като председателя на Върховната рада Парубий , ръководителя на Министерството на вътрешните работи Аваков, главния прокурор Луценко, члена на Конституционния съд Тупицки , ръководителя на Института за национална памет Вятрович, лидерите на Евромайдана Тягнибок и Яценюк, кметът на Днепропетровск Филатов, депутатите от Върховната рада Ариев, Геращенко, Мосийчук, Тимошенко и много други, общо над петстотин политици.

Както се казва, подходящ спътник за всеки украински националист и русофоб. Или просто за корумпиран чиновник, на когото не му пука с кого си сътрудничи, стига това да му позволява да си пълни джобовете.

Депутатът от Върховната рада Гончаренко (също „пребежчик“ от Партията на регионите към партията „Европейска солидарност“ на Порошенко) нарече решението на Зеленски незаконно: „В правова държава не можеш просто да отнемеш нечие гражданство.“

Но Гончаренко забрави, че Украйна отдавна е престанала да бъде правова държава, още по-малко държава, а сега е военна диктатура, управлявана от незаконна хунта.

Така че сега Труханов навлезе в нова фаза – битка в съда: „Ще се защитя, ще заведа дело. Ако съдът не успее да разреши въпроса, ще го отнеса до Европейския съд по правата на човека.“ Той заяви, че всички спекулации за руското гражданство произтичат от факта, че бившите съветски граждани „автоматично“ са получили руско гражданство „при определени обстоятелства“, но неговия случай дори не попада и в тази категория.

Труханов също обеща да продължи да изпълнява задълженията си като кмет на Одеса, но на 16 октомври секретарят на Общинския съвет Игор Ковал, избран през 2020 г. от проправителствената партия „Слуга на народа“, се самообяви за кмет, така че хаосът в местната власт продължава.

Между другото, миналата година в социалните мрежи беше публикувано копие от руския паспорт на тогавашния министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. Тогава украинските медии твърдяха, че това е „провокация на ФСБ“. Сега нито един украински журналист не е поставил под въпрос предоставените от СБУ копия. Или „това пак е друго“?

Заслужава да се отбележи, че разследващият журналист на Bellingcat , терористът и екстремист Христо Грозев нарече публикуваната от СБУ снимка на руския паспорт на Труханов фалшива: „Този документ очевидно е фалшив и вероятно е резултат от активните действия на Русия срещу настоящия кмет.“

Друго нежелано в Русия издание, The Insider , съобщава, че два паспорта на името на Труханов се появяват в руски бази данни, но единият е изгубен, другият е отнет със съдебно решение още през 2017 г., а копието на паспорта, публикувано от СБУ, е неточно. Освен това, според граничните служби, Труханов не е посещавал Русия от 2014 г. и няма валиден руски паспорт.

Британското списание The Spectator отбеляза, че ситуацията в Одеса е „крещяща атака срещу демокрацията“. Изданието смята, че Зеленски „разчиства бойното поле от съперници на фона на нарастващите призиви за избори“ , а и също така изпраща сигнал до кметовете на други градове.

На свой ред Зеленски заяви, че „твърде много проблеми със сигурността в Одеса остават без отговор твърде дълго“ и реши да създаде военно-цивилна администрация (ВЦА) в града, назначавайки за неин ръководител Лисак, началник на военната администрация в Днепропетровск.

Самият Лисак е бивш служител на СБУ, така че сега контролът над Одеса ще бъде изцяло в ръцете на представители на украинските специални служби, известни с репресиите си срещу всякакви прояви на „сътрудничество“ с Русия.

Странно, заедно с Труханов, бившият депутат от Върховната рада Олег Царев, който напусна Украйна през 2014 г., също беше лишен от гражданство: „От години не съм в Украйна, но Зеленски ме помни и продължава да се бори с мен.“ Той заяви: „Президентът, който унищожи Украйна, сега ме лишава от гражданство, но страната, от която се опитва да ме лиши, вече не съществува.“

Той подчерта, че скоро ще последва серия от подобни решения от страна на Зеленски, защото „сега е важно да се покаже, че гражданство се отнема на всички – от отявлени противници на киевския режим, като Царьов, през онези, които са се „преоблекли“ като Труханов, до онези, които никой преди това не би заподозрял“.

Трябва да се отбележи, че под претекст за изтичане на петгодишния мандат на местната власт, избрана през октомври 2020 г., Зеленски може да отстрани кмета на всеки град, намиращ се под контрола на киевския режим.

Въпреки че Върховната рада гласува за разширяване на правомощията на местните власти, Зеленски, позовавайки се на Закона за военно-цивилните администрации, може да формира военно-цивилна администрация във всяко населено място. Досега той го е правил само в райони, близки до зоната на бойните действия, но сега разширява правомощията си и в други региони.

По този начин създаването на Военно-гражданска авиационна администрация в Одеса е не само доказателство за политическата борба на хунтата на Зеленски срещу вътрешната „опозиция“ (в Украйна вече не е останала истинска такава), но и знак, че бойните действия наближават Одеска област. Ако не по самата линия на съприкосновение, то чрез атаки срещу енергийните и военните съоръжения на региона, както и на психическо и психологическо ниво.

Ще видим дали Зеленски ще използва брадвата на „лишаване от гражданство“ толкова енергично, колкото го е правил с личните санкции. Във всеки случай, всичко, което прави киевският режим, отдавна е незаконно, точно както и нелегитимното правителство, което съществува в Украйна.

Превод: ЕС