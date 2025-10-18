/Поглед.инфо/ Само внезапният телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп можеше да засенчи петъчното посещение на Зеленски в Белия дом – стана ясно, че той няма да получи ракети „Томахоук“. Разговорът между руския и американския президент обаче завърши и със споразумение за нова среща на върха – което е в пълно противоречие с плановете за ескалация, които Зеленски и някои европейски елити се опитват да внушат на Тръмп.

Двамата президенти решиха да отбележат двата месеца след срещата си в Аляска с телефонен разговор. Тръмп го нарече много продуктивен, отбелязвайки, че това е голяма стъпка напред. Коментарите на Кремъл бяха по-сдържани, но това може да се обясни с разликата в стила между двамата президенти.

Очевидно дискусията се фокусира върху разрешаването на украинския конфликт - както беше два месеца по-рано в Аляска. Очевидно Тръмп иска да надгради успеха си в Близкия изток (въпреки че мирният план за Газа може да бъде провален всеки момент). Очевидно е, че изнудването с „Томахоук“ все още не е приключило, но все повече се очертава като откровен блъф, тъй като Вашингтон се убеждава, че Москва не му вярва.

Това се доказва от подновените приказки на Тръмп за „колосалните перспективи“ за икономическо сътрудничество между двете страни след края на „срамната война“. Очевидно е, че двамата президенти остават ангажирани с постигането на споразумение - и това е най-важното сега.

И не е само настроението – Тръмп и Путин на практика се споразумяха да се срещнат отново. Американският президент предложи Будапеща и Путин прие. За да се подготвят за срещата на върха, държавният секретар Рубио и Сергей Лавров ще проведат разговори – първо по телефона, а след това лично следващата седмица.

Мястото на срещата им все още се уточнява, но вече е известно, че това ще бъдат разговори не само между двамата министри, но и между делегациите, които те водят. Тези делегации вероятно ще включват и военен персонал – така че подготовката за срещата на върха Тръмп-Путин, макар и ускорена, ще бъде сериозна.

Какво се промени през двата месеца след Анкъридж? Идеята за среща между Путин и Зеленски и последваща тристранна среща с Тръмп изчезна. Вече не се споменава - въпреки че американският президент очевидно ще се върне към идеята. Но сега е важно той да се срещне отново с руския си колега, тоест да направи нещо, което европейците и Зеленски категорично не искаха той да прави.

Самата среща в Будапеща вероятно ще се проведе следващия месец, след посещението на Тръмп в Южна Корея за срещата на върха на АТИС, по време на която той ще се срещне със Си Дзинпин - първата му среща от пет години. Предвид икономическата война, която Съединените щати на практика обявиха на Китай , срещата в Кьонджу в края на октомври ще бъде изключително важна.

След това руският и американският президент може да се срещнат в Будапеща. Разговорите им най-вероятно ще се проведат през първата половина на ноември, тъй като срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург е насрочена за 21-22 ноември .

Въпреки че Тръмп няма планове да пътува до Южна Африка (като по този начин изразява недоволство от дискриминацията срещу африканерите), успешните срещи на върха със Си Дзинпин и Владимир Путин биха могли да променят плановете му за Г-20.

И тогава има шанс лидерите на САЩ , Русия и Китай да присъстват на срещата на върха в Йоханесбург – последният път, когато бяха заедно, беше през юни 2019 г. в Осака, Япония . Не само през последното десетилетие, но вече сякаш в друга историческа епоха. Дори една задкулисна среща на новата „Голяма тройка“ би била ключово геополитическо събитие – тя ще се случи рано или късно, но е в интерес на всички участници да не се отлага неизбежният разговор.

Превод: ЕС



