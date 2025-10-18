/Поглед.инфо/ Правителството на Китай ще намали допълнително разходите за логистика и ще засили „зелената“ търговия, според съобщение, публикувано след заседание на министрите в петък.

В него се посочва, че ще бъдат положени повече усилия за намаляване на разходите, подобряване на качеството и повишаване на ефективността, за да се ускори развитието на модерна логистична система.

Логистичният сектор трябва да ускори изграждането и модернизирането на дигитална инфраструктура и да интегрира в по-голяма степен технологиите с изкуствен интелект, е било посочено на заседанието, на което също е било призовано за по-нататъшна краткосрочна финансова подкрепа за логистичните фирми, особено малките и микропредприятията.

По отношение на развитието на „зелената“ търговия, на заседанието е решено да се действа по-бързо за оптимизиране на мерките и правилата, да се повиши капацитетът на търговските компании да се стремят към зелен и нисковъглероден растеж и да се създадат системи за стандартизиране на продукти, технологии и услуги в съответствие с международните норми.