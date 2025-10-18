/Поглед.инфо/ Г-жа Кристин Араб, директор на „ООН жени“ за Азиатско-тихоокеанския регион, даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група по време на участието ѝ в Световната среща за жените в Пекин.

В него тя отбеляза, че Китай е постигнал значителен напредък в осигуряването на заетост за жените, като те са около 55% от интернет предприемачите, като същевременно, благодарение на подобряване на здравната грижа, смъртността сред родилките е намаляла рязко, а в основното образование е постигнато равенство между половете.

Коментирайки политиката на Пекин и вниманието, което държавното ръководство отделя на проблемите на жените, Араб заявява: „Политическата воля решава всичко. Пред лицето на сериозните предизвикателства Китай, като поддръжник и защитник на глобалното развитие на женското дело, непрекъснато внася положителна енергия в устойчивото развитие на жените по целия свят чрез съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път“ и насърчаване сътрудничеството Юг-Юг, осигурявайки обучение на над 200 000 жени от повече от 180 страни, изпращайки медицински екипи в 48 африкански страни и дарения за „ООН жени“ в размер на 20 милиона щатски долара през последните 10 години“.