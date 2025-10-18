/Поглед.инфо/ Китай е постигнал значителен напредък в автоматизацията на производствата и в момента е начело на растежа в световната индустрия за роботи, заяви Такаюки Ито, президент на Международната федерация по роботика (IFR), в скорошно интервю пред агенция „Синхуа“.

„Китай успя да модернизира производствената си индустрия с безпрецедентни темпове. Водейки се от националната си стратегия за роботика, обявена през декември 2021 г., страната даде пример за това как систематично да се засилва конкурентоспособността“, посочи Ито.

„Запасите от роботи се удвоиха в рамките на три години, надхвърляйки 1 милион бройки през 2021 г. и достигайки 2 милиона през 2024 г. – най-големият запас от роботи в света“, добави той, описвайки напредъка като „забележително постижение, отразяващо приемствеността на политиката и индустриалните амбиции“.

„Цифрите отразяват водещата роля на Китай в оформянето на глобалния производствен пейзаж от следващо поколение. Китайските производители задават нови стандарти в автоматизацията, като отварят нови пазари, интегрират софтуер и подобряват ефективността на производството, вместо просто да следват световните тенденции. Китайските производители на роботи продадоха повече бройки у дома, отколкото чуждестранните конкуренти, за първи път през 2024 г., като пазарният им дял се увеличи от 47% през 2023 г. до 57% в момента. Растежът не се ограничава само до няколко сектора – хранително-вкусовата промишленост, текстилът и дървообработващата промишленост също отчитат бързо внедряване на роботи“, посочва Такаюки Ито.

По думите му, 83 000 робота, инсталирани в китайския електротехнически и електронен сектор през 2024 г., представляват 64% от глобалните инсталации, като автомобилният сектор следва с 57 200 броя.

Ито също така отбелязва нарастващия фокус върху хуманоидните роботи, сегмент, който се очаква да се разшири бързо през следващите години.

Относно предизвикателствата, Ито признава, че Китай все още е изправен пред пропуски, отбелязвайки, че износът на роботи остава ограничен и много нови участници на вътрешния пазар може да имат проблеми с оцеляването си. „Напредъкът обаче е забележителен и с увеличаване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност се очаква тези пропуски бързо да бъдат преодолени“, смята той.

Коментирайки глобалното сътрудничество, Ито подчертава, че Китай и традиционните сили в областта на роботиката като Германия и Япония имат допълващи се силни страни. Според него, използването на тези силни страни може да ускори модернизацията на глобалната индустрия и да доведе до печеливши резултати за всички.

Според последния доклад на Международната федерация по роботика, глобалното инсталиране на индустриални роботи възлиза на 542 000 бройки през 2024 г., което е над два пъти повече отпреди десетилетие. Азия остава доминиращия пазар с 74% от всички нови внедрявания на роботи, в сравнение с 16% в Европа и 9% в Северна и Южна Америка. Очакванията са инсталациите в световен мащаб да се увеличат с 6% до 575 000 бройки през 2025 г. и да надхвърлят 700 000 бройки до 2028 г.