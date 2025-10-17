/Поглед.инфо/ Колкото по-напористи стават действията на Вашингтон, толкова по-твърд и решителен е отговорът на Пекин.

Търговската война между Съединените щати и Китай наскоро ескалира. В петък президентът на САЩ Тръмп обяви нови 100% мита върху вноса от Китай, в допълнение към вече съществуващите. Въвежда се и контрол върху износа на „критичен софтуер“. Тръмп представи тези мерки като отговор на неотдавнашното затягане на контрола от страна на Китай върху износа на редкоземни минерали.

От своя страна, китайската страна предприема такъв контрол в отговор на предишни стъпки на Съединените щати, които първоначално поеха инициативата за разпалване на търговска война с Китай.

В допълнение към последното увеличение на тарифите, Министерството на търговията на САЩ ще започне да събира пристанищни такси за отговарящи на условията китайски плавателни съдове, считано от 14 октомври. В отговор, китайското министерство на транспорта ще наложи специални пристанищни такси за плавателни съдове, собственост на американски компании, организации и физически лица, считано от 14 октомври.

Колкото по-напористи стават действията на Вашингтон, толкова по-решителен и по-решителен е отговорът на Пекин. Позицията на Китай е изключително проста и последователна: Китай не иска търговска война, но не се страхува от такава и е готов да защити законното си право на развитие.

Настоящото засилване на търговското и тарифно напрежение е резултат от четири предишни безплодни кръга преговори между САЩ и Китай, които продължават от пролетта. Четвъртият кръг, проведен в Мадрид през септември, се фокусира върху съдбата на китайското дигитално приложение TikTok. Твърди се, че е постигнато „базово споразумение“ за продажбата на TikTok, но последвал телефонен разговор между Си Дзинпин и Тръмп на 19 септември се оказа безплоден.

Същевременно, след четвъртия и последен кръг от китайско-американските търговски преговори, САЩ неочаквано наложиха серия от нови ограничителни мерки върху вноса от Китай. Например, в края на септември САЩ увеличиха вносните мита върху патентовани лекарства със 100%, върху тежкотоварни превозни средства с 25% и върху някои видове мебели с 50%.

Но най-чувствителният въпрос за Китай е разширяването на ограниченията, наложени на определени китайски компании, върху техните дъщерни дружества. Тези ограничения имат за цел да попречат на санкционираните китайски компании да заобикалят контрола върху износа чрез трансфер на забранени технологии чрез своите дъщерни дружества.

Съгласно новите правила, всяко дъщерно дружество, чиято собственост е поне 50% от компания, вече включена в списъка за контрол на износа, ще бъде обект на същите ограничения като компанията майка. Тази промяна може да засегне десетки хиляди китайски компании.

Освен това САЩ продължиха да налагат редица по-малки ограничения върху морската, логистичната и корабостроителната промишленост на Китай.

Говорител на китайското Министерство на търговията оцени тези действия на САЩ като сериозно увреждащи интересите на Китай и подкопаващи атмосферата на двустранни икономически и търговски преговори. Пекин ясно анализира систематичното затягане на позицията на САЩ по търговските спорове, което САЩ предприеха едновременно с преговорите между САЩ и Китай за разрешаване на тези спорове, и заключи, че Тръмп не желае да обсъжда търговските въпроси на равна основа.

Следователно, ответните мерки на Пекин засегнаха най-чувствителния сектор за американската икономика и целия сектор на отбраната и националната сигурност: редкоземните елементи и технологиите за тяхното производство, като добив, топене и обогатяване, производство на магнитни материали, както и използването и преработката на вторични редкоземни ресурси.

Отсега нататък износът на редкоземни метали за разработване и производство на съвременни полупроводници трябва да се извършва за всеки отделен случай. Китайските власти ще издават разрешителни за износ само след преглед на конкретни заявления и уточняване на целта на поръчката.

Особено внимание ще бъде обърнато на контрола върху износа на продукти, използвани за производство на логически чипове с технологичен процес от 14 нанометра и по-малко, чипове памет с повече от 256 слоя, както и свързано с тях оборудване и материали за производството на тези чипове.

Освен това, чуждестранните организации вече трябва да получат разрешение за износ на китайски продукти, съдържащи повече от 0,1% редкоземни метали, независимо дали са добивани в страната или произведени с помощта на китайски технологии за добив, преработка, производство на магнити или рециклиране.

Заявленията за продукти, които биха могли да бъдат използвани в производството на оръжия или други военни приложения, ще бъдат автоматично отхвърляни.

Тези мерки включват затягане на контрола върху износа на всички основни консумативи за производството на усъвършенствани микрочипове и ще засегнат пряко промишленото производство. Това е в контраст с априлските ограничения, които засегнаха предимно редкоземните елементи.

Като се има предвид, че Китай е отговорен за приблизително 70% от световното производство на редкоземни елементи и 90% от световния преработвателен капацитет, тези последни мерки ще окажат пряко въздействие върху световната верига за доставки на полупроводници.

Те ще усложнят сериозно производството на чипове памет за приложения с изкуствен интелект от американски и южнокорейски компании, както и от водещия производител на чипове по договор в Тайван, TSMK. Той разчита на китайски консумативи за около 30% от производството си на чипове.

Проблемът с митата на Тръмп не е само, че те нарушават веригите за доставки и глобалното разделение на труда. Те вредят и на самите американци. Според анализ на икономисти от Йейлския университет, по-високите вносни мита се очаква да увеличат броя на американците, живеещи под прага на бедността, с 875 000 души през следващата година. Прогнозира се, че нивото на бедност ще нарасне до 10,7%, в сравнение с 10,4% без митата.

Митата и свързаното с тях увеличение на цените засягат най-силно семействата с ниски доходи, тъй като домакинствата с ниски доходи често купуват повече от по-евтините изделия - китайски внос от домакинствата с високи доходи.

Разходите за мита вече водят до покачване на потребителските цени в САЩ, дори когато общата инфлация се покачва умерено. В момента американските потребители плащат само 30-40% от разходите за мита, докато предприятията поемат около две трети от разходите. Експертите прогнозират, че този дял ще нарасне до 60% през следващите месеци.

Разнообразни проучвания показват, че основният проблем за много американски индустрии не е липсата на защита на вноса, а дълбоко вкоренени структурни проблеми като високи разходи за труд, остаряла инфраструктура и слаби индустриални екосистеми.

В сектори, където САЩ не са в състояние сами да си осигурят доставки, прибързаните тарифи биха могли да доведат до недостиг на доставки, забавяне на обществените поръчки и увеличаване на разходите за бизнеса и потребителите. Тези допълнителни разходи в крайна сметка се прехвърлят върху потребителите, което, както показват данните, вече е довело до по-висока инфлация и спад на икономическата активност.

Забележително е, че енергичните усилия на САЩ за ограничаване на китайския внос, включително вторични санкции срещу трети страни, не са довели до спад. Според Главната митническа администрация, през първите девет месеца на 2025 г. общият износ на страната се е увеличил със 7,1% на годишна база, достигайки 19,95 трилиона юана, докато вносът е намалял с 0,2% до 13,66 трилиона юана.

Китайските експерти като цяло смятат, че САЩ ще продължат да оказват натиск върху Китай, въпреки че се очаква лидерите на двете страни да се срещнат на срещата на върха на АТИС в Южна Корея в края на октомври. Те подчертават, че натискът от страна на САЩ е неефективен и само ще влоши отношенията между Китай и САЩ.

„Умишлените заплахи за високи тарифи са грешен подход към отношенията с Китай. Позицията на Китай по отношение на търговска война остава непроменена: ние не я искаме, но и не се страхуваме от нея“, заяви говорител на правителството .

Китай предупреждава , че ако САЩ заявят желание за диалог, като едновременно с това засилят едностранните мерки и прибягват до „измислени извинения“ и „търговски тормоз“, това само ще изостри дефицита на доверие. Китай винаги е застъпвал разрешаването на различията чрез равноправни консултации, но никога няма да се съгласи на принуда под каквато и да е форма.

Превод: ЕС



