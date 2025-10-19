/Поглед.инфо/ Днес китайския лидер Си Дзинпин поздрави г-жа Джън Лиуън, която бе избрана за председател на тайванската партия „Гоминдан“.

Той посочи, че от дълги години, на базата на „Консенсуса от 1992 г.“ и общото мнение за това, че трябва да се противопоставят на независимост на Тайван, Китайската комунистическа партия и партията „Гоминдан“ работят за разширяване на обмена и сътрудничеството между двата бряга на Тайванския проток, за мира и стабилността в района и за увеличаване на благоденствието на всички китайци. Той изрази увереност, че двете партии ще се придържат към политическата основа на техните отношения, ще мобилизират сили за задълбочаване на обмена и сътрудничеството, насърчаване на общото развитие и обединението на държавата.

Джън Лиуън благодари на Си Дзинпин за поздравленията, и заяви, че през 1992 г. двата бряга на Тайванския проток са постигнали консенсус, ангажирайки се устно да се придържат към принципа за „един Китай“. Хората от двете страни на протока принадлежат към китайската нация и надграждайки върху тази основа, ККП и партията „Гоминдан“ трябва да засилят сътрудничеството си в името мира и стабилността в района на Тайванския проток, да се стремят към постигането на най-голямо благосъстояние за хората и да работят заедно за бъдещето на национално възраждане, подчерта Джън Лиуън.