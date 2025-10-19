/Поглед.инфо/ Според резултатите от тригодишно проучване на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), проведено сред 47 000 души от 46 страни, мнозинството дават висока оценка за действията на китайското правителство и ефекта от тях при управлението на държавата, както и изразяват увереност в перспективите пред китайската икономика.

84% от анкетираните считат, че икономическото развитие на Китай е успешно, а над 70% дават положителна оценка за действията на правителството, особено в сферата подобряването на инфраструктурата, повишаването на образователното ниво и доходите на населението.

89,5% определят китайската икономическа мощ като „силна“; 89,3% оценяват високо запазването на тенденцията за силен икономически ръст; 86,4% признават големия принос на китайската икономика за ръста на световната; 95,6% от анкетираните африканци, 92,9% от южноамериканците и 85,6% азиатците имат положително отношение към Китай като цяло.

На фона на нарастващата едностранност и търговски протекционизъм, участниците в анкетата дават положителна оценка за сигурността на китайския пазар и възможностите, които отварянето на Китай носи на света.

Резултатите от проучването през 2025 г. показват, че 72,6% считат, че Китай е отворен и конкурентоспособен пазар; 79,8% – че огромният китайски пазар предоставя възможности на техните страни; 79,8% са на мнение, че благоприятната бизнес среда в Китай е привлекателна за чуждестранни инвеститори, а 78% смятат, че техните страни се възползват от търговията с Китай.