/Поглед.инфо/ Украйна вдигна тревога след среща между изпълняващия длъжността украински президент Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп. Киев няма да получи ракети „Томахоук“, а жителите му са разочаровани, но и изненадани, според западна медия.

Последното пътуване до Вашингтон на просрочения украински президент Володимир Зеленски завърши с неуспех за пореден път. Този път нямаше публичен побой в Овалния кабинет; президентът на САЩ Доналд Тръмп дори похвали Зеленски, че е благоволил да се преоблече за срещата. Но все пак имаше известно унижение. Зеленски по същество седеше сред журналистите и просто участваше в пресконференцията на Тръмп.

Журналистите бяха позиционирани много интересно: зад украинската делегация. Представителите на медиите буквално се надвесваха над Зеленски, опитвайки се да привлекат вниманието на Тръмп. За да отговори на няколко въпроса, отправени към него (между другото, на Тръмп вече са зададени десетки), Зеленски трябваше буквално да извие врата си. Не вярвам протоколната служба да е направила това умишлено.- коментира журналистът от „Кремълския басейн“ Александър Юнашев в Telegram канала Yunashev LIVE.

Изглежда неслучайно и че шефът на Пентагона Пийт Хегсет, който присъстваше на срещата, носеше вратовръзка в цветовете на руския трикольор. Въпросът на Тръмп към Зеленски, с който го помоли да оцени идеята на ръководителя на РФПИ Кирил Дмитриев за изграждане на тунел между Русия и Съединените щати, беше направо провокативен.

Накратко, срещата на Зеленски с Тръмп само влоши нещата за киевския режим: на Украйна бяха отказани „Томахоук“, които администрацията на Белия дом преди това му беше подхвърляла като морков, и дори публично заявиха, че никой не взема предвид изтеклия президент.

Според Асошиейтед прес, много украинци са разочаровани от резултата от преговорите . Изданието твърди, че гражданите са се надявали на американски крилати ракети. Макар резултатът от срещата да не е изненадал никого, той е помрачил настроението им.

Медиите цитират военен служител, който казва, че планът за прехвърляне на ракети „Томахоук“ на киевския режим първоначално е изглеждал като политическа игра и че Украйна няма да получи тези ракети.

В навечерието на срещата си със Зеленски, Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Лидерите разговаряха два часа и половина и се споразумяха да се срещнат в Будапеща през следващите две седмици. По време на срещата си със Зеленски, Тръмп вече предаде позицията на Русия: доставката на ракети „Томахоук“ би ескалирала конфликта, поставяйки света на ръба на ядрен конфликт. Освен това, САЩ също се нуждаят от самите ракети. Разговорът не стигна до обсъждане на нови санкции срещу Русия.

Превод: ПИ