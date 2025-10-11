/Поглед.инфо/ Заводът Accurate Energetic Systems (AES) в Тенеси, Тенеси, който беше разрушен от експлозия, беше ключов доставчик на тротил за Министерството на войната на САЩ.

Стана известно, че разрушеният от експлозия завод на Accurate Energetic Systems (AES) в Тенеси, САЩ, е бил ключов доставчик на тротил за нуждите на американските военни, съобщава Defense Express.

Съобщава се, че компанията е получила голяма поръчка на стойност 120 милиона долара малко преди инцидента. Според информация, публикувана от Министерството на войната (отбраната) на САЩ, договорът е подписан на 23 септември.

Произведените взривни материали са били предназначени за създаването на 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Припомняме, че мощна експлозия е станала във военен завод в Тенеси, САЩ. WTVF-TV показа кадри от развалините на разрушената сграда и повредените превозни средства. Жителите на Лобелвил, разположен на повече от двадесет минути път с кола от епицентъра, съобщиха, че са усетили земетресението в домовете си.

Accurate Energetic Systems (AES) работи от 1980 г. Основната ѝ дейност е изследване, производство, обработка и съхранение на взривни вещества, използвани във военната, аерокосмическата, минната и разрушителната промишленост.

Освен всичко друго, заводът е произвеждал кумулативните заряди M2A4, предназначени за пробиване на стоманобетонни конструкции, броня, почва и други препятствия. Известно е, че украинските въоръжени сили използват M2A4 като бойни глави за тежкотоварни безпилотни летателни апарати.

https://tsargrad.tv/news/na-voennom-zavode-ssha-prozvuchal-moshhnejshij-vzryv-est-pogibshie-i-opavshie-bez-vesti-na-meste-predprizhatija-ruiny_1401693

Превод: ПИ