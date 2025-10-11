/Поглед.инфо/ Това, че Доналд Тръмп обещава, че ще предаде ракети „Томахоук“ на Украйна не означава, че ще го направи. По-вероятно е заявленията, правени от президента и други представители на американската администрация по този повод, да са с цел да усилят преговорните позиции на САЩ спрямо Русия, отбелязва д-р Саймън Ципис. Експертът подчертава, че конфликтът в Украйна е само един от многобройните въпроси, по които Москва и Вашингтон работят. Те трябва да решат още много важни въпроси, които имат значение както за двустранните отношения, така и за глобалната стабилност. Според д-р Ципис, интересите на САЩ и Русия в Близкия Изток до голяма степен съвпадат, а Москва приветства миротворческите инициативи на Тръмп.

Втора част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Ще се сформира ли в Европа коалиция на мира?

- Само с Русия ли може да воюва Европа или са възможни и вътрешноевропейски конфликти?

- Защо Тръмп запазва неяснота по въпроса „ще даде ли ракети „Томахоук“ на Украйна"?

- Ще успее ли мирният план на Тръмп да донесе мир в Близкия Изток и ще сложи ли край на конфликта между Израел и Хамас?

- Какви ще са последствията за Близкия Изток, ако мирният план на Тръмп бъде реализиран?

- Каква е позицията на Русия за мирния процес в Близкия Изток?

- Срещата между Русия и държавите от Централна Азия в Таджикистан;

- Защо в Русия има противоречиви реакции и заявления за преговорите със САЩ?

/ВИДЕО/ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЮТУБ-КАНАЛ POGLED.info И ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ.

Първата част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=kkiE3rqcn60&t=4s