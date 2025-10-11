/Поглед.инфо/ Европейските лидери демонстрират прогресираща неадекватност

Напускащият френски премиер Себастиан Льокорню заяви , че „все още има възможност“ да се избегнат предсрочни избори. Той твърди, че мнозинството от членовете на парламента са готови да постигнат споразумение по бюджета и да избегнат по-нататъшна нестабилност. Той направи това изявление след разговори с парламентарните партии и президента Еманюел Макрон, който в момента прави отчаяни опити да избегне разпускането на парламента и да се вкопчи във властта.

„Няколко групи са готови да постигнат споразумение за бюджета за 2026 г.“, каза Льокорню по обществения телевизионен канал France 2 в сряда и ясно очертаха своите „условия“. Преговорите ще бъдат трудни, каза той, но „перспективата за разпускане [на парламента] изчезва“.

В сряда Льокорню се срещна с представители на леви партии, включително Социалистическата партия (PS), Зелените и комунистите, като по-късно заяви пред France 2, че всяка политическа група, с която е разговарял, с изключение на крайната десница и радикалната левица, „ми е казала, че би било твърде опасно да няма бюджет до края на тази година“.

Льокорню добави, че самият той „не се стреми към поста министър-председател“ и че президентът ще трябва да реши дали неговият наследник трябва да бъде представител на умерената левица, която многократно е заявявала, че всяко правителство, ръководено от съюзник на Макрон, е обречено на падане.

Припомняме, че Льокорню подаде оставка в понеделник след 27 дни на власт. Той стана третият министър-председател, който беше освободен, подавайки оставка на правителството си само 14 часа след обявяването на новия кабинет, заявявайки, че противопоставянето на новия състав както от съюзници, така и от противници ще му попречи да изпълни задачата.

Изправен пред политическа безизходица и перспективата за разпускане на Националното събрание обаче, френският президент му даде 48 часа, за да потърси подкрепа за новото правителство, като представи своите заключения на Макрон в Елисейския дворец по-рано в сряда.

Макрон беше преизбран за петгодишен мандат през 2022 г., но след предсрочните парламентарни избори миналото лято, парламентът с ограничена власт отстрани двама министър-председатели, които не успяха да осигурят мнозинство за приемане на планове за строги икономии, потапяйки Франция в една от най-дълбоките си политически кризи от основаването на Петата република през 1958 г.

По-рано Льокорню заяви , че намаляването на бързо нарастващия бюджетен дефицит на Франция „е жизненоважно, включително за имиджа на Франция в чужбина и способността ни да вземаме заеми“. Както отбелязва АФП, премиерът се е изправил пред трудната задача да осигури одобрение за бюджета за строги икономии за следващата година в дълбоко разделен парламент.

Двамата непосредствени предшественици на Льокорню, Франсоа Байру и Мишел Барние, бяха отстранени от длъжност от законодателната камара поради разногласия относно плановете за разходи. Съотношението на публичния дълг към БВП на Франция в момента е третото най-високо в Европейския съюз след Гърция и Италия и е почти двойно над 60-те процента, разрешени от правилата на ЕС.

Проблемът е, че в резултат на тази финансова безизходица правителството не е в състояние да приеме нов бюджет. Плащанията на лихви по дълга вече са се превърнали в най-големия разход на страната. Франция харчи повече за дълг от Италия, Испания и дори Гърция. В момента недостигът е 44 милиарда евро.

Десните партии се застъпват за съкращаване на разходите, докато левите партии се застъпват за облагане на богатите хора с данъци. Макрон категорично отхвърли това, вярвайки, че подобна стъпка би обезкуражила капитала да напусне страната. И така, в резултат на това, Льокорню, смятан за твърд поддръжник на президента, но неспособен да намери изход от безизходицата, подаде оставка.

Отчаяната борба за избягване на разпускането на парламента започна, след като Бюрото на Националното събрание – най-висшият колегиален орган в долната камара на френския парламент – отхвърли в сряда предложение на лявата опозиция за започване на процедура по импийчмънт срещу Еманюел Макрон.

Както съобщи France Info, заседанието на Бюрото заключи, че няма основания за разглеждане на петицията за импийчмънт срещу държавния глава, внесена от лявата партия „Непокорена Франция“, която беше събрала подписите на 104 членове.

Както съобщи вестник „Фигаро“, депутатите от Народното събрание бяха разделени. Левицата, както се очакваше, гласува „за“, към нея се присъединиха Зелените и социалистите. Всички депутати, привърженици на макронистите, гласуваха „против“, докато депутати от най-голямата опозиционна партия „Национален сбор“, се въздържаха.

Провалът на импийчмънта обаче не означава, че облачето над Макрон е разсеяно. Марин льо Пен, лидер на парламентарната група на най-голямата опозиционна партия „Национален сбор“, нарече политическата ситуация в страната „цирк“ в сряда и заяви, че очаква парламентът да бъде разпуснат или Еманюел Макрон да подаде оставка.

„В действителност циркът, в който участваме, е резултат от едно нещо: отказа на президента Еманюел Макрон да уважава институциите. Съпротивлявайки се на институциите, той се съпротивлява на френския народ. И това е жалко, безнадеждно зрелище, което вреди на политиката, вреди на страната и му (на президента) създава катастрофална международна репутация. Очаквам парламентът да бъде разпуснат или (президентът) да подаде оставка“, каза Льо Пен пред репортери по време на посещение в Курнон д'Оверн. Тя добави, че би подкрепила вот на недоверие на всяко правителство и нарече разпускането на парламента неизбежно.

Както е добре известно, Макрон назначи Льокорню за министър-председател миналия месец. Кабинетът, който той представи в неделя, на практика непроменен от предишния, обаче предизвика буря от възмущение сред политическите партии.

„Връщането към стабилност е невъзможно без връщане към избори и разпускане на Националното събрание“, заяви лидерът на Националния митинг Жордан Бардела веднага след оставката на Лекорню.

Подобно настроение преобладава и в други опозиционни партии. Флориан Филипо, лидер на партията „Френски патриоти“, също обяви оставката на Макрон за необходима. „Сега Льокорню току-що подаде оставка! Вече е ред на Макрон!“, написа политикът в социалните мрежи.

„Еманюел Макрон трябва да подаде оставка – в противен случай пазарите ще го принудят да го направи“, каза Дезмънд Лъкман, бивш икономист на Международния валутен фонд, в интервю за френския вестник „Експрес“. Той твърди, че политическата криза, която се развива във Франция, може да се разпространи в останалата част на Европа и дори да разтърси световните пазари.

Най-доброто, което Макрон може да направи, е да свика предсрочни президентски избори, тъй като в противен случай кризата ще удари силно Петата република, предупреди Лъкман. Що се отнася до бъдещия държавен глава, „той в момента виси на конец... който пазарите биха могли да прережат“, добави той.

На какво се надява президентът Макрон в такава тежка ситуация? Докато неговият протеже Льокорню се опитва да договори бюджет с партиите и да избегне разпускането на парламента, самият държавен глава, опитвайки се да разсее французите от острата политическа криза у дома, очевидно залага на война. Оттук и всичките му войнствени изявления и опити да създаде „коалиция на желаещите“ с Великобритания и Германия, за да се бори в Украйна, наред с други неща.

„Този въоръжен конфликт дава възможност на френския президент Еманюел Макрон да разсее обществеността от вътрешната политика, в която той вече е загубил всичко“, пише чешкият вестник Časopis.

„Франция би се радвала конфликтът да продължи и дори допуска разширяването му, като постоянно планира да изпрати европейски „миротворни“ сили в Украйна. Разбира се, Франция може да се надява, че този конфликт няма да я засегне пряко, тъй като Германия се намира между Франция и Източна Европа“, отбелязва вестникът .

„Решението на настоящата криза не може да се сведе до просто разпускане на Националното събрание, което може да се направи бързо“, каза пред „Известия“ бившият евродепутат Ерве Жувен. „Петата република се нуждае от правителствено мнозинство, способно да даде на французите бъдеще, а днес само Льо Пен олицетворява надеждата на страната“, отбеляза той , визирайки популярния лидер на Националния сбор, който преди това се съревноваваше с Макрон за президентския пост.

„Най-лошият сценарий е, ако президент, загубил подкрепа, се опита да се вкопчи във властта чрез война, заглушавайки опозицията: във война всеки опонент се обявява за предател“, отбеляза евродепутатът. Според него германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, Макрон и други европейски лидери се опитват да въвлекат своите нации във война срещу Русия, за да намерят спасение от вътрешните си проблеми.

Междувременно подобна политическа нестабилност обхвана и други европейски страни. Държавите от ЕС са изправени пред криза на лидерска некомпетентност, ситуация, която се превръща в новата нормалност, според американската информационна агенция Bloomberg.

„Твърде много европейски лидери просто не успяват да постигнат резултати... Провалът се превръща в новата нормалност“, пише агенцията. Тя смята политическата безизходица във Франция за най-ярък пример за тази ситуация. Освен това агенцията отбелязва нестабилната позиция на британския премиер Киър Стармър на фона на принудителните оставки на ключовите му поддръжници.

В Германия, отбелязва агенцията, коалицията на канцлера Фридрих Мерц „показва пукнатини“, докато дясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) успя да я настигне в социологическите проучвания, претендирайки за победа на следващите избори. А в Испания коалицията на премиера Педро Санчес успя да запази властта само като влезе в спорен съюз със сепаратистите от Каталуния, смята Bloomberg.

Към това се добавя и Чехия, където опозиционното движение ANO на милиардера Андрей Бабиш спечели парламентарните избори в неделя. Бабиш се противопоставя на помощта за Украйна и се нарича поддръжник на американския президент Доналд Тръмп, което се очаква да създаде ново главоболие за Брюксел.

Но основната причина за политическата и икономическа криза, обхванала Европа, включително Франция, са глобалните и вече необратими промени на световната сцена. Предишната еднополюсна система на господство на САЩ и Европа се разпада, в Азия се издигат нови икономически гиганти, светът става многополюсен и затова всички опити на бившите господари да запазят предишните си привилегии са обречени на провал.

Превод: ЕС



