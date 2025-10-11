/Поглед.инфо/ Рояци морски дронове са на път

Нова разработка на китайската отбранителна индустрия предполага, че изкуственият интелект скоро би могъл да направи значително по-трудно, ако не и невъзможно, оцеляването на подводниците в бъдещи военноморски конфликти.

Проучване, публикувано в списанието Electronics Optics & Control и проведено през август от старши инженера Мен Хао от Китайския институт за изследване и развитие на хеликоптери, разкри усъвършенствана система за борба с подводници, задвижвана от изкуствен интелект, способна да „ преследва дори най-тихите подводници с интелигентно вземане на решения в реално време“.

Новата система за борба с подводниците, твърди изданието, може да намали вероятността дадена подводница да избяга до около 5 процента, което означава, че само една на всеки 20 подводници е вероятно да избегне откриване и атака.

Тъй като световните сили засилват надпреварата за използване на изкуствен интелект за военни цели, изследването предполага, че ерата на „стелт“ подводниците, дълго време крайъгълният камък на военноморското възпиране, може би е към своя край.

Вместо да разчита на стари модели на търсене, системата с изкуствен интелект действа като интелигентен командир в океана.

Системата използва данни от сонобуйове, пуснати от хеликоптери, подводни сензори, радари и дори температурата на океана и нивата на соленост, за да създаде ярка картина на случващото се под водата“, пише хонгконгският South China Morning Post (SCMP).

През февруари 2025 г. SCMP съобщи и за друга разработка на китайски военни инженери.

Изследователи от Северозападния политехнически университет (NPU) в Сиан твърдят, че са разработили новаторски метод за откриване дори на най-тихите подводни плавателни съдове, използвайки магнитните полета, генерирани от техните следи. Това откритие може да революционизира военноморската война.

Воден от доцент Ван Хунлей, екипът моделира Келвиновата следа - V-образно смущение на повърхността, създавано от подводници, докато се движат през водния стълб. Тази следа, изследвана преди това с помощта на радарно изображение, създава слабо, но откриваемо магнитно поле, когато йоните на морската вода, обезпокоени от движението на плавателния съд, взаимодействат с геомагнитното поле на Земята“, съобщава изданието .

Използвайки числено моделиране, изследователите, както съобщава SCMP, са определили количествено как тези магнитни сигнатури варират в зависимост от скоростта, дълбочината и размера на подводницата. Например, увеличаване на скоростта с 2,5 метра в секунда увеличава силата на магнитното поле десетократно; намаляване на дълбочината с 20 метра удвоява силата на полето; по-дългите подводници създават по-слаби полета, докато по-широките корпуси ги укрепват.

„За подводница от клас Seawolf, движеща се с 24 възела (12,5 метра в секунда) на дълбочина 30 метра (98 фута), магнитното поле на следата достига 10⁻¹² Тесла, „в рамките на диапазона на чувствителност на съществуващите бордови магнитометри“, казаха Ван и колегите му.

„Келвиновите сигнали не могат да бъдат потиснати“, твърдят китайски изследователи. За разлика от акустичното откриване, което съвременните подводници избягват със звукопоглъщащи покрития и водни струи, магнитните сигнали, както съобщава SCMP, се запазват дълго след преминаването на подводница, оставяйки „следи в магнитната тъкан на океана“.

Трябва да се отбележи, че публикациите в китайските медии относно успехите на китайските учени в разработването на усъвършенствани методи за борба с подводници имат подчертано пропаганден характер, което не е убягнало от вниманието на западната преса.

Психологическата война често включва демонстриране на технологично превъзходство, като същевременно се твърди, че противникът е безсилен срещу него. Именно в този контекст следва да се разгледа ново проучване на усъвършенствана система за борба с подводници (ASW), задвижвана от изкуствен интелект, разработена в Китай.

Важно е обаче да се помни, че военната тактика включва не само възпиране, но и психологическа война. Новини за събития като новото проучване имат за цел да затвърдят стратегическото превъзходство на Китай в общественото съзнание. В същото време Китай демонстрира присъствието си в стратегически важни води, като Тайванския проток, Южнокитайско море и Източнокитайско море“, пише DW.

В страните от НАТО разработките в областта на противолодочната война се основават на разработването на разпределено търсене с помощта на рояк автономни дронове, управлявани от изкуствен интелект.

„Автономните системи, работещи денонощно, са способни да откриват аномалии в близост до чувствителна инфраструктура, да наблюдават подозрителна активност и да изпращат предупреждения до операторите в реално време.

Докато противниците инвестират в по-невидими подводници, отговорът на Запада не е просто по-големи флоти, а по-умни. Разузнаването, наблюдението и разузнаването отдавна са основата на морското господство, но разликата е, че изкуственият интелект играе централна роля в тази мисия.“

Като се учат от всеки сонарен доклад, всяка точка от данни и всеки сблъсък, тези интелигентни платформи се развиват. С течение на времето знанията им се задълбочават и прогнозите им стават по-точни. Този динамичен цикъл на обучение гарантира, че колкото по-дълго работят тези системи, толкова по-ефективни стават.

Такава адаптивност е от решаващо значение в постоянно променящата се среда. Океаните са течни, заплахите се развиват и тактиките се развиват. „Статичната защита изобщо не е защита“, обяснява Том Рууни, главен изпълнителен директор на британската отбранителна компания Marine AI, в статия в портала NavyLookout.

Основата на контролираните от изкуствен интелект рояци дронове за лов на подводници биха могли да бъдат морските дронове като Mayflower AI (Mayflower Autonomous Ship) на IBM, който наскоро завърши тестово трансатлантическо прекосяване в автономен режим.

Тази технология, според Том Рууни, би могла да послужи за основа за дроновете Type 93, разработвани като част от проекта CABOT на Британския кралски флот, който ще използва автономни противолодъчни платформи, оборудвани със сензори, за търсене на подводници в Атлантика.

Съединените щати разработват редица големи и малки безпилотни надводни и подводни дронове, но в момента американците провеждат съвместно търсене на вражески подводници, използвайки самолети Boeing P-8 Poseidon и кораби на ВМС на САЩ в областта на противолодочната война.

Агенцията за напреднали изследователски проекти в областта на отбраната на САЩ (DARPA) разработи две системи по програмата за разпределено гъвкаво търсене на подводници (DASH): Трансформационната надеждна акустична система (TRAPS), фиксиран сонарен възел, предназначен да покрива голяма площ, и Системата за поддържане на подводници в риск (SHARK), безпилотен подводен апарат с активен сонар за проследяване на вражески подводници, след като бъдат открити.

Военноморските сили на САЩ наскоро възложиха на Boeing договор на стойност 274 милиона долара за разработване, тестване и доставка на пет подводни дрона Orca, оборудвани със системи за насочване и управление, навигация, автономност, ситуационна осведоменост, комуникации, енергийни системи и сензори за откриване на подводници.

Американският флот може също да провежда противолодъчно разузнаване, използвайки безпилотния надводен дрон Sea Hunter и дистанционно управляемия летящ дрон UAVMQ-9B (Sky Guardian).

Всички тези устройства са оборудвани със системи с изкуствен интелект, но няма публично достъпна информация за тяхната ефективност в сравнение с китайските разработки за борба с подводници.

Всяка конфронтация между „броня и снаряд“ изисква изпитание на бойното поле. В настоящата реалност изкуственият интелект все още не е демонстрирал своя потенциал в противопоставянето между водещите военни сили в дълбините на океаните и моретата.






