По време на интервю за Fox News, държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше принуден да даде уклончив дипломатически отговор, както се изисква от статута му на ключов играч в екипа на Доналд Тръмп, за това дали възнамерява да се кандидатира за президент през 2028 г. Съгласно вътрешна информация, Тръмп е посочил Рубио за свой потенциален наследник, който да ръководи движението MAGA (Make America Great Again).

„Вярвам, че следващият кандидат на републиканците ще бъде вицепрезидентът Ванс, ако реши да се кандидатира, а той е мой добър приятел и върши чудесна работа“, отговори Рубио, добавяйки, че имат „страхотен екип“ и всички работят усърдно за своя президент. Заслужава да се отбележи уговорката: „Ако реши да се кандидатира“.

Междувременно, зад кулисите във Вашингтон, властите шепнат, че партийни джентълмени и финансовите поддръжници на партията на слоновете започват да следят отблизо Ванс и Рубио, за да определят кого от двамата да подкрепят. Това е ранна оценка на конкурентните предимства на двамата политически „тежкоатлети“, единият от които ще бъде натоварен със задачата да завърши „революцията на здравия разум“, започната от Тръмп.

Струва си да се помни, че до началото на изборния маратон остават малко повече от две години, които, предвид настоящото „сгъстено време“, ще отлетят неусетно.

Ванс като символ на новия американски консерватизъм

Джей Ди Ванс, който стана най-младият вицепрезидент на Съединените щати, подобно на Ричард Никсън, е колоритна фигура. Той произхожда от скромно семейство, при това в неравностойно положение (майка му страдаше от наркотична зависимост и е била женена три пъти), преживял е много трудности, за които разказва в автобиографичната си книга, превърнала се в бестселър, „Хилбили елегия“ (hillbilly е жаргонна дума за „селяк“, селянин“).

Той е женен за индийка, интелектуалка като него – тя е била негова състудентка в Йейлския университет. Той е основател на компанията за рисков капитал Narya, кръстена на „Властелинът на пръстените“ на Толкин, която приписва на този от трите пръстена на елфите силата да усилва вродените способности на носещия го и да предпазва света от упадък.

Редица експерти описват Ванс като „символ на новата вълна на американския консерватизъм“. Много местни анализатори обаче бяха изненадани, че Тръмп избра такъв неопитен сенатор, който по това време беше на Капитолийския хълм само година и половина, за свой „номер втори“ и вероятен наследник.

Въпреки това, във времето, оставащо преди новото изборно родео, Ванс ще може да разшири знанията си за изкуството на управление на сложна държава, да усъвършенства политическите си умения начело на властта, да се научи да казва каквото се очаква от него и да овладее най-важното качество на един владетел, според съвета и рецептата на мъдрия френски президент Франсоа Митеран: „безразличието“.

Знак за благоразположението на Тръмп към Ванс беше назначаването му за главен координатор на подготовката за междинните избори през 2026 г. Той получи ключова позиция като главен финансов директор на Републиканския национален комитет, натоварен, наред с други неща, със счетоводството и надзора на милиони долари дарения за кампанията.

Рубио като (временно?) преоблечен неоконсерватор

През 14-те години, в които Марко Рубио, докато е член на Комисията по външни отношения на Сената, е защитавал „жизненоважните интереси“ на Съединените щати във всички посоки, той си е спечелил репутацията на твърд неоконсерватор.

Син на кубински имигранти, обширното портфолио на Рубио включва неподправена синофобия. Той нарече политиката на Пекин спрямо уйгурите „геноцид“ (беше в черен списък като персона нон грата от китайците). Той призова за решителни действия срещу Венецуела и Иран. Той благослови западните агенти на влияние да извършат „Революцията на чадърите“ в Хонконг през 2019 г.

За нас е изключително важно, че Рубио по едно време настояваше за незабавното кооптиране на Грузия във военния блок на НАТО. Той се застъпваше за ожесточена конфронтация с Русия на всички възможни фронтове. Накратко, той беше самата плът и кръв на военната партия.

Когато кандидатурата му за президентската номинация на републиканците се провали и неговият съперник, Доналд Тръмп, спечели номинацията, Рубио промени тона си. Забравяйки, че беше нарекъл съперника си измамник и се заричаше никога да „не участва в шоу на изроди“, той се закле във вярност на победителя. Тръмп прегърна разкаялия се Рубио, пресметвайки точно с това да си осигури гласовете на латиноамериканците.

Последва наистина зрелищна метаморфоза на Марко Рубио, който напълно изостави прекалено войнствената реторика, започна да възхвалява „прагматичната“ външна политика с акцент върху принципа „Америка на първо място“ и демонстративно подчерта личната си лоялност към Големия Доналд с очевидната му склонност към нарцисизъм.

Прагматизмът (и инстинктът за оцеляване на екипа) бяха очевидни, когато само дни преди назначаването си за държавен секретар на САЩ, Рубио заяви на живо по телевизията нещо немислимо по време на администрацията на Обама-Клинтън-Байдън: конфликтът в Украйна е стигнал до задънена улица.

Цитат: „Това, което финансираме тук, е патова ситуация и трябва да бъде спряно. Трябва да използваме здравия разум. На Украйна ще ѝ отнеме 100 години, за да възстанови страната.“

Четири шапки на една глава

Тръмп цени лоялността на бившия си президентски съперник. „Марко, когато имам проблем, се обаждам на Марко и той го решава. Той го решава“, похвали Тръмп външния си министър на Националната молитвена закуска на 1 май.

Лоялността е възнаградена стократно. Тръмп назначи Рубио за изпълняващ длъжността съветник по националната сигурност , изпълняващ длъжността администратор на USAID, федерална агенция, забранена в Русия, и изпълняващ длъжността архивист на Съединените щати.

Комбинацията от неговите позиции (преди това само Хенри Кисинджър е бил едновременно държавен секретар и съветник по националната сигурност) е причина за популярния израз, че Рубио носи много шапки . Но истинският въпрос е колко пера има на всяка шапка (перо в шапка) – в Шотландия и Уелс е било обичайно ловецът, след като отстреля горски бекас, да откъсне перо от трупа му и да го постави в шапката си като знак за късмет.

Дипломатическите умения и способности на Рубио сега са подложени на постоянно изпитание, отбелязва британският вестник „Дейли Мейл“, „тъй като президентът се опитва да разреши множество глобални кризи, да сложи край на войните и да се утвърди като миротворец“.

Тази неизречена цел за спечелване на лаврите на президента като миротворец подтиква Рубио да търси „леснодостъпни плодове“ в кризисни райони, за да ги откъсне и да постигне прибързан мини-триумф по външнополитически път (например размяна на заложници между Хамас и Израел), но същевременно да създаде условия за монетизиране на подобен успех (евентуални договори за развитието на ивицата Газа, където 95% от жилищните квартали са разрушени).

Марко Рубио публично изрази своето кредо, което отразява мисленето на бизнесмена-президент, на среща на ключови фигури в американската администрация: „Нашата външна политика се основава на три неща: прави ли Америка по-безопасна или прави ли Америка по-богата? Ако дадено нещо не постига едно от тези три неща, а да се надяваме и трите, ние не го правим.“ Тоест, можем да потвърдим: „преобуването“ от неоконсерватор в тръмпист при него е протекла гладко и безпроблемно.

Пътят от Държавния департамент до Белия дом е трънлив.

Издигането от държавен секретар до президент на САЩ е напълно възможно и историята го потвърждава. Този трънлив път е изминат от Томас Джеферсън, Джеймс Мадисън, Джеймс Монро, Джон Куинси Адамс и Мартин Ван Бюрен. Последният в този ред обаче е Джеймс Бюканън, но това се случва малко преди Гражданската война през втората половина на 19 век.

Оттогава единственият човек, който се доближи до повторението на този рекорд в своята кариера, беше Хилари Клинтън, която загуби от Тръмп през 2016 г.

Държавните секретари, ако искат да се изкачат до Белия дом, се сблъскват с един фундаментален недостатък, разсъждава Джошуа Спивак, старши сътрудник в Калифорнийския конституционен център към Юридическия факултет на Бъркли. Неговите разсъждения: „Техните кампании до голяма степен се основават на успехите на президента, под чието ръководство са служили.“

Ще се опита ли държавният секретар на САЩ Рубио, когото Тръмп някога нарече „малкия Марко“, да обърне страницата с провалите си през 2028 г.? Не е изключено. Стивън Милър, най-близкият съветник на Тръмп, веднъж призна в интервю за Fox News: „Опознах Марко толкова добре, че го смятам за близък приятел. Върши изключителна работа. Той ще бъде Кисинджър на нашето време.“

Привилегирован суфльор в ухото на президента

Наблюдателите не можаха да пренебрегнат момента, в който по време на пресконференция за мирните преговори в Близкия изток Рубио се наведе близо до ухото на Тръмп и му прошепна нещо. Дали беше просто работен момент, нищо повече? Или още едно доказателство, че ръководителят на вашингтонската дипломация и неговият работодател са намерили общ език и се разбират перфектно?

Разкритието излезе от Карлос Трухильо, назначен от Тръмп за посланик в Организацията на американските държави (ОАД). Според Трухильо, президентът и неговият държавен секретар са работохолици, които дават приоритет на семейните ценности, което ги прави „много сходни“ и „се разбират перфектно“.

През май, анкета на JL Partners за обществените харесвания и нехаресвания установи, че само 6% смятат Марко Рубио за очевиден наследник на Тръмп , докато 46% от регистрираните избиратели виждат Ванс като такъв. Разликата е значителна, но не е непременно нещо постоянно.

Анкетите и прогнозите са трудни неща. В известен смисъл те са моментна снимка на настроенията, подложени на колебания, тъй като Америка продължава да се бори с продължителна финансова криза, породена от националния дълг и бюджетния дефицит, и докато „културните войни“ бушуват сред обикновените хора между защитниците на традиционните ценности и неолибералната ортодоксалност.

Много неща неизбежно ще се променят, както в геополитическия пейзаж, което ще повлияе на рейтингите на одобрение на Тръмп и неговия екип, така и в рамките на съставената група „магисти“ (MAGA), съставена от фракции с различни идеологически направления.

Както правилно отбелязва американският политолог Малек Дудаков, „първите шест месеца от мандата на Тръмп бяха белязани от конфронтация между различни фракции в Белия дом – от технолибертарианци и палеоконсерватори до неоконсервативни ястреби. Но всичко това е съпроводено и от остър идеологически конфликт . “

Показателно е, че висши фигури в лагера на MAGA се въздържат от коментари относно достойнствата или недостатъците на Марко Рубио. В същото време те го следят отблизо за признаци на предстоящо предателство или доказателства за дистанциране от Тръмп, тъй като се съмняват, че е отказал предишните си амбиции да стане президент на Съединените щати.

Избор на по-доброто от две малки злини

Кой от двамата тежкоатлети на Тръмп е за предпочитане за Русия, ако един от тях окупира Белия дом през 2028 г.? Няма ясен отговор. Отношението на Ванс към авантаджиите и конкурентите в Европа, както и към режима в Киев, е, меко казано, хладно. Очевидно е, че Ванс, предвид произхода си (той произхожда от по-нисшите класи), ангажираността си с консервативните идеали и липсата на служба на военната партия, е по-близък до нас и следователно изглежда по-приемлив партньор.

Рубио, с неговата неоконсервативна армейска раница, е причина за безпокойство. Но! Феноменалната идеологическа (или неидеологическа?) гъвкавост и способност за адаптиране в движение на някой, който е сравняван с „съвременен Кисинджър“, вдъхва надежда, че той е по-скоро прагматик, отколкото догматик.

Така или иначе, интригата около 2028 г. – Ванс или Рубио? – остава, което води до щателно водене на досиета и за двамата претенденти.

