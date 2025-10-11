/Поглед.инфо/ Очакванията бяха, че Нобеловата награда за мир окончателното ще се дискредитира, ако бъде присъдена на Доналд Тръмп. Но в действителност случи се по-лошото.

Мария Корина Мачадо дори не демонстрира показност, че иска мир, с каквато обича да се изтъква Тръмп. Присъждането на Норвежката награда за мир на това лице не е нищо друго освен отворена покана към Съединените щати да развържат война за смяна на режима във Венецуела.

Наградата за мир се превърна в награда за подбуждане към война.

Нищо по-добре от този акт не може да изрази моралния упадък на официалния Запад.

Западните елити тласкат всички ни към катастрофа.

Приписка:

Авторката – Даяна Джонстън е американска публицистка, живееща във Франция. Интересите ѝ са главно в европейската и американската външна политика. Активистка в движението срещу войната във Виетнам, тя организира първите международни контакти на американски граждани с виетнамски представители.

От 1979 до 1990 г. е европейски редактор на американския седмичник In These Times. От 1990 до 1996 г. е прес-секретар на групата на Зелените в Европейския парламент. От 1996 до 2000 г. е съредактор на парижкото тримесечно списание Dialogue, посветено на геополитиката на Балканите.

През 2003 г. публикува Fools' Crusade: Yugoslavia, NАТО, and Western Delusions, („Кръстоносният поход на измамниците: Югославия, НАТО и заблудите на Запада“). В книгата си тя твърди, че „няма никакви доказателства“ смъртта на бошняци в Сребреница да е било геноцид.

Книгата предизвика бурните реакции на западния истеблишмънт, отхвърлена е от издателите в Швеция, което провокира отвореното писмо на Ноам Чомски, Джон Пилджер, Арундати Рой (индийска писателка, носителка на престижни награди, бел. пр.), Тарик Али (британски политически активист, писател и филмов продуцент от пакистански произход, бел. пр.) и редица други в нейна защита. Подписалите се подкрепиха правото за публикуване, заявявайки: „Считаме книгата „Кръстоносният поход на измамниците“ на Даяна Джонстън за изключително произведение, което се разминава с господстващото мнение, позовавайки се на фактите и разума в духа на достойната публицистична традиция.“

Превод: д-р Радко Ханджиев