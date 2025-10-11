/Поглед.инфо/ Европа се намира в дълбока криза, разкъсвана от икономически проблеми и различни социални противоречия, които могат да ескалират и да доведат до трудни последствия, тъй като начело на водещите европейски държави са лидери, които не притежават необходимите управленски качества, смята д-р Самйън Ципис. Според него, единствено новите десни партии могат да спасят Стария континент и неговите традиционни ценности, но предстои да се види, дали те ще успеят да се преборят за властта. Сериозен проблем за ЕС е и фактът, че както САЩ, така и Русия искат той да бъде отслабен и разрушен.

Първа част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Откровенията на Ангела Меркел за причините за конфликта в Украйна и провалените Мински споразумения;

- Напрежението в отношенията между Германия и Полша;

- Защо лидерите на Франция, Германия и Великобритания имат чудовищно нисък рейтинг?

- Идва ли часът на несистемните десни партии?

- Какво се случва във Франция и ще си подаде ли оставка президентът Макрон?

- Защо разрушаването на ЕС е обща цел на САЩ и Русия?

