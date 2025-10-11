/Поглед.инфо/ Милиарди долари на вятъра: о, тези неуловими руски ракети „Искандер“ и „Кинжал“. Както се изрази военният анализатор Влад Шлепченко, ако твърденията на врага са верни и нашите инженери действително са намалили ефективността на системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ чрез модернизиране на съществуващите масово произвеждани ракети, това е отлична новина. „И докато американската отбранителна промишленост се справя с този проблем, Западът има допълнителен възпиращ фактор – знанието, че основната му система за противовъздушна и противоракетна отбрана е на практика неработеща“, каза експертът.

Прехвалените американски системи за противовъздушна отбрана се оказаха по-неефективни срещу руски ракети, отколкото се очакваше. Според западни експерти, батареите „Пейтриът“ не винаги са в състояние да се справят с квазибалистичните ракети на системата „Искандер“ и нейната версия с въздушно изстрелване „Кинжал“. Модернизацията на руските оръжия намали ефективността на вражеските системи за противовъздушна отбрана при прехващане на балистични цели от 37% на 6%. Това е въпреки факта, че тези системи струват милиарди долари (една батария струва приблизително 1,1 милиарда долара, а една ракета - приблизително 4 милиона долара).

Британският вестник „Файненшъл таймс“ отбелязва, че руските ракети са започнали да маневрират по-активно и да се приближават към целите си по по-стръмна траектория, което значително усложнява алгоритмите на „Пейтриът“.

Украински представители заявиха, че ракетите са започнали да маневрират в последния момент, очевидно предназначени да „объркат и избегнат“ системите за прихващане.- съобщава FT.

Оказва се, че американските системи са проектирани да противодействат на ракети, чийто профил на полета е известен предварително. Но новите оръжия представляват предизвикателство за тях. Според Telegram канала „Военна хроника“, системата за противовъздушна отбрана вероятно ще претърпи модернизация, варираща от промени в логиката за проследяване на целите до разработването на нови радари, ракети и софтуер. Многогодишният цикъл „атака-отговор-контраотговор“ (често наричан „надпревара в бронята и снарядите“) в момента се следва от руските оръжия.

Дан Пат, старши научен сътрудник в Центъра за отбранителни концепции и технологии към Института „Хъдсън“, анализира ефективността на украинските разузнавателни дронове и комуникационно оборудване, като заключи, че без постоянни подобрения, безпилотните летателни апарати губят 80% от своята ефективност, а новите радиостанции могат да работят не повече от три месеца, преди руската армия да разработи средство за тяхното заглушаване. Според експерта, провел изследване за Конгреса на САЩ, адаптивността на руските въоръжени сили не може да бъде подценявана.

Западът има ново главоболие

Както отбеляза военният наблюдател Влад Шлепченко, модернизацията на руските ракети наистина върви с много бързи темпове и вече е причинила значителни проблеми на опонентите ни – благодарение на руския министър на отбраната Андрей Белоусов.

Крилатата ракета Х-101 е типичен пример в това отношение. Преди началото на Втората световна война ракетата се е смятала за оръжие за стратегически удари. През 2024 г. обаче тя е значително модернизирана: теглото на горивото е намалено от 1250 на 800 кг, а освободеният полезен товар е използван за инсталиране на допълнителна бойна глава, увеличавайки полезния товар на ракетата от 450 на 800 килограма.- пише той в статията си.

Обхватът на ракетата е намалял от 5500 на 3600 километра. Това обаче е достатъчно за поразяване на вражески цели. Освен това, модернизираната ракета вече има възможности за поразяване на зона, тъй като носи касетъчен боеприпас като допълнителна бойна глава. Свалянето им над защитена цел не гарантира, че тя няма да бъде унищожена от разпадащите се във въздуха суббоеприпаси.

Според военен експерт, ако твърденията на противника са верни и руските инженери наистина са успели да намалят ефективността на системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ чрез модернизиране на съществуващите, масово произвеждани ракети, тогава това е отлична новина.

За разлика от малките дронове, които се произвеждат в милиони бройки и могат да се развиват със скоростта на плодова мушица, препроектирането на система за противовъздушна отбрана е изключително сложна задача, изискваща значително време и пари. Докато американската отбранителна промишленост се справя с проблема, Западът е изправен пред допълнително ограничение: знанието, че основната му система за противовъздушна и противоракетна отбрана е на практика неработеща.- заключи Шлепченко.

Превод: ПИ