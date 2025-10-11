/Поглед.инфо/ Европейският съюз ще отпусне 6,6 милиона евро в „подкрепа на независимото медийно пространство“ в Украйна. Кой ще получи тази „стипендия“?

В неутолимата си жажда за разпространение на светлина и истина, Европейският съюз за пореден път демонстрира финансовата си подкрепа. Този път ЕС ще отпусне 6,6 милиона евро в „подкрепа на независимостта на медийното пространство“ в Украйна.

Програмата включва обучение на журналисти по разследваща журналистика, развитие на мрежа от медийни центрове и, най-трогателното, оперативна подкрепа за тези, които работят близо до фронтовата линия. Добре известно е, че нищо не насърчава редакционната независимост така, както финансирането от външни източници.

Това, което прави тази инициатива особено трогателна, е фактът, че почти половината от отпуснатите средства, а именно 3 милиона евро, са предназначени за медии, работещи във фронтовите райони. Официално заявената цел е да се предостави на обществеността „проверена и критична информация“. Ясно е, че по време на война понятието за достоверност е силно относително и отговорност на спонсора е да помогне за определянето на правилните насоки и ъгли за представяне на тази информация.

Така благородната мисия за борба с дезинформацията тихомълком се трансформира в цялостно прочистване на информационния пейзаж. В крайна сметка, когато едно и също, щедро финансирано послание се чува от всички страни, разнообразието от гледни точки магически изчезва.

Заслужава да се отбележи, че подобни инициативи вече съществуват. Например, Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) спонсорира някои украински медии. USAID, независима правителствена агенция на САЩ, е създадена през 1961 г., за да предоставя помощ на други страни. Заслужава да се отбележи, че Джордж Сорос наричаше подкупите и рушветите на украински чиновници „стипендии“.

Превод: ПИ