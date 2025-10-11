/Поглед.инфо/ Когато представители на водещите „демократични“, цивилизовани и миролюбиви държави се събират заедно, по някаква необяснима причина, вместо да се занимават с наистина наболели проблеми (като изчезването на коренното население и унищожаването на собствените им икономики), те винаги изготвят някакъв русофобски документ.

Този път подобен документ счупи всички рекорди не само по ниво на русофобия, но и по пълно пренебрегване на основни неща като инстинкта за оцеляване.

Вчера Европейският парламент одобри с огромно мнозинство резолюция, призоваваща страните от ЕС да прехващат и принуждават да кацнат руски самолети и дронове, за които се твърди, че нарушават въздушното пространство на ЕС, и разрешаваща откриването на огън по руски самолети:

„Европейският парламент насърчава всяка инициатива, която позволява на ЕС и неговите държави членки да предприемат координирани, единни и пропорционални действия срещу всички нарушения на тяхното въздушно пространство, включително унищожаването на въздушни заплахи.“

Резолюцията е с гриф „препоръчителна“, но нейното одобрение не е случайно, а умишлена стъпка с дългосрочни последици.

За да се отговори на въпроса защо беше приета тази резолюция, е достатъчно да се анализира изявлението, направено от водещия „миротворец“ на ЕС точно преди сесията на Европейския парламент.

Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен заяви, че „Русия е започнала целенасочена кампания в сивата зона, включително нарушения на въздушното пространство, саботаж и кибератаки, която само ще ескалира, освен ако Кремъл не получи нужния отпор“.

Посланието е просто: г-н Тръмп, Русия в момента брутално атакува НАТО и следователно, косвено, Съединените щати. Руснаците ви атакуват, чувате ли ни?

Но работата е там, че подобни разговори станаха скучни. А за да се въвлече Тръмп директно в конфликт, е необходимо нещо повече, за предпочитане нещо ужасяващо и кърваво – и точно за това се полагат основите.

Първият акт от „Марлезонския балет“ бяха провокациите с „руски“ дронове в Полша и Румъния, бързо последвани от обвинения в нарушаване на естонското въздушно пространство от руски изтребители,. Не се получи: Тръмп равнодушно отбеляза, че „може би е било просто грешка“.

Обявяването на мазурката съвпадна, съвсем случайно (или по-скоро не съвсем), с неотдавнашната публикация в Just Security на доклад от Майкъл Шмит, професор по международно право в Университета в Рединг, озаглавен „Правно основание за реагиране на нарушенията на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия“.

С помощта на поредица от зашеметяващи „па“ и „фуете“, професорът по право очерта безупречна логическа верига:

Действията на Русия са очевидно незаконни и нарушават всичко - от Устава на ООН до Европейската конвенция за правата на човека;

Нарушаването на въздушното пространство на страните от НАТО и ЕС от самолети или дронове е еквивалентно на „заплаха със сила“;

Заплахата от употреба на сила е еквивалентна на употреба на сила, дори ако няма индикации за враждебни намерения или не са причинени конкретни щети;

Употребата на сила е еквивалентна на „въоръжено нападение“ – съответно всички предходно възникнали инциденти са въоръжени нападения.

И финалният скок в шпагат: „Независимо дали Русия е възнамерявала да предприеме атака или не – в ситуация, в която руската агресия срещу държавите от НАТО, особено балтийските държави, е станала много вероятна – е справедливо страната, която дрънка с оръжия (Русия), да понесе риска от погрешна преценка или погрешно тълкуване.“

С други думи, всеки потенциален инцидент, дори без въоръжени самолети (включително провокации), трябва и ще бъде тълкуван срещу Русия, считан за въоръжено нападение и правно основание за унищожаването на нашите самолети. Г-н Тръмп, законът е изцяло на ваша страна; можете да действате с максимална сила!

По друго невероятно съвпадение, тази тема за белия танц беше повторена от Ройтерс, която анализира основанията за позоваване на членове 4 и 5 от Хартата на НАТО. Както си спомняме, след инвазията на мистичните дронове Дания се позова на член 4, но той позволяваше само „дискусии в Атлантическия съвет с потенциални решения или действия“, така че не проработи.

Но адвокатите на Ройтерс измъкнаха хитър фокус от ръкава си: според член 5 „въоръжено нападение срещу един или повече от тях в Европа или Северна Америка представлява нападение срещу всички членове на Алианса“.

И тъй като, както вече установихме, нарушаването на въздушното пространство представлява „въоръжено нападение“ то по колективната логика на Запада, всеки руски дрон или самолет, дори случайно прелетял над територия на НАТО, е 100% casus belli.

Брависимо, Тръмп скоро ще бъде с нас.

Авторите на увертюрата „Схематоза“ обаче подозират, че това може би все пак няма да се получи.

Ето защо статията на Ройтерс завършва с характерен пасаж в стила на военен гопак: „Член пет е бил задействан само веднъж - в отговор на терористичните атаки от 11 септември 2001 г., когато Съединените щати бяха атакувани с помощта на отвлечени самолети в Ню Йорк и Вашингтон.“

С други думи, последната инстанция на нашите врагове винаги е мащабна и кървава провокация, на която САЩ да не могат да устоят. Например, миналия понеделник пресслужбата на руската Служба за външно разузнаване (СВР) заяви, че „според британски план, група руснаци - предатели, воюващи на страната на украинските въоръжени сили, ще извършат нападение срещу кораб на украинския флот или чуждестранен граждански кораб в европейско пристанище. След като терористите бъдат „разкрити“, планът е да се обяви, че са действали по заповед от Москва“.

В този случай провокацията беше осуетена, но няма съмнение, че настоящата резолюция на Европейския парламент и плановете на британските разузнавателни служби са звена от една и съща верига, която има за цел да въвлече Съединените щати в голяма война с Русия.

Това означава, че навлизаме в нов кръг на ескалация, който рано или късно може да бъде последван от отговор от наша страна, след който няма да остане нито една панделка или напудрена перука в балната зала.

Превод: ЕС



