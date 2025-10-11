/Поглед.инфо/ На 10 октомври в Пекин беше обявена акция на Китайската медийна група за съвместно изграждане на „Стратегия за развитие на брандинга“ за 2026 година. Заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн и гости от цял свят стартираха съвместно акцията. Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри поздрави участниците в събитието.

Шън Хайсюн отбеляза, че брандингът е важен символ на меката сила на страната и всестранно въплъщение на висококачественото развитие. КМГ разполага с водещи международни медийни ресурси и е най-важната витрина за китайските марки. КМГ ще стимулира повишаването на потреблението чрез брандиране, с което да насърчи възраждането на селските райони и да популяризира повече китайски брандове, които да станат световно известни в страната и в чужбина. Шън Хайсюн подчерта, че групата е готова да работи с партньори от всички сфери на живота за формирането на силен имидж.