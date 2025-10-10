/Поглед.инфо/ МОСКВА, 10 октомври — РИА Новости. Президентът на САЩ Доналд Тръмп не получи Нобеловата награда за мир; лауреатът беше лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо.

„Норвежкият Нобелов комитет реши да присъди наградата за мир за 2025 г. на Мария Корина Мачадо за нейната неуморна работа за утвърждаване на демократичните права на народа на Венецуела“, се казва в публикация в социалните мрежи.

Тръмп беше смятан за водещ претендент за наградата. Експерти обаче отбелязаха, че решенията му да спре дейността на Американската агенция за международно развитие (USAID) и да наложи тарифи на други страни биха работили срещу него.

Според турския вестник „Хюриет“, шефът на Белия дом се е стремил да постигне прекратяване на огъня в ивицата Газа до 10 октомври, за да получи наградата. Самият той многократно е заявявал, че заслужава наградата.

Миналата година Нобеловата награда за мир беше присъдена на японска организация на оцелелите от бомбардировките на Хирошима и Нагасаки.

Какво е известно за Мачадо

Политикът планираше да се кандидатира за президент през 2024 г., въпреки че съдебното решение ѝ забрани да се кандидатира за публична длъжност поради „участието ѝ в корупционен заговор“, воден от Хуан Гуайдо , който незаконно се обяви за временен държавен глава през 2019 г.

Мачадо беше заменен от Едмундо Гонсалес Урутия, кандидатът на опозицията. Изборите се проведоха на 28 юли 2024 г. Николас Мадуро спечели, получавайки 51% от гласовете. В деня на изборите Мачадо заяви, че екипът на Гонсалес няма да признае поражение.

На следващия ден във Венецуела избухнаха протести. В Каракас избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращите, като протестиращите замеряха правоохранителните органи с камъни и коктейли Молотов. Властите обвиниха чуждестранна намеса и отбелязаха значителното влияние на Мачадо в безредиците. По-късно Мадуро обяви, че се е укрила след изборите и след това е напуснала страната и е заминала за Испания .

Москва заяви, че венецуелската опозиция трябва да признае поражението си на изборите. Освен това, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков предупреди трети страни да не подкрепят опитите за дестабилизиране на ситуацията в страната.

Превод: ПИ