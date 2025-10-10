/Поглед.инфо/ Глобалистите в Европа са в голяма криза, те не могат да излъчат силни и харизматични лидери, политиката им задълбочава икономическите и социалните противоречия, но не така стоят нещата с патриотите – те са в подем, част от тях вече са на власт, а на други вероятно предстои да се преборят за лидерските роли в страните си, смята Яков Кедми. Според него в създалата се ситуация бъдещето на Стария континент е на политиците, които са патриоти. Той е убеден, че никой в Европа няма да спечели, ако се стигне до военен конфликт с Русия. Експертът не е изненадан от срещата между президента на Русия – Владимир Путин и колегата му от Азербайджан – Илхан Алиев. Той смята, че е логично отношенията между двете държави да се нормализират.

Втора част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Откровенията на Меркел за пропуснатите възможности противоречията между Европа и Русия да се решат чрез диалог;

- напрежението в отношенията между Полша и Германия;

- социалните и междунационалните проблеми в европейските държави;

- защо никой във Франция вече не иска Макрон?

- защо бъдещето в Европа е на патриотичните лидери?

- Защо никой в Европа няма да спечели от голям конфликт на континента?

- ще се нормализират ли отношенията между Русия и Азербайджан след срещата между Путин и Алиев в Таджикистан?

- Защо ролята на държавите от Средна Азия ще нараства?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=q0W0yZCx5jQ