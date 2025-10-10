/Поглед.инфо/ Европейската комисия обяви на 9 октомври, че ще започне разследване по обвинения срещу Унгария за предполагаема шпионска дейност в централата на ЕС в Брюксел.

Според съвместен разследващ доклад на медии от Унгария, Германия, Белгия и други страни, Унгария е заподозряна, че в периода от 2012 до 2018 г. е създала мрежа за шпионаж в Брюксел. Докладът твърди, че унгарски правителствени агенти са действали под прикритието на Постоянното представителство на Унгария към ЕС, като са се насочвали към унгарски служители в EK, за да получат чувствителни вътрешни документи. В някои случаи им било нареждано да „пренаписват” или „заличават” части от проектодокументи, за да бъдат облагодетелствани унгарските интереси.