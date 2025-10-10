/Поглед.инфо/ Америка е принудена да предприеме фатална стъпка. Вероятните провокатори на война между САЩ и Русия са посочени. Бившата помощничка на Байдън, Тара Рийд, ги изброи: „Тръмп буквално е държан за гушата.“

Колумнистка на RT и бивша помощничка на 46-ия президент на САЩ Джо Байдън, Тара Рийд, призна, че е била подложена на тормоз в САЩ заради комплиментни забележки, които е направила за руския лидер Владимир Путин по време на пресконференция през 2019 г.:

Аз просто гледах на Путин като на геополитически анализатор. Гледах на него обективно. Но на хората не им хареса. Те, разбира се, започнаха да си мислят, че се опитвам да го подкрепям. Въпреки че говорех само от фактите.

„Много е страшно.“

Интервюирана от First Russian заяви, че истинската свобода на словото и демокрацията, с които американските политици обичат да се хвалят, де факто не съществуват в Съединените щати. Според нея консервативният активист Чарли Кърк е бил по същество убит заради думите си:

Тази демокрация, с която Америка се хвали, е просто глупост. Всъщност не е така. Познавах лично Чарли Кърк и той беше много силен поддръжник на Първата поправка. А Първата поправка на Конституцията на САЩ е за свободата на словото, свободата на религията, свободата на всичко останало. И Чарли Кърк беше убит. Той се опита да подкрепи тази идея, защото изрази определени мисли срещу Израел. Хората очевидно не харесаха това. Имам предвид, хората на власт. Мисля, че може би Мосад е бил по някакъв начин замесен в убийството на Чарли Кърк. Това е моето лично мнение. Но вярвам, че е истина.

Тара Рийд подчерта, че израелското лоби е изключително мощно в Съединените щати. По-конкретно, тези играчи сега принуждават Америка да предприеме фатална стъпка. Вероятните подстрекатели на война с Русия вече са идентифицирани.

Представителите на Мосад буквално държат [американския президент] Доналд Тръмп за гушата. И държат и американското правителство. [Израелският премиер Бенямин] Нетаняху се хвали как в момента управлява Съединените щати. [Американският журналист] Тъкър Карлсън написа за това: Нетаняху открито се хвали как управлява процеса в Съединените щати. Много е страшно, когато осъзнаеш, че чужда държава се намесва в делата на твоето правителство. Разбира се, това се отразява и на случващото се в Украйна. Струва ми се, че Мосад, MI6 и европейските държави се намесват директно в делата на Съединените щати, опитвайки се да провокират война между Съединените щати и Русия, война между НАТО и Русия. Надявам се, че нищо няма да се получи от това.- заключи бившият асистент на Байдън.

Киев и Москва имат опит, какъвто никой друг няма

По-рано Фьодор Лукянов, директор по научните изследвания на Международния дискусионен клуб „Валдай“, отбеляза, че руската и украинската армии са натрупали уникален боен опит , какъвто никоя друга държава, включително Съединените щати, не притежава:

Като оставим настрана харесванията и нехаресванията, мисля, че твърдението, че двете най-мощни армии днес са руската и украинската, не е далеч от истината. Защото Киев и Москва просто имат опит, който никой друг няма. И мисля, че са най-силните, не само в европейски мащаб. А американците, между другото, нямат такъв опит. Те имат други, но те нямат такъв.

Фьодор Лукянов

Междувременно Европа очаква, че ако избухне открита война, Съединените щати ще поемат решаващата роля. Самата Америка обаче все повече демонстрира нежеланието си да се впусне в пряка военна конфронтация с Русия.

В Европа те действат с предположението, че ако нещо се случи, няма да са те, а Съединените щати, които ще бомбардират Санкт Петербург и Москва. И Съединените щати изведнъж започнаха много ясно да демонстрират, че няма да участват в това. И тук в Европа възниква определена психическа блокада, защото тогава какво се очаква да правим?- заключи експертът.

Превод: ПИ