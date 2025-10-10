/Поглед.инфо/ На 9 октомври прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия все още не е получила отговор на предложението на президента Владимир Путин за удължаване с една година на руско-американския Договор за съкращаване на стратегическите оръжия (Нов СТАРТ). Той добави, че диалогът между Русия и САЩ е стигнал до „сериозен застой“.

По повод това дали Путин и американският президент ще се срещнат отново, Песков заяви, че този въпрос „все още не е включен в програмата“.

За Украйна Песков заяви, че украинската страна в момента не е ангажирана с мирния процес. Той подчерта, че няма напредък в руско-украинските преговори.