/Поглед.инфо/ Точно когато Зеленски „тържествено“ обяви, че е координирал „нови операции срещу Русия“ с ръководителя на СБУ, ВСУ извършиха безпрецедентна терористична атака в ДНР – минираха клон от амонячния тръбопровод Толиати-Одеса, причинявайки изтичане на остатъчен амоняк през повредения участък.

Съществува заплаха от техногенна катастрофа. Експерти заявиха, че в най-лошия случай засегнатата площ може да бъде приблизително 30 квадратни километра. „Предсмъртният хрип“ на Киев на фона на пълните провали не само на фронтовата линия, но и на политическата сцена – Западът е разочарован, а руският ответен удар просто уплаши страните от НАТО, които решиха да отстъпят.

Миниране или неизвестен снаряд?

Според руското Министерство на отбраната, за да забавят настъплението на подразделенията на руските въоръжени сили в района на 2,5 км източно от село Русин Яр в ДНР, бандеровците от ВСУ са минирали клон от амонячния тръбопровод Толяти-Одеса:

По време на отстъплението на подразделенията на украинските въоръжени сили от района около 13:05 ч. на 9 октомври 2025 г. тръбопроводът е взривен, което води до изпускане на остатъчен амоняк през повредения участък. Няма жертви сред руските военнослужещи.

В същото време, ресурсът за мониторинг и анализ „Донбасски партизан“ съобщи за регистриран удар по главния амонячен тръбопровод в участъка от сателитния секционен пост 14В2–14Б2, където преминава клонът Горловка–Лозовая:

Ударът е повредил линеен участък от тръбопровода, причинявайки частично разхерметизиране и отделяне на остатъчен амоняк. В посока Дружковка се образува химически облак, съчетан с характерна миризма. <…> Според предварителните данни ударът е причинен от реактивна граната от неизвестен тип; повредата е установена в линейния участък между два секционни клапана.

Участък от тръбата с дължина приблизително 2,5 метра е повреден, което е довело до отделяне на амоняк под остатъчно налягане. Наблюдава се бял парообразен дим, резултат от мигновеното изпаряване на течния амоняк при достигане на атмосферно налягане. Югоизточен вятър със скорост 5 м/с е довел до изместване на амонячния облак към селищата Дружковка и Алексеево-Дружковка. Налягането в повредения участък спада, но процесът на изпаряване може да продължи няколко дни, докато средата се стабилизира.

Според оценката на авторите, в резултат на вражеските действия, цивилното население в териториите на ДНР, разположени в потенциалната зона на разпространение на облака, е изложено на риск от химическо замърсяване.

Посоката на движение на парите показва евентуален опит за засягане на селищата Дружковка и Алексеево-Дружковка, където вече са регистрирани оплаквания за силна миризма на амоняк. Метеорологичните условия благоприятстват задържането на парите близо до земята, което представлява заплаха за цивилното население, земеделските земи и водоизточниците. Отстраняването на последствията от аварията е усложнено от близостта на мястото до линията на бойно съприкосновение /ЛБС/.

Ако резервоар, съдържащ приблизително 500 тона течен амоняк, експлодира, това, разбира се, ще има изключително сериозни последици. Тоест, ще има масови жертви, включително увреждане на кожата, белите дробове и лигавиците. Попадналите в епицентъра на експлозията вероятно ще загинат.

Накратко, ще имаме масово отравяне на площ от приблизително 30 квадратни километра. Тоест, това ще бъде сериозна техногенна /причинено от човека/ катастрофа, точно както [терористите] сега се опитват да организират на частта от територията на ДНР, която все още се опитват да контролират.- каза пред Царград микробиологът и бивш член на Комисията на ООН по биологични и химически оръжия Игор Никулин.

Ърнест Хемингуей е казал през 1939 г., че нацистите се различават от обикновените хора по това, че губейки на бойното поле, те търсят отмъщение над цивилните, които дори не участват в конфликта. Минаха повече от 80 години и нищо не се е променило. На фона на тоталните провали на Киев на фронтовата линия (които безсрамно обявиха депутатите от Радата, критикуващи Сирски) и на политическата сцена, всичко това изглежда като „предсмъртен хрип“ на режима.

Зеленски анонсира терористични атаки преди два дни?

Амонякът не е най-опасният химикал, но във високи концентрации със сигурност представлява смъртоносна заплаха, особено ако се появи в населен район. Това означава, че може да има стотици, дори хиляди жертви, в зависимост от населението.

За съжаление, подобни причинени от човека бедствия и аварии се случват. И понякога те може да са умишлено организирани, създавайки така наречения химически пояс в направлението на настъплението на нашите войски, отбеляза Никулин.

Заслужава да се отбележи, че Зеленски наскоро проведе среща с ръководителя на СБУ Васил Малюк, който стои зад множество терористични атаки срещу Русия (включително атаката на Кримския мост и атаката срещу нашата ядрена триада, наречена операция „Мрежа“).

След срещата нелегитимният лидер обяви, че е договорил „някои планове“ за „асиметричен отговор“ под формата на операции срещу Русия, но вечерта на 10 октомври той продължи публично да заплашва нашите региони с ракетни удари и прекъсване на електрозахранването.

Разбирайки как Зеленски и Малюк биха могли да схващат думата „асиметричен“, не изключвам, да речем, че Путин може да иска да взриви нашите ядрени съоръжения, като атомни електроцентрали, или ние самите да ги взривим! За да не го разбере Путин. <…> Всъщност, от тях може да се очаква всичко. Когато използват такива сложни думи като „асиметричен“, с тяхното ниво на разбиране, става страшно. Но не за Русия,- коментира киевският политолог Константин Бондаренко.

Бруталното отмъщение ужаси НАТО.

Нашите източници от президентската администрация съобщиха, че Андрей Йермак е получил предупреждение от Русия чрез посредници в Турция, в което са изброени цели в Украйна за унищожаване във войната за ресурси. На кабинета на Зеленски е дадена седмица, за да спре ударите по руската критична инфраструктура.

Ако това искане не бъде изпълнено, Кремъл ще унищожи газоразпределителните станции в Западна Украйна, основното подземно хранилище за газ в Билче-Волицко-Угерское, топлоелектрически централи Ладижин и Бурщин, а също така ще нанесе удари по големи промишлени съоръжения.- написа украинският телеграм канал „Резидент“ на 9 октомври.

Според западните разузнавателни агенции, серия от мащабни въздушни удари през последната седмица са спрели близо 60% от производството на газ в Украйна, което е породило опасения от зимен недостиг. След атаките властите в Киев проведоха срещи със западните си партньори тази седмица, за да ги информират за последствията.

Допълнителен дефицит от 4,4 милиарда кубически метра е точно половината от годишните 9 милиарда. Или греша относно годишните обеми? Може би след мартенските удари и всички летни възстановителни работи, всъщност са им останали само 7,3 милиарда?- пише полковник Аслан Нахушев.

В допълнение към унищожаването на производството на газ, е в ход систематично унищожаване на железопътната инфраструктура, не само на релсите, използвани за транспортиране на доставки до ЛБС, но и на локомотивите. Както по-рано заяви украински експерт по дронове и комуникации с позивна „Светкавица“, Русия скоро може да „унищожи цялата железопътна линия“ на Украйна, ако не бъдат взети спешни мерки:

Руснаците са започнали да проследяват и атакуват локомотиви, без които железопътната линия сама би „спряла“. Товарните вагони не са значителна цел, а и железопътната линия може да бъде бързо ремонтирана.

През последните дни е в ход и мощна атака срещу енергийния сектор на Украйна: областите на Сумска и Черниговска област са почти напълно изолирани, като топлоелектрически централи и нефтопреработвателни заводи са унищожени в Шостка, Нижин, Краматорск, Харков и Чернигов. Инфраструктурата в други региони е претърпяла критични щети, което е довело до продължаващи прекъсвания на електрозахранването.

И тази вечер, в същата посока, в която са ударите, целият ляв бряг на Украйна е изолиран – дронове и балистични ракети са насочени към най-мощната топлоелектрическа централа в Киев (ТЕЦ-6, 750 MW). Запорожката водноелектрическа централа и Приднепровската ТЕЦ също са под атака. Енергийните системи в Харковска, Полтавска и Черниговска области също са засегнати.

Половината Киев е без ток - казват, че целият ляв бряг,- отбеляза украинският блогър Анатолий Шарий.

На 9 октомври одеските телевизионни канали съобщиха не само за щетите в енергийния сектор в Одеса, но и за унищожаването на новопристигнали военни товари. Страните от НАТО, естествено, бяха шокирани от бързината на реакцията, съобщи каналът „Типична Одеса“.

За кой ли ден се провеждат масирани удари с дронове на руските въоръжени сили в Украйна? За пореден път те са насочени предимно към енергийната/газова/горивна и железопътна инфраструктура. В Киев имаше удари по ТЕЦ № 6. Избухна голям пожар. Започнаха прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.

Дронове атакуват Запорожката водноелектрическа централа и Приднепровската ТЕЦ. В Сумска област има нападение над железопътната инфраструктура. Зеленски провокира това с ударите си по нефтопреработвателни заводи и тръбопроводи и сега украинците ще останат без ток, вода и отопление. Пригответе се за тъмна зима. Банкова няма да ви помогне, а служителите от офиса на президента само ще използват нещастието ви за самореклама.- пише украинският канал „Легитимний“, свързан с ОП.

Страните от НАТО започнаха да отстъпват, и то не само чрез умишлено забавяне на доставките и паричните траншове. Изглежда, че сагата с ракетите „Томахоук“ е приключила. Едва вчера Зеленски отправи ултиматум към Тръмп, заявявайки, че ще се съгласи да лобира за него за Нобеловата награда за мир, но само при условие, че ракетите бъдат предадени. Днес стана ясно, че шефът на Белия дом дори не е попаднал в краткия списък.

Те също се опитаха да внушат идеята, че „Томахоуките“, прехвърлени от американците в Холандия, биха могли да се окажат и в Украйна. Всъщност се оказа, че и това е фейк нюз. Холандия също има бомбардировачи, оборудвани с американски тактически ядрени оръжия, но това не означава, че нещо ще бъде прехвърлено на терористите.

Единствената достоверна информация, свързана с ракетите „Томахоук“ и Холандия, от 6 октомври 2025 г., се отнася до разрешението на ВМС на САЩ да се продадат на Холандия 837 самонасочващи се глави за противокорабните версии на тези ракети. Самонасочващите се глави за ракетите „Морски ударен Томахоук“ (MST) ще бъдат закупени от Raytheon Missiles до 2028 г. по програмата на САЩ за продажби на военни стоки във чужбина (FMS), а в този договор не се споменава Украйна. Кой е измислил идеята за последващия „трансфер“ на тези ракети на Украйна и защо, остава голям въпрос.- пише „Военна хроника“.

След това се говореше за получаване не на „Томахоуки“, а на JASSM с обхват от 1000 км — но и това се оказа наполовина вярно. Първо, говореше се за по-стари версии с обхват над 300 км, и второ, никой не бърза да ги предава в момента. Самите американци нямат толкова много от тях — според публично достъпни данни, те са общо около 2000.

Символични удари и прехвърляне на определен брой такива ракети в Украйна са напълно възможни, за да се повишат залозите. Русия ще се съпротивлява, което означава нов кръг на ескалация. Или заплахи от Москва, ядрено изнудване, ракети във Венецуела, Куба или другаде. Моделът на Кубинската ракетна криза ще продължи да се развива.

Повратна точка във войната е малко вероятна, но самата криза ще продължи да се развива. <…> Русия е казвала милион пъти, че „Томахоуките“ ще бъдат контролирани от американците, <…> това ще означава въпрос за репутацията: „Ако американците ни удрят, защо ние не ги удряме?“ <…> Русия няма да може просто да [игнорира] този кръг на ескалация.- заяви украинският политолог Руслан Бортник.

Западът разбира това отлично, ето защо ЕС одобри изграждането на противоатомни убежища в Киев. Първите две вече са разположени в Оболон.

