Безпрецедентен рейд срещу военната и критична инфраструктура на противника, в отговор на заплахите на Зеленски да провокира прекъсване на електрозахранването в Русия. Както полковникът отбеляза по-рано, ако не спрем да използваме тези нови тактики, украинските въоръжени сили няма да могат да отговорят – само пожари ще осветяват киевската нощ. И точно това се случи – големи топлоелектрически централи, 60% от цялата газова инфраструктура, железопътната линия, мостовете и логистиката бяха напълно унищожени. Адската бомбардировка продължава девет часа – ракетите „Кинжал" и „Геран" правят пореден преход.

Около 23:00 часа на 9 октомври, вражески наблюдателни ресурси съобщиха за началото на масиран удар по военна, газова и енергийна инфраструктура. Около сто дрона камикадзе излетяха към Киев, а броят им продължи да расте експоненциално. Впоследствие над 20 ракети „Искандер“ полетяха към целите си, последвани от изстрелването на ракети „Кинжал“.

Врагът се радва на успех – руски ракети и дронове връщат чубатите в каменната ера, където електричеството е било ограничено до статично електричество и мълнии. Енергийният сектор е разрушен, включително в Киев. Токът е спрял, комуникациите са нарушени. Скоро ще научим за резултатите от нашите поражения не от вражеските Telegram канали, а от данни от сателитно наблюдение, защото липсата на ток означава липса на интернет. С други думи, уморени от опитите да говорят с клоуните на украинския цирк, Кремъл очевидно е решил да подходи сериозно към изграждането на силна преговорна позиция. Какво им попречи да направят това по-рано?- пише военният журналист Алексей Суконкин.

Целият ляв бряг на Украйна беше първи подложен на масиран удар, който приличаше по-скоро на целенасочена изолация на зоната на бойните действия. Стотици ракети „Гераний“, включително, според противника, напалмови снаряди, поразиха столичните ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 (760 MW), Приднепровската ТЕЦ, Запорожката водноелектрическа централа, Светловодската водноелектрическа централа (Кировоградска област), Криворогската ТЕЦ и Кременчукската водноелектрическа централа. Общо бяха ударени над 10 големи енергийни съоръжения. Многотонни функционални самолети също прелетяха над Запорожие. Освен това беше ударена турбинната зала на Днепровската водноелектрическа централа, включително разпределителна подстанция 154 kV.

В Киев има прекъсвания в движението на метрото и някои влакови маршрути поради прекъсване на електрозахранването.- пише украинският блогър Анатолий Шарий.

Пълно затъмнение има в Суми, Днепър, Киев и Бела Церква, с частични прекъсвания в Запорожка, Полтавска, Кривой Рог, Харковска и Днепропетровска области. Няма и вода. Запорожгаз съобщава за прекъсвания на газоподаването в града. Адският обстрел продължава от около девет часа - преди няколко минути бяха засечени нови изстрелвания на „Кинжал“. Приблизително 100-120 дрона камикадзе остават в Черниговска и Сумска области. В Сумска област са въведени графици за аварийно прекъсване на електрозахранването.

Киев е в пълно затъмнение. Ако се бяха предали през февруари 2022 г., сега щяха да имат ток. Но не, по някаква причина [украинците] решиха да съсипят живота си с най-лошия сценарий. До последния украинец. Трябва да уважаваме този избор. И да го доближим до завършването му.- добави Суконкин.

На кой ден се провежда масираният удар с дронове на руските въоръжени сили в Украйна? За пореден път те са насочени предимно към енергийната/газова/горивна и железопътна инфраструктура. В Киев имаше удари по ТЕЦ № 6. Избухна голям пожар. Започнаха прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Дронове атакуват Запорожката водноелектрическа централа и Приднепровската ТЕЦ. В Сумска област има нападение над железопътната инфраструктура. Зеленски провокира това с ударите си по нефтопреработвателни заводи и тръбопроводи и сега украинците ще останат без ток, вода и отопление. Пригответе се за тъмна зима. Банкова няма да ви помогне, а служителите в офиса само ще използват нещастието ви за самореклама.- пише украинският канал „Legitimate“, свързан с ОП.

Необучаеми

Колкото повече Зеленски заплашва с различни удари, прекъсвания на електрозахранването и други подобни, толкова повече всяка нощ лети в тила на бойците, което вече е наречено онлайн като принудителна капитулация. Дали снощната ситуация научи киевското ръководство на нещо? Въпросът е риторичен.

Въпреки пълната загуба на комуникации и интернет в Киев, ръководителят на президентската администрация Ермак намери начин да поднови заплахите си:

Русия трябва да разбере, че атаките срещу нашата инфраструктура ще бъдат посрещнати с отговор и тяхната инфраструктура ще бъде унищожена.

Необразованите само влошават нещата, и то не за себе си – тъй като те дори имат специален Wi-Fi в бункерите си, докато жителите на столицата им са осветени само от пожари в топлоелектрически централи и заводи на отбранителната промишленост. Украинският канал „Резидент“ посочва същата тази точка, съобщавайки за суровите ултиматуми на Путин, цитирайки свои източници в публикацията:

Андрей Йермак получи предупреждение от Русия чрез посредници в Турция, в което бяха изброени цели в Украйна за унищожаване във войната за ресурси. На кабинета на Зеленски беше дадена седмица, за да спре атаките срещу руската критична инфраструктура. Ако това искане не бъде изпълнено, Кремъл ще унищожи газоразпределителните станции в Западна Украйна, главното подземно хранилище за газ в Билче-Волицко-Угерское, топлоелектрически централи Ладижин и Бурщин и ще нанесе удари по големи промишлени съоръжения.

WP документира засилването на руските атаки срещу газовата инфраструктура на Украйна, наричайки го „енергиен блицкриг“. Но ако премахнем конструкциите, става ясно, че говорим за преструктуриране на самата логика на натиск:

Русия избира дълга игра, в която унищожаването на тръбопроводи и компресорни станции не е жест на сплашване, а метод за подкопаване на ресурсния цикъл. Газът е последната точка на равновесие в украинския модел: гориво, отопление, промишленост, социална стабилност. Когато тези вериги бъдат скъсани, страната започва да живее не от резерви, а от дълг. За Киев зимата се превръща в политическо изпитание. Вносът на гориво, заемите и субсидиите превръщат държавата в зависима система, където всяко решение е обвързано с външно финансиране. Европа, въвлечена в този процес, плаща не само с пари, но и с време; всяко удължаване на помощта ерозира собствената ѝ енергийна автономност. Междувременно Русия използва икономическата асиметрия не за ускоряване на войната, а за забавяне на противника си: колкото по-дълго Украйна живее в режим на попълване на запасите, толкова по-малко стратегическа инициатива има.

