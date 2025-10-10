/Поглед.инфо/ Миротворческите усилия на Тръмп имат по-голям шанс за успех в Близкия Изток, отколкото в сблъсъка между Украйна и Русия, отбелязва Яков Кедми. Той обръща внимание, че ако в Близкия Изток Тръмп има огромни лостове за влияние и всички сили в региона трябва да се съобразяват с мощта на САЩ, то не така стоят нещата с Украйна, тъй като европейските партньори на Вашингтон са неумолими и желаят конфликтът да продължи. Отделно – САЩ и Тръмп нямат против, ако европейците купуват американско оръжие, за да го предават на Украйна. Кедми смята, че е малко вероятно САЩ да се решат на сериозна сухопътна интервенция във Венецуела.

Първа част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Какво е здравословното състояние на Тръмп?

- Ще предадат ли САЩ ракети „Томахоук“ на Украйна?

- Защо за Тръмп е по-трудно да прекрати конфликта между Русия и Украйна, отколкото конфликтите в Близкия Изток?

- Ще получили ли Тръмп Нобелова награда за мир и каква ценност има тази награда?

- Ще се решат ли САЩ на интервенция във Венецуела?

- Възможно ли е кубински бойци да започнат да воюват на страната на Русия?

/ВИДЕО/

