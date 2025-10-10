/Поглед.инфо/ На 10 октомври генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин отправи послание до генералния секретар на Корейската трудова партия Ким Чен-ун, с което го поздрави за 80-годишнината от основаването на Корейската трудова партия.

Си Дзинпин каза, че в продължение на 80 години КТП обединява и ръководи корейския народ в напредъка на каузата на социализма в Северна Корея, като е постигнала редица постижения. Той пожела под силното ръководство на Корейската трудова партия, водена от генералния секретар, социалистическата кауза на Северна Корея да продължи да постига още нови успехи.

Си Дзинпин подчерта, че и Китай, и Северна Корея са социалистически страни, водени от комунистическа партия. Независимо от това как се променя международната обстановка, запазването, укрепването и развитието на отношенията между Китай и КНДР винаги е било неизменна политика на партията и правителството на Китай. Китай е готов да си сътрудничи с КНДР за укрепване на стратегическите връзки, задълбочаване на практическото сътрудничество, както и за тясна координация и сътрудничество с цел насърчаване на непрекъснатото развитие на двустранните отношения. Това ще бъде от полза за строителството на социализма в двете държави, внасяйки положителен принос за мира, стабилността, развитието и просперитета в региона и света като цяло.