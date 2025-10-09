/Поглед.инфо/ Глобалната икономика е проявила по-голяма устойчивост от очакваното на фона на множество сътресения, въпреки че динамиката на растежа отслабва. Това заяви вчера Кристалина Георгиева, изпълнителен директор на Международния валутен фонд (МВФ) в своите прогнози преди есенните сесии на МВФ и Световната банка.

Тя добави още, че световният икономически ръст ще се забави леко през тази и следващата година, като тарифните политики се превръщат в ключова променлива, определяща перспективите за глобалната икономика.

Ръководителката на МВФ посочи, че светът претърпява дълбока трансформация, като конвергенцията на геополитическите изменения, технологичната революция, демографските промени и климатичните рискове тласкат световната икономика към „по-сложна и многополюсна ера“.

Тя призова правителствата да работят заедно и да се възползват от възможностите за повишаване на икономическия потенциал чрез разумни политики и институционални реформи. По този начин трябва да се търси постигане на по-устойчив и приобщаващ растеж.